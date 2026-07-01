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అంతర్జాతీయ స్థాయికి గండికోట, అఖండ గోదావరి - రూ.172.35 కోట్లతో పర్యాటక అభివృద్ధి పనులు వేగం

సెప్టెంబరు నాటికి పూర్తి కానున్న సాస్కీ ప్రాజెక్టులు - గండికోట చరిత్రను పరిచయం చేసే ట్రెయిల్ - హెరిటేజ్ టూరిజం కేంద్రంగా హేవ్‌లాక్ బ్రిడ్జి

Tourism Development Works In Gandikota And Akhanda Godavari
Tourism Development Works In Gandikota And Akhanda Godavari (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 4:31 PM IST

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Tourism Development Works In AP: రాష్ట్రంలోని రెండు ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలు గండికోట, అఖండ గోదావరి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ స్వదేశ్ దర్శన్–2.0 పథకం కింద మొత్తం రూ.172.35 కోట్ల నిధులతో ఈ ప్రాంతాల్లో పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలు, సందర్శకులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు, కొత్త ఆకర్షణలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సుమారు 70 శాతం పనులు పూర్తికాగా, మిగిలిన పనులను సెప్టెంబరు నెలాఖరుకల్లా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే రాష్ట్రంలో దేశీయ, విదేశీ పర్యాటకుల రాక మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

గండికోటకు కొత్త రూపు : దేశంలోనే "గ్రాండ్ కాన్యన్ ఆఫ్ ఇండియా"గా గుర్తింపు పొందిన గండికోటను ప్రపంచస్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు రూ.77.91 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు కొనసాగుతున్నాయి. సహజ సిద్ధమైన పెన్నా లోయ అందాలను పర్యాటకులు మరింత చేరువగా వీక్షించేలా ప్రత్యేక ప్రణాళికలు అమలు చేస్తున్నారు.

గండికోట నుంచి పెన్నా గార్జ్ వరకు మూడు కిలోమీటర్ల పొడవున ఐదు ఆధునిక వ్యూ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ వ్యూ పాయింట్ల నుంచి లోయ అందాలను అత్యంత సురక్షితంగా వీక్షించే అవకాశం కల్పించనున్నారు. రహదారి వెంట భద్రతా రెయిలింగ్‌లను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, ప్రత్యేక మార్గం ద్వారా కిందకు దిగి పెన్నా నదిలో బోటింగ్ చేసే సౌకర్యాన్ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. భవిష్యత్తులో పెన్నా నది నుంచి మైలవరం డ్యాం వరకు బోటు ప్రయాణాలను నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

గండికోట చరిత్రను పరిచయం చేసే ట్రెయిల్ : గండికోట కోటలోని చారిత్రక విశిష్టతలను సందర్శకులు పూర్తిగా తెలుసుకునేలా రెండు కిలోమీటర్ల పొడవున ప్రత్యేక నడక మార్గాన్ని (హెరిటేజ్ ట్రెయిల్) అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ మార్గంలో రంగనాథస్వామి ఆలయం, మాధవరాయస్వామి ఆలయం, చారిత్రక మసీదు, రాజుల కాలం నాటి కోట నిర్మాణాలు, పురాతన శిల్ప సంపదను సందర్శించే అవకాశం ఉంటుంది.

అదేవిధంగా గండికోట చరిత్ర, వారసత్వం, ప్రకృతి వైభవాన్ని డిజిటల్ రూపంలో పరిచయం చేసేందుకు ఆధునిక యాంఫీ థియేటర్‌ను నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో భారీ ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లపై ప్రత్యేక వీడియో ప్రదర్శనలు నిర్వహించనున్నారు. సమావేశాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు వెయ్యి మంది కూర్చునే సామర్థ్యంతో ఓపెన్ ఎయిర్ ఆడిటోరియం కూడా నిర్మిస్తున్నారు.

టెంట్ సిటీతో పర్యాటకులకు ప్రత్యేక అనుభవం : గండికోటలో రాత్రి బస చేసే పర్యాటకుల సంఖ్యను పెంచేందుకు ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో టెంట్ సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రకృతి మధ్యలో ఆధునిక సౌకర్యాలతో టెంట్లలో బస చేసే అవకాశాన్ని కల్పించనున్నారు. దీనివల్ల అడ్వెంచర్ టూరిజం, వీకెండ్ టూరిజానికి మరింత ఊతం లభించనుంది.

హెరిటేజ్ టూరిజం కేంద్రంగా హేవ్‌లాక్ బ్రిడ్జి : రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరి నదిపై నిర్మించిన చారిత్రక హేవ్‌లాక్ రైల్వే వంతెనను వారసత్వ పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసే పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. "అఖండ గోదావరి" ప్రాజెక్టు కింద రూ.99.44 కోట్లతో చేపట్టిన ఈ పనుల ద్వారా 125 ఏళ్ల నాటి వంతెనకు కొత్త జీవం పోస్తున్నారు.

వంతెన నుంచి గోదావరి మధ్యలో ఉన్న ద్వీపానికి ప్రత్యేక నడక మార్గాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మార్గానికి భద్రతా రెయిలింగ్‌లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ద్వీపంలో విద్యుత్, తాగునీటి కోసం ఆర్వో ప్లాంట్, ఇతర మౌలిక వసతులు కల్పిస్తున్నారు.

ద్వీపంలో వెల్‌నెస్ సెంటర్లు, రిసార్ట్‌లు : గోదావరి మధ్యలోని సుమారు 125 ఎకరాల ద్వీపాన్ని ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో పర్యాటక హబ్‌గా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఇక్కడ వెల్‌నెస్ సెంటర్లు, ఆధునిక రిసార్ట్‌లు, ప్రకృతి విహార కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించింది. గోదావరి పుష్కరాల నాటికి ఈ ప్రాంతాన్ని దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందే పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో పనులు కొనసాగుతున్నాయి.

పుష్కర ఘాట్‌కు మరింత ఆకర్షణ : రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రసిద్ధ పుష్కర ఘాట్‌ను కూడా ఆధునికంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ప్రతి రోజు గోదావరి నదికి జలహారతి నిర్వహించేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. దీని ద్వారా సాయంత్ర వేళల్లో భక్తులు, పర్యాటకులకు ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక అనుభూతిని అందించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

నిడదవోలు - కడియపులంకలో కొత్త ప్రాజెక్టులు : అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిడదవోలులోని కోట సత్తెమ్మ అమ్మవారి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. అలాగే కడియపులంక నర్సరీ వద్ద "ఎకో టూరిస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్"ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రకృతి, పర్యావరణం, ఉద్యానవనాల విశిష్టతను పరిచయం చేసే ఈ కేంద్రం పర్యాటకులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది.

పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊపు : గండికోట, అఖండ గోదావరి ప్రాంతాల్లో చేపడుతున్న ఈ అభివృద్ధి పనులు పూర్తయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊపు లభించనుంది. ప్రకృతి, చారిత్రక వారసత్వం, ఆధ్యాత్మికత, అడ్వెంచర్ టూరిజం, హెరిటేజ్ టూరిజం వంటి విభిన్న అంశాలను ఒకే వేదికపై అందించే ఈ ప్రాజెక్టులు దేశీయ, విదేశీ పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షించే అవకాశముంది. దీంతో స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు ప్రాంతీయ ఆర్థికాభివృద్ధికి కూడా గణనీయమైన ప్రోత్సాహం లభించనుంది.

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