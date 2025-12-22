నయనానందకరంగా గండికోట - పర్యాటకుల మనసును కట్టి పడేస్తున్న అందాలు
విజన్ 2047లో భాగంగా గండికోటను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం - ప్రాజెక్టు వద్ద పర్యాటకులకు ప్రత్యేక పార్కులు, రిసార్టులు - కేరళ తరహా లగ్జరీ బోట్లు ఏర్పాట్లు చేసేందుకు ప్లాన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 1:11 PM IST
Gandikota Tourism Development: ఎర్రమల కొండలను లోతైన గండిగా పెన్నానది ఏర్పరచుకున్న తీరు, చుట్టూ అందమైన లోయలు నయనానందకరంగా అనిపిస్తుంది. దాదాపు నాలుగు మైళ్ల పొడవు, 300 మీటర్ల ఎత్తైన ఇసుకరాతి కొండల మధ్య పెన్నానది ప్రవహిస్తూ కనువిందు చేస్తుంది. ఇక్కడికి సమీపాన 16, 17 శతాబ్దంలో నిర్మించిన గండికోట చరిత్రకు ఆనవాళ్లుగా నిలుస్తుంది. ఈ కోటను వృత్తాకారంలో నిర్మించడం విశేషం.
ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రమైన గండికోట, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోనే అతిపెద్ద జలాశయం. అంతేకాదు సాగునీటికి పెద్దదిక్కు కూడా. ఈ జలాశయాన్ని 26.85 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసేలా నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్టులో మూడు నదుల నీరు చేరుతాయి. కాబట్టి ఇది ‘త్రివేణి సంగమం’గా మారింది. పెన్నా, చిత్రావతి, కృష్ణా నదీ జలాల కలయికతో గండికోట ప్రసిద్ధి పొందుతోంది. సాగునీటికి గుండెకాయగా మారింది. దానిని నమ్ముకున్న మత్స్యకారులకు కాసులు కురిపిస్తోంది. పర్యాటకంగానూ అనేక ప్రత్యేకతల సమాహారంగా గండికోట ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటోంది. ప్రభుత్వం స్పందించి పర్యాటకుల కోసం గండికోటలో ఉన్న బ్యాక్ వాటర్లో కేరళ తరహా విలాసవంతమైన పడవలు (అల్ట్రా లగ్జరీ బోట్లు) ఏర్పాటు చేయడానికి ఇది అనుకూలమైన ప్రదేశంగా స్థానికులు భావిస్తున్నారు.
విజన్ 2047లో భాగంగా: జిల్లాను టూరిజం హబ్గా మార్చడానికి విజన్ 2047లో భాగంగా అధికారులు వివిధ రకాల ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే గండికోట పర్యాటకంగా ప్రసిద్ధి పొందగా అందుకు అనుబంధంగా ఇంకా ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేయాలన్న దిశగా అధికారులు ప్రణాళికలు తయారు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందటంతో పాటు, ఉపాధి అవకాశాలు, ఆదాయ మార్గాలు పెంచడానికి పలు మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది.
ప్రకృతి సోయగాల సంగమం : గండికోట ప్రాజెక్టు రెండు కొండల మధ్య నిర్మితమై ఉండడంతో ఇక్కడ అందాలు పర్యాటకుల మనసును కట్టి పడేస్తున్నాయి. చూపరులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. గండికోట సొరంగం ద్వారా కృష్ణా జలాలు ప్రాజెక్టు వైపు పరుగులిడే సమయంలో ఎన్నో అందాలు పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో సూర్యోదయం, సూర్యస్తమయం అక్కడ అద్భుత సుందర దృశ్యాలుగా ఉంటాయి.
గండికోటలో ఉన్న ప్రకృతి అందాలు : కడప-తాడిపత్రి జాతీయ రహదారిలోని కొండాపురం గ్రామం శివారులో కనుచూపుమేర గండికోట వెనుక జలాలు ఉంటాయి. ఈ మార్గంలో రోడ్డు, రైల్వే మార్గాల ద్వారా ప్రయాణం చేసే వారికి ఆ నీటి సవ్వడుల్లో ఎన్నెన్నో అందాలు కనువిందు చేస్తుంటాయి. అలాగే గండికోట ప్రాజెక్టు నుంచి పెన్నాలోయ మీదుగా మైలవరం జలాశయం వరకు సుమారు 12 కిలోమీటర్లు దూరం ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రాంతంలో బోటు షికారు ఏర్పాటు చేస్తే ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని, ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. అంతేకాకుండా గండికోట వెనుక జలాల్లో సాయంత్రం వేళ భానుడి లేలేత కిరణాలు మధురానుభూతిని అందిస్తాయి.
ప్రాజెక్టు వద్ద పర్యాటకులు సేద తీరడానికి ఉద్యానవనం (పార్కు), రిసార్టులు తదితర వాటిని ఏర్పాటు చేస్తే ఈ ప్రాంతం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుంది. చిత్రావతి, పెన్నా, కృష్ణా జలాలు కలుస్తుండటంతో ఇక్కడ ప్రత్యేక ఘాట్లు నిర్మిస్తే పుణ్య స్నానాలకు వచ్చే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. గండికోట, మైలవరం జలాశయాల్లో కేరళ తరహా లగ్జరీ బోట్లలో విడిదిని ఏర్పాటు చేస్తే నీటి మధ్యనే రోజంతా ప్రకృతిని ఆస్వాదించడంతో పాటు ఇక్కడ లభించే అరుదైన జల చరాలతో పర్యాటకులు మరింత సంతృప్తి పొందుతారు. అయితే ఇక్కడికి చేరుకోవాలంటే అనంతపురం నుంచి తాడిపత్రికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి జమ్మలమడుగుకు వెళ్లాలి. అక్కడి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో గండికోట చేరుకోవచ్చు.
