అ'ధర'హో : బాలాపూర్ నుంచి శంకర్పల్లి దాకా - ఈసారి భారీ ధర పలికిన లడ్డూలు ఇవే!
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణేశ్ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన లడ్డూ వేలంలో రికార్డు ధరలు పలికాయి. రాజేంద్రనగర్ సర్కిల్ పరిధిలోని కీర్తి రిచ్మండ్ విల్లాస్ లడ్డూ వేలంలో లడ్డూ రూ.1.01 కోట్లు పలికింది.
Published : September 26, 2026 at 11:55 AM IST
Ganesh Laddu Auctions in Telangana : గణేశ్ నవరాత్రుల సందర్భంగా రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల నిర్వహించిన లడ్డూ వేలంలో గణపయ్య లడ్డూలు అంచనాలను మించి ధర పలికాయి. బాలాపూర్తో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో వినాయక లడ్డూ వేలం పాటలు సందడిగా సాగాయి. పలువురు భక్తులు నువ్వా-నేనా అన్నట్లు పోటీ పడి తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. పాటలో గణనాథుని లడ్డూ ప్రసాదాన్ని దక్కించుకొని సంబురాల్లో మునిగిపోయారు. లడ్డూ ప్రసాదం దక్కితే ఇక సిరిసంపదలకు లోటు లేదంటూ పొంగిపోయారు. రాష్ట్రంలోని పలుచోట్ల నిర్వహించిన వేలం పాటల్లో లడ్డూలు రికార్డు ధర పలికాయి. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కీర్తి రిచ్మండ్లో రూ.1.01 కోట్ల పలికిన లడ్డూ
రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ సర్కిల్ పరిధిలోని కీర్తి రిచ్మండ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విల్లాస్లోని గణేశ్ మండపంలో గణనాథుడి లడ్డూ వేలం మరోసారి రికార్డు ధర పలికింది. ఈ నెల 22న నిర్వహించిన లడ్డూ వేలంలో అదే కమ్యూనిటీకి చెందిన శక్తిమాన్ బృంద సభ్యులు ఏకంగా రూ.1.01 కోట్లకు కైవసం చేసుకున్నారు. కీర్తి రిచ్మండ్ విల్లాస్లో 2016లో మొదటగా లడ్డూ వేలం మొదలైంది. అనంతరం నాలుగేళ్లుగా రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూ వేలం కొనసాగుతుండగా, ఈ ఏడాదీ అదే రిపీట్ అయ్యింది. గత ఏడాది ఈ కమ్యూనిటీలోని లడ్డూ రూ.2.31 కోట్లు పలికిన విషయం విధితమే. ప్రతి ఏడాది కమ్యూనిటీకి చెందిన వారంతా 4 గ్రూపులుగా విడిపోయి వేలం పాటలో పాల్గొంటున్నారు.
బాలాపూర్ లడ్డూ 'ధర'హాసం
ఏటేటా భక్తుల్లో అంచనాలను పెంచుతూ దేశ విదేశాల్లోని తెలుగు వారిని ఆకర్షించే బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట, ఈ ఏడాది మరింత రసవత్తరంగా సాగింది. ఈసారి నిర్వహించిన వేలం పాటలో రికార్డు స్థాయిలో రూ.39 లక్షలు పలికింది. ఈసారి వనస్థలిపురం సాహెబ్నగర్కు చెందిన సామ ప్రణీత్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి గణేశుడి లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. వేలంలో పాల్గొనేందుకు 8 మంది తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోగా, చివరికి ప్రణీత్ రెడ్డిని అదృష్టం వరించింది.
కొంపల్లిలో రూ.30.60 లక్షలు
ప్రసిద్ధ బాలాపూర్ గణపతి లడ్డూ తర్వాత అత్యధిక ధర పలికిన కొంపల్లిలోని పామ్ మెడోస్ విల్లాస్లోని గణేశ్ లడ్డూనూ రూ.30.60 లక్షలకు ప్రసాద్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు, నిర్వాహకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్లలోనూ లడ్డూ భారీ ధర పలికింది. లంబోదరుడి లడ్డూను రూ.28 లక్షల 11 వేలకు బండారి శ్రీనివాస్ రెడ్డి దక్కించుకున్నారు. పోటాపోటీగా జరిగిన ఈ వేలంలో తుదివరకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా శ్రీనివాస్ రెడ్డి కైవసం చేసుకున్నారు.
సంగారెడ్డిలో రూ.21 లక్షలు పలికిన లడ్డూ
సంగారెడ్డి చైతన్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేలంలో రూ.21 లక్షలకు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జగ్గారెడ్డి కుటుంబసభ్యులు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. వేలం పాటలో పాల్గొని పలువురు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోగా, సంగారెడ్డి నియోజకవర్గ ప్రజల పక్షాన లడ్డూ పాట పాడినట్లు జగ్గారెడ్డి వర్గీయులు పేర్కొన్నారు.
అత్తాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ రూ.13 లక్షలు
అత్తాపూర్లో గణేశ్ లడ్డూ వేలం హోరాహోరీగా సాగింది. ఓల్డ్ పోచమ్మ ఆలయం వద్ద నవశక్తి భక్త సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన గణేశ్ ఉత్సవాల్లో గుమ్మడి బ్రదర్స్కు చెందిన భూపాల్ రెడ్డి రూ.13 లక్షలకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు.
ఇక్కడా అ'ధర'హో
హైదరాబాద్లోని హస్తినాపురంలోని అగ్రికల్చర్ కాలనీలో రూ.16.02 లక్షలకు శివనాగేశ్వరరావు అనే భక్తుడు లడ్డూ సొంతం చేసుకున్నాడు. మూసాపేట సేవాలాల్నగర్లో లడ్డూ రూ.11.50 లక్షలు పలకగా, శంకర్ నాయక్ దక్కించుకున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని శంకర్పల్లి సింగాపురంలో గణనాథుడి లడ్డూను రూ.5.22 లక్షలకు జనార్దన్ రెడ్డి సొంతం చేసుకున్నారు.
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