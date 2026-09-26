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అన్ని శాఖల సమన్వయం - భాగ్యనగరంలో విజయవంతంగా ముగిసిన గణేశ్ నిమజ్జనం

ఈ ఏడాది హైదరాబాద్​లో గణేశ్ నిమజ్జనం సాఫీగా సాగింది. ప్రణాళికాబద్ధంగా అన్ని శాఖల సమన్వయంతో అధికారులు పటిష్ఠ చర్యలు చేపట్టారు. నగరవ్యవాప్తంగా 2లక్షలకుపైగా విగ్రహాలు గంగమ్మ ఒడికి చేరగా ట్యాంక్​బండ్​లోనే లక్ష ప్రతిమలు నిమజ్జనమయ్యాయి.

Ganesh Immersion Successfully Completed In hyderabad
హైదరాబాద్​లో విజయవంతంగా ముగిసిన గణేశ్ నిమజ్జనం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 8:32 PM IST

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Ganesh Immersion Successfully Completed In Hyderabad : భాగ్యనగరంలో వినాయక మహా నిమజ్జనోత్సవం ప్రశాంతంగా ముగిసింది. శుక్రవారం ఉదయం నుంచి నిర్విఘ్నంగా సాగిన ఈ క్రతువులో 2 లక్షలకు పైగా ప్రతిమలు గంగమ్మ ఒడికి చేరాయి. 45 వేల మంది పోలీసులు, 141 కేంద్రాలు, 275 క్రేన్లతో పోలీసు, జీహెచ్​ఎంసీ సహా ఇతర శాఖల అధికారుల సమన్వయంతో నిమజ్జనాన్ని విజయవంతంగా పూర్తిచేశారు.

హుస్సేన్​సాగర్​లో లక్ష విగ్రహాలు నిమజ్జనం
దేశంలోనే ప్రత్యేక స్థానం ఉన్న భాగ్యనగరం గణేశ్‌ నిమజ్జనోత్సవం ప్రశాంతంగా ముగిసింది. శివారు బాలాపూర్ నుంచి నగర నడిబొడ్డున హుస్సేన్ సాగర్ వరకు భక్తుల ఆధ్యాత్మికత వెల్లివిరిసింది. జీహెచ్​ఎంసీ లెక్కల ప్రకారం రెండు రోజుల్లో 2 లక్షలకు పైగా విగ్రహాలు గంగమ్మ ఒడికి చేరాయి. హుస్సేన్‌సాగర్ వద్దనే లక్ష విగ్రహాలు, మిగిలిన 140 కేంద్రాల్లో మరో లక్ష విగ్రహాలు నిమజ్జనమైనట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు.

భాగ్యనగరంలో గణేశ్ నిమజ్జననం విజయవంతంగా పూర్తి (ETV Bharat)

ఏఐ డ్రోన్లతో పటిష్ఠ నిఘా
మహా నిమజ్జనానికి నాలుగు కమిషనరేట్ల పరిధిలో 45 వేల మంది పోలీసులు బందోబస్తు విధులు నిర్వర్తించారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి 30 వేలు, సైబరాబాద్ నుంచి 10 వేలు, మల్కాజ్‌గిరి కమిషనరేట్‌ నుంచి 5 వేల మంది పోలీసులను మోహరించారు. హుస్సేన్​సాగర్ పరిసరాల్లోనే వెయ్యి మంది పోలీసులు విధుల్లో ఉన్నారు. 20 వేల సీసీ కెమెరాలు, ఏఐ డ్రోన్లు, బాడీ వోర్న్ కెమెరాలతో కమాండ్ కంట్రోల్ నుంచి డేగ కళ్లతో పర్యవేక్షించారు. పాతబస్తీ వంటి సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో 6 ర్యాపిడ్‌ యాక్షన్‌ కంపెనీల బలగాలను మోహరించారు.

ఫేషియల్ రికగ్నిషన్​తో అలర్ట్​ చేస్తూ
హైదరాబాద్‌ నగరవ్యాప్తంగా 20 వేల సీసీ కెమెరాలను కమాండ్ కంట్రోల్‌కు అనుసంధానించి శోభాయాత్ర మార్గాలను అనుక్షణం పర్యవేక్షించారు. 5 వేల బాడీ వోర్న్ కెమెరాలు, ఏఐ ఆధారిత డ్రోన్ల ద్వారా ఫేషియల్ రికగ్నిషన్‌తో అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపించగానే కంట్రోల్ రూంను అలర్ట్ చేశారు. డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌, కమిషనర్లు సజ్జనర్‌, సుమతి క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు సిబ్బందికి దిశానిర్దేశం చేశారు.

అన్ని శాఖల సమన్వయంతో విజయవంతం
ట్రాఫిక్ కోసం 1200 మంది సిబ్బంది విధులు నిర్వహించారు. భక్తుల భద్రత కోసం 234 మంది గజ ఈతగాళ్లు, 51 విపత్తు స్పందన బృందాలు (డీఆర్​ఎఫ్) మూడు షిఫ్టుల్లో పనిచేశాయి. 6 సబ్ స్టేషన్ల నుంచి 19 ప్రత్యేక ఫీడర్ల ద్వారా ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా నిరంతర విద్యుత్‌ సరఫరా చేశారు. ఇలా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో మహా నిమజ్జన క్రతువును విజయవంతంగా పూర్తిచేశారు.

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నిఘా కళ్లతో నిరంతర పర్యవేక్షణ - ఫలించిన పోలీసుల 'నిమజ్జన వ్యూహం'

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హైదరాబాద్​లో గణేశ్ నిమజ్జనం పూర్తి
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