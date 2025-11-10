అందెశ్రీ గుండెపోటుతో చనిపోయారు : గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యుడు
అందెశ్రీకి 15 సంవత్సరాలుగా రక్తపోటు (బీపీ) ఉందన్న వైద్యులు - మందులను నెల రోజులుగా ఆయన వాడటం లేదని వెల్లడి - మూడు రోజుల క్రితం నుంచి మళ్లీ మందులు వాడారన్న వైద్యులు
Published : November 10, 2025 at 1:49 PM IST
Gandhi Hospital Doctors on Andesri Death : తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ప్రముఖ కవి, తెలంగాణ గేయ రచయిత అందెశ్రీని సోమవారం ఉదయం 7.20 గంటలకు గాంధీ ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చారని గాంధీ ఆస్పత్రి వైద్యుడు సునీల్ కుమార్ తెలిపారు. కానీ ఆయన అప్పటికే గుండెపోటుతో చనిపోయారని చెప్పారు. తమ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే ఆయన చనిపోయి సుమారు 5 లేదా 6 గంటలు అయినట్లు ఉందన్నారు.
15 ఏళ్లుగా బీపీ : అందెశ్రీకి 15 సంవత్సరాలుగా బీపీ ఉందని, దీనికి సంబంధించిన మందులను నెల రోజులుగా ఆయన వాడటం మానేసినట్లు తెలిసిందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. 3 రోజులుగా కొద్దిగా ఆయాసంతో బాధపడ్డట్లు కుటుంబసభ్యులు చెప్పారని తెలిపారు. మళ్లీ మూడు రోజులుగా మందులు వేసుకోవడం ప్రారంభించారన్నారు. ఆదివారం రాత్రి భోజనం చేశాక మామూలుగానే పడుకున్నారని, ఉదయం వెళ్లి చూస్తే కిందపడి ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారని డాక్టర్ సునీల్ కుమార్ తెలిపారు.
"అందెశ్రీని ఉదయం 7.20 గంటలకు గాంధీ ఆస్పత్రికి తీసుకువచ్చారు. అప్పటికే గుండెపోటుతో అందెశ్రీ చనిపోయారు. అందెశ్రీ నెల రోజులుగా మందులు వాడటం లేదని తెలిసింది. రాత్రి భోజనం చేశాక మామూలుగానే వెళ్లి పడుకున్నారని చెప్పారు. ఉదయం వెళ్లి చూస్తే కిందపడి ఉన్నారని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు." - సునీల్ కుమార్, గాంధీ ఆస్పత్రి వైద్యుడు
పోలీసు లాఛనాలతో అంత్యక్రియలు : అందెశ్రీ చిన్న కుమార్తె కోయంబత్తూర్ నుంచి రావాల్సి ఉండటంతో ఆయన అంత్యక్రియలు మంగళవారం జరపనున్నట్లు కుటుంభసభ్యులు తెలిపారు. ఆయన భౌతికకాయాన్ని సందర్శనార్థం కుటుంబ సభ్యులు లాలాపేటలోని జీహెచ్ఎంసీ ఇండోర్ స్టేడియానికి తరలించారు. అందెశ్రీకి పోలీసు లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరపాలని, అందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
నివాళులు అర్పించిన ప్రముఖులు : అందెశ్రీ భౌతికకాయానికి బంధువులు, అభిమానులు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, హరీశ్రావు, బీజేపీ చీఫ్ రామచందర్రావు, ఆచార్య కోదండరాం, ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ నివాళులు అర్పించారు.
స్వగ్రామంలో విషాదఛాయలు : అందెశ్రీ మరణంతో స్వగ్రామం సిద్దిపేట జిల్లా రేబర్తిలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఆయన మృతి పట్ల గ్రామస్థులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పశువుల కాపరి నుంచి కవి, రచయితగా ఎదిగిన అందెశ్రీ, తమ గ్రామానికి ఎంతో పేరు తీసుకొచ్చారని గుర్తు చేసుకున్నారు.
