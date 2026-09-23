రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణనాథుడి నిమజ్జనాలు - పండుగ వాతావరణంలో శోభాయాత్రలు
ఏకదంతుడి నిమజ్జనాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణంలో సాగుతున్నాయి. ఖర్చుకు ఏమాత్రం వెనకాడకుండా ప్రతిష్ఠాత్మక ఏర్పాట్లతో అబ్బరుపరుస్తున్నారు. ఆఖరి ఘట్టమైన శోభాయాత్రకు ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా సజావుగా సాగేలా అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
Published : September 23, 2026 at 10:32 AM IST
Ganesh immersion in Telangana : భాగ్యనగరంలో గణనాథుడి నవరాత్రులు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. జై జై గణేశా అంటూ తీరొక్క నైవేద్యంతో ఇష్టదైవాన్ని వాడవాడలా భక్తజనం కొలుస్తున్నారు. మరోవైపు నిమజ్జనానికి యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఆఖరి ఘట్టమైన శోభాయాత్రకు ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా సజావుగా సాగేలా పోలీసు, రెవెన్యూ, నీటిపారుదల, బల్దియా అధికారులు అన్ని సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో ఏకదంతుడి ఉత్సవాలు పండుగ వాతావరణంలో సాగుతున్నాయి. ఏ వీధిలో చూసినా పార్వతీ తనయుడి భక్తి పాటలతో జనం పరవశించిపోతున్నారు. కొన్ని కాలనీల్లో మూషికవాహనుడి మండపాలను, ప్రతిమలను తీరొక్క రీతిలో అలంకరిస్తూ ప్రత్యేకతను చాటుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఖర్చుకు ఏమాత్రం వెనకాడకుండా ప్రతిష్ఠాత్మక ఏర్పాట్లతో అబ్బరుపరుస్తున్నారు. లైటింగ్ దగ్గర నుంచి మండప అలంకరణ అద్భుతంగా చేపట్టి భక్తులను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ఆనందోత్సహాల మధ్య గంగమ్మ ఒడిలోకి
కొంపల్లి బొబ్బిలి ఎంపైర్ అపార్ట్మెంట్లో విఘ్నేశ్వరుడికి 108కి పైగా పిండివంటలతో మహా నైవేద్యం సమర్పించారు. కాలనీ వాసులంతా భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. హైదరాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ వినాయక కమిటీ నిర్వాహకులు అన్నదానం నిర్వహించగా పలువురు మీడియా ప్రతినిధులు తరలివచ్చారు. సికింద్రాబాద్ హనుమాన్ సేన మండల్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన భారీ ప్రతిమను ఆనందోత్సహాల మధ్య గంగమ్మ ఒడిలోకి పంపారు. దారి పొడవునా మరాఠా బ్యాండ్, కపాల ధారణతో నిప్పులు కురిపించే విన్యాసాలు, శివకలాపం కార్యక్రమాలు చూపరులను కట్టిపడేశాయి.
గణేశుడి మండపాల నిర్వాహకులు, ఊరేగింపులో పాల్గొనే భక్తజనం పోలీసు నిబంధనలను పాటించాలని సూచించారు. పర్యావరణ హితంగా గణేశ్ నిజ్జనోత్సవాలను నిర్వహించుకోవాలని మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కమిషనర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి కోరారు. నిమజ్జనం సందర్భంగా విగ్రహాంతోపాటు తీసుకొచ్చే పూలు, ఇతర పూజా సామాగ్రిని నీటి వనరుల్లో పడేయకుండా MMC ఏర్పాటు చేసిన డబ్బాల్లో వేయాలని సూచించారు. ఈ మేరకు అవగాహన కలిగించేలా ప్రత్యేకంగా LED స్క్రీన్లతో రూపొందించిన మొబైల్ వాహనాలను కమిషనర్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. దైవభక్తి, దేశభక్తిని చాటేలా 47వ సామూహిక గణేశ్ నిమజ్జనోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుందామని భాగ్యనగర్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి పిలుపునిచ్చింది.
మండపాల వద్ద ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం
జిల్లాల్లోనూ గణపతి వేడుకలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. పల్లెపల్లెన పార్వతీ తనయుడిని భక్తిప్రపత్తులతో కొలుస్తున్నారు. ఏడాదంతా ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా చూడాలని విఘ్వేశ్వరుడిని వేడుకుంటున్నారు. పల్లె, పట్నం అనే తేడా లేకుండా గల్లీగల్లీలో కొలువుదీరిన మండపాల వద్ద ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం వెల్లివిరుస్తోంది. శోభాయాత్రలు, నిమజ్జనం క్రతువు నిర్విగ్నంగా, ప్రశాంతంగా పూర్తయ్యేలా ఆయా జిల్లాల యంత్రాంగం పటిష్ఠ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్, కురవి మండలాల్లో ఏకదంతుడిని మహా ప్రసాదనివేదనను నిర్వహించారు. వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో పద్మశాలి సంఘం ఆధ్వర్యంలో పర్యావరణహితమైన మట్టి విగ్రహాన్ని నెలకొల్పి ఘనంగా పూజలు చేస్తున్నారు. లంబోదరుడికి శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి రుద్ర హోమాన్ని 200పైగా జంటలతో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు.
850 మంది పోలీసు సిబ్బంది
కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో వినాయక నిమజ్జనానికి సర్వం సిద్ధమైంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా 3వేలకు పైగా విగ్రహాలుండగా దాదాపు 10శాతం ఇప్పటికే నిమజ్జనాలు పూర్తయ్యాయి. కరీంనగర్ పరిధిలో మానకొండూరు, కొత్తపల్లి, చింతకుంట సహా బొమ్మకల్, దుర్శేడ్, గోపాల్ పూర్ ప్రాంతాల్లో నిమజ్జనానికి అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ప్రతి నిమజ్జనం పాయింట్ వద్ద లైటింగ్, బారీకేడ్లు, సీసీ కెమెరాలు, తాగునీరు, గజ ఈతగాళ్లు, పారిశుద్ధ్యం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. నిమజ్జన విధుల కోసం కమిషనరేట్ వ్యాప్తంగా 850 మంది పోలీసు సిబ్బందిని విధుల్లో నియమించారు. ప్రధాన చౌరస్తాలు, సమస్యాత్మక కూడళ్ల వద్ద పికెట్లు, పుషింగ్ పార్టీలతో పాటు పెట్రోలింగ్ వాహనాలు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాయి.
డీజే సౌండ్లు ఏర్పాటు చేయొద్దు
పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో గణేష్ నిమజ్జనానికి పటిష్ఠ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. శోభాయాత్ర నిర్వహించే సమయంలో డీజే సౌండ్లు ఏర్పాటు చేయొద్దని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు సూచించారు. నిర్మల్ జిల్లా భైంసా బట్టిగల్లీలో శోభాయాత్రను నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ జానకి షర్మిల, ముథోల్ ఎమ్మెల్యే రామారావు ప్రారంభించారు. భక్తులంతా నిమజ్జనాలను ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని ఎస్పీ సూచించారు.
సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ ఎల్లమ్మ చెరువు కట్ట వద్ద నిమజ్జన ఏర్పాట్లను సీపీ రష్మీ పెరుమాళ్ స్థానిక యంత్రాంగంతో కలిసి పరిశీలించారు. అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. మహబూబాబాద్ జిల్లాలో జరిగే నిమజ్జనోత్సవంలో డీజేలు వాడొద్దని ఎస్పీ శబరీశ్ ప్రజలకు సూచించారు. నిమజ్జనానికి వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట మున్సిపల్ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.
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