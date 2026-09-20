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రెట్రో ట్రెండ్​లో వినాయకుడు! - పాతకాలపు మండువా ఇంట్లో కొలువుదీరాడు

హైదరాబాద్​లోని మీర్​పేట్​లో మండువా ఇంటి నమూనా మండపంలో కొలువైన గణనాథుడు నగరవాసులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాడు. రోజూ వేలాది భక్తులు గణనాథుణ్ని, మండపం, పురాతన వస్తువలను వీక్షిస్తూ అలనాటి జ్ఞాపకాలను నెమరేసుకుంటున్నారు. నేటి తరంవారికీ వివరిస్తున్నారు.

lord Ganesh In Manduva House Mandapam
మండువా ఇంటి మండపంలో కొలువైన గణనాథుడు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2026 at 4:40 PM IST

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Updated : September 20, 2026 at 4:58 PM IST

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Ganesh Mandapam In Manduva House Set In Hyderabad : ప్రస్తుతం సోషల్​మీడియాలో 80s​ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. బుజ్జి గణపయ్య కూడా ముచ్చటపడ్డాడేమో! అందుకే హైదరాబాద్​లో ఓ చోట పాతకాలపు మండువా ఇంట్లో కొలువుదీరాడు. ఎడ్లబండి, నాగలి, అరుగులు, నీళ్ల తొట్టి సహా ఆనాటి వంట పాత్రలతో మండపాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. పాతకాలపు జ్ఞాపకాలను నగరవాసులకు గుర్తు చేయడం, భవిష్యత్తు తరాలకు ఆ మధురానుభూతులను పంచేలా ఏర్పాటుచేసిన వినూత్న మండపం నగరవాసులను ఆకట్టుకుంటోంది.

నేటి తరానికి పరిచయం చేస్తున్నారు
మీర్‌పేట్‌లో ఎస్​ఆర్​ఆర్ మస్తీ యూత్ సభ్యులు ఇలా పల్లెటూరి థీమ్​తో మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసి, అలనాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తున్నారు. మండువా ఇల్లులా తయారుచేసిన మండపం ముందు, లోపల ఏర్పాటైన ప్రతీ వస్తువు పాతకాలపు నాటిదే. తులసికోట, ఎండ్ల బండి, అరక, చేతబావి లాంటివి ఇంటి ముందు భాగంలో ఆకట్టుకుంటుండగా లోపలికి ప్రవేశించగానే నాటి అరుగులు, రేడియో, టెలిఫోన్, ట్రంకుపెట్టె, డ్రెస్సింగ్ టేబుల్, ఐరన్ బాక్స్, కృత్రిమ తల్వార్, గన్, కిరోసిన్ దీపం, లాంతర్లు, చివరికి పాతకాలపు నాటి బల్బుల వెలుతురుతోనే అలనాటి అందాలను నేటి తరానికి పరిచయం చేస్తున్నారు నిర్వాహకులు. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే మండపానికి ఏర్పాటు చేసిన రెండు దర్వాజాలు, తలుపులు 100 ఏళ్ల నాటివి కావడం విశేషం. ప్రత్యేకంగా వీటిని ఏపీలోని భీమవరం నుంచి తీసుకొచ్చినట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

"మేము గతేడాది అడవి సెటప్​తో మండపాన్ని ఏర్పాటు చేయడంతో చాలామంది భక్తులు వీక్షించారు. దీంతో ఈసారి ఇంకా వినూత్నంగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో మండువా ఇల్లు సెట్​ వేయాలని నిర్ణయించాం. నేటి తరానికి నాటి వస్తువులు, వాతావరణాన్ని చూపించాలన్న థీమ్​తో మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. దాదాపు 5 నెలల ముందు నుంచే దీని గురించి చర్చించాం. సుమారు నెల రోజులు కష్టపడి మండువా ఇంటిని రూపొందించాం - ఎస్​ఆర్​ఆర్​ మస్తీ నిర్వాహకులు

ఆనాటి జీవన విధానం తెలుస్తోంది
ఇదే మండపంలో హాలు గదిని దాటి లోపలికి వెళ్లగానే పాతకాలపు ఇళ్లను అచ్చుగుద్దినట్లు ప్రతిబింభించేలా ఏర్పాటు చేసిన తొట్టి మరింత ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. మండపం మధ్యలో పైనుంచి నీరు పడటం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక గణనాథుణ్ని కొలువుదీర్చిన గదైతే మరింత ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. బియ్యపు బస్తాల నుంచి వంటకు వినియోగించే ప్రతీ వస్తువును నిర్వాహకులు ఇక్కడ ప్రదర్శించారు. ఇత్తడి బిందెలు, సర్వలు, కుండలు, తవ్వా, తిరగళి, రోక్కళ్లు, సానపు రాయి, గొంగడి, గజ్జెలు తదితర వస్తువుల​ను ఏర్పాటు చేశారు​. వీటన్నింటినీ వీక్షిస్తూ పాతకాలపు నాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటున్నామని కొందరు భక్తులు చెబుతుండగా, నేటి తరం వాళ్లు మాత్రం ఆనాటి జీవన విధానాన్ని తెలుసుకుంటున్నామని తెలిపారు.

మండువ హౌస్ సెట్‌లో గణేష్ మండపం (ETV Bharat)

రోజూ 5 వేల మంది వీక్షిస్తున్నారు
పాతకాలపు ఆనవాళ్లు అంతరించి పోతున్న సమయంలో నేటి తరానికి వాటి ప్రాముఖ్యతను తెలియజెప్పాలనే ఆలోచనతో 6 నెలల కిందటే ఇలా ఏర్పాట్లు చేయాలని భావించినట్లు ఎస్​ఆర్​ఆర్​ మస్తీ అసోసియేషన్​ సభ్యులు తెలిపారు. పురాతన వస్తు సేకరణకు అనేక ప్రాంతాల్లో పర్యటించినట్లు వివరించారు. ఇక పట్టణంలో పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని అక్కడి పాతకాలపు ఇల్లు వినూత్నంగా ఉండటంతో నిత్యం 5 వేల మందికి పైగా భక్తులు వస్తున్నారు. ఇక్కడి వాతావరణం తమ అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ ఇళ్లను గుర్తు చేసినట్లు అనిపిస్తోందని పలువురు భక్తులు చెబుతున్నారు.

"నేను ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నాను. నేను ఎప్పుడూ ఇలాంటి పాతకాలం వస్తువులను చూడలేదు. మా అమ్మానాన్న ఎప్పుడూ వీటి గురించి చెప్పేవారు. అలాంటిది ఇప్పుడు నేరుగా ఆ వస్తువులను, ఇంటిని​ చూసినందుకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది" - జాన్వీ

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Last Updated : September 20, 2026 at 4:58 PM IST

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