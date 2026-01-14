ముగిసిన గండికోట వారసత్వ ఉత్సవాలు - అలరించిన డ్రమ్స్ కళాకారుడు శివమణి ప్రదర్శన
3 రోజుల పాటు వేడుకగా గండికోట వారసత్వ ఉత్సవాల నిర్వహణ - ముగింపు రోజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన నటుడు కిరణ్ అబ్బవరం - హెలీరైడ్లో గండికోట అందాలను తిలకించిన పర్యాటకులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 1:32 PM IST
Gandikota Heritage Festival Concluded Grandly : వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలంలోని చారిత్రక గండికోటలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు సాగిన గండికోట వారసత్వ ఉత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి. పర్యాటక ప్రాధాన్యాన్ని చాటేలా కళా, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, క్రీడా పోటీలు ఆకట్టుకున్నాయి. క్రీడల్లో గెలుపొందిన విజేతలకు కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్, ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి, తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు భూపేష్రెడ్డి బహుమతులు ప్రదానం చేశారు.
ఉత్సవాల చివరిచివరి రోజు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జిల్లాకు చెందిన సినీనటుడు కిరణ్ అబ్బవరం యువకులంతా సానుకూల దృక్పథంతో ఆలోచిస్తే దేన్నైనా సాధిస్తారని సందేశమిచ్చారు. ప్రముఖ డ్రమ్స్ కళాకారుడు శివమణి ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. చివరిరోజు హెలికాప్టర్ రైడ్కు పర్యాటకులు పోటెత్తారు. చారిత్రక కట్టడం గండికోటలో 3 రోజుల పాటు సాగిన వారసత్వ ఉత్సవాల్లో చివరి రోజు సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. గండికోట ప్రాశస్త్యంపై కృత్రిమ మేధ(ఏఐ)తో రూపొందించిన డోమ్ను పర్యాటకులు ఆసక్తిగా తిలకించారు.
ఉర్రూతలూగించిన హెలీరైడ్ : ప్రముఖ డ్రమ్స్ కళాకారుడు శివమణి ప్రదర్శన ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించింది. వందల మంది హెలీరైడ్లో పాల్గొని గండికోట అందాలను తిలకించారు. దీనికితోటు మైలవరం డ్యాంలో బోటు షికారు ఆకట్టుకుంది. ఉత్సవాలకు విచ్చేసిన పర్యాటకులు, పిల్లలు, మహిళలకు మూడు రోజుల పాటు క్రీడాపోటీలు నిర్వహించారు. విజేతలకు జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్, జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి బహుమతులు అందజేశారు.
ప్రధాన వేదిక పైన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రేక్షకుల్లో జోష్ నింపాయి. ప్రముఖ మిమిక్రీ ఆర్టిస్టు శివారెడ్డి ప్రదర్శన అలరించింది. మూడు రోజుల పాటు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా వేడుకలు నిర్వహించేందుకు సహకరించిన ప్రజలకు, అధికారులకు జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. గండికోటలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్సవాలు నిర్వహించడమే కాకుండా పర్యాటక ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి నిధులు కేటాయిస్తోందని జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి అన్నారు.
నటుడు కిరణ్ అబ్బవరం సందడి : గండికోట ఉత్సవాల చివరి రోజు కడప జిల్లాకు చెందిన సినీనటుడు కిరణ్ అబ్బవరం ముఖ్య అతిథిగా వేడుకలకు హాజరయ్యారు. సినిమాల్లోకి రావడానికి తాను కూడా చాలా కష్టపడ్డానని, తన సినిమాలను ఆదరిస్తున్న యువతకు, ముఖ్యంగా కడపజిల్లా వాసులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. నేటితరం యువకులు సంకల్పం పెట్టుకుని సాధించాలనే కసితో ముందుకు వెళ్తే దేన్నైనా సాధించగలరని కిరణ్ అబ్బవరం సూచించారు. మూడురోజుల పాటు గండికోట వారసత్వ ఉత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహించడంతో పర్యాటకులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. గండికోటను పర్యాటకపరంగా మరింత అభివృద్ధి చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
సాహస క్రీడలకు వేదికగా : గండికోట ఉత్సవాల్లో భాగంగా పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతి పంచేందుకు అన్ని విధాలా ఏర్పాట్లు చేసింది టూరిజం శాఖ. సాహస క్రీడలకూ ఇది వేదికగా నిలిచింది. రకరకాల సాహస క్రీడలు నిర్వహించేందుకు వీలుగా ఉందీ ప్రాంతం. అందుకే ఇక్కడ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేశారు. ర్యాప్లింగ్, క్లైంబింగ్, ట్రెక్కింగ్ వంటి ప్రదేశాలకు అందమైన కొండలు నెలవుగా మారాయి. పెన్నానదిలో వాటర్ స్పోర్ట్స్ నిర్వహించారు. వీటితోపాటు ప్యారామోటర్, హెలికాప్టర్ రైడ్ లాంటివీ ఉన్నాయి. అందుకే పర్యాటకులు ఇక్కడికి వెళ్లేందుకు ఆసక్తిగా నిలిచాయి.
వైభవంగా గండికోట ఉత్సవాలు - రాష్ట్ర పండుగగా జరుపుతున్న ప్రభుత్వం