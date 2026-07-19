విశాఖలో లారీని ఢీకొన్న కారు - నలుగురు మృతి
గండిగుండం సమీపంలో లారీని ఢీకొన్న కారు - వినుకొండ నుంచి టెక్కలిలో శుభకార్యానికి వెళ్తుండగా ప్రమాదం - కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురిలో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి - ఘటనపై మంత్రి మండిపల్లి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 7:03 AM IST
Road Accident in Visakhapatnam : విశాఖలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఇవాళ తెల్లవారుజామున ఆనందపురం సమీపంలోని గండిగుండం వద్ద లారీని కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు అక్కడిక్కడే మృతి చెందగా మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతదేహాలను బయటకు తీసి తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితుడిని విశాఖలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలిలో ఓ శుభకార్యానికి హాజరయ్యేందుకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుందని పోలీసులు తెలిపారు. డ్రైవర్ సహా నలుగురు ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందినట్లు చెప్పారు. నరసరాపుపేట ఎమ్మెల్యే పీఏ చంద్రశేఖర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారని, ఆయణ్ని విశాఖలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించామని వివరించారు. మృతుల్లో చంద్రశేఖర్ కుమారుడు ఉన్నట్లు సమాచారం. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
Gandigundam Road Accident : విశాఖ రోడ్డు ప్రమాదంపై రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందడం మనసును కలచివేసిందని చెప్పారు. మృతుల కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రుడు చంద్రశేఖర్కు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచించారు. మరణించిన వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు వివరించారు. రహదారి భద్రతా నిబంధనలు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పాటించాలని మండిపల్లి విజ్ఞప్తి చేశారు.