అభిలాశ్ నా కుమార్తెను హత్య చేశాడు - పోలీసులకు యువతి తల్లి ఫిర్యాదు
రాజమహేంద్రవరంలో సోమవారం అర్ధరాత్రి దారుణం - రక్తపు మడుగులో ఓ యువతీయువకుడు - యువకుడే తమ కుమార్తెను చంపాడని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన మృతురాలి తల్లి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:28 PM IST
Rajamahendravaram Murder Case : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఓ యువతీయువకుడు రక్తపు మడుగులో పడి ఉండడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. రాజమహేంద్రవరంలోని కాతేరు సమీప గామన్ వంతెన వద్ద సోమవారం అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. కోటిలింగాలపేటకు చెందిన అభిలాశ్, శాంతినగర్కు చెందిన మధుప్రసన్న కొన్నాళ్లుగా ఒకరినొకరు ఇష్టపడుతున్నారు. వారి ప్రేమను ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు ఒప్పుకోలేదు. యువతికి మరో పెళ్లి సంబంధం చూడడంతో ఇద్దరూ కలిసి చనిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే సోమవారం అర్ధరాత్రి ఇరువురూ గామన్ వంతెన వద్దకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో అభిలాశ్ బ్లేడ్తో మధుప్రసన్న గొంతు కోశాడు. అనంతరం అభిలాశ్ తన చేయి కోసుకుని పురుగుల మందు తాగాడు. ఈ ఘటనలో యువతి అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, యువకుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో నగరంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది. మధుప్రసన్న మృతదేహాన్ని జీజీహెచ్ మార్చురీలో భద్రపరిచారు.
Man Kills Woman in Rajamahendravaram : అయితే ఈ క్రమంలోనే ఓ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. తమ కుమార్తెను దారుణంగా హత్య చేశారని మృతురాలి తల్లి జ్యోతి రాజమహేంద్రవరం త్రీటౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కోటిలింగాలపేటకు చెందిన అభిలాశ్ సర్జికల్ బ్లేడుతో మధుప్రసన్నపై దాడి చేసి చంపినట్లు పేర్కొంది. తమ కుమార్తెకు జూన్ 21న మరో యువకుడితో నిశ్చితార్థం చేశామని, ఈనెల 27న వివాహం జరగాల్సి ఉందని తెలిపింది.
తననే పెండ్లి చేసుకోవాలని కొన్ని రోజులుగా అభిలాశ్, తమ కుమార్తె వెంటపడుతున్నట్లు చెప్పింది. పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం చేసుకుంటానని మధుప్రసన్న చెప్పడంతో తనపై కోపం పెంచుకున్నాడని వివరించింది. ఈ క్రమంలోనే మధుప్రసన్నను మాట్లాడుకుందామని మభ్యపెట్టి బైక్పై గామన్ బ్రిడ్జి వద్దకు తీసుకెళ్లాడని తెలిపింది. అక్కడే ఆమెపై బ్లేడుతో దాడి చేశాడని పేర్కొంది. మధుప్రసన్న తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసే క్రమంలోనే యువకుడి చేతిపై గాయమైనట్లు అనుమానముందని చెప్పింది.
తమ కుమార్తెను దారుణంగా చంపిన అభిలాశ్ను కఠినంగా శిక్షించాలని మృతురాలి జ్యోతి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. దీంతో పోలీసులు అభిలాశ్పై మర్డర్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మరోవైపు రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్లో పోస్టుమార్టం అనంతరం యువతి మృతదేహాన్ని బంధువులకు అప్పగించారు.
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