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కేసుల భయంతో యూట్యూబ్ కంటెంట్ డిలీట్​ - డిజిటల్ ఆధారాల రికవరీపై పోలీసుల ఫోకస్

వివాదాస్పద వీడియోలు తొలగించేసిన గమన - రావణ్‌ అరెస్ట్‌తో కేసు తన మెడకు చుట్టుకోకుండా అప్రమత్తం - ఆ వీడియోల కోసం యూట్యూబ్‌కు లేఖ రాయనున్న పోలీసులు

Gamana Removed Controversial Videos from Youtube
Gamana Removed Controversial Videos from Youtube (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 11:31 AM IST

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Gamana Removed Controversial Videos from Youtube : మావోయిస్టులకు మద్దతుగా మాట్లాడటం, సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంలపై అభ్యంతర వ్యాఖ్యల కేసులో బచ్చలకూరి జోసెఫ్‌ అలియాస్‌ రావణ్‌ అరెస్టు తర్వాత అప్రమత్తమైన గమన, కేసు తన మెడకు చుట్టుకోకుండా పలు వీడియోలను యూట్యూబ్‌ నుంచి తొలగించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆయా ఛానళ్లకు అడ్మిన్‌ రైట్స్‌ తనకే ఉండటంతో ఆమె సులువుగా ఈ పని చేసిందని అవన్నీ వివాదాస్పద కంటెంట్‌ ఉన్న వీడియోలని పోలీసులు గుర్తించారు. వీటిని తీసుకునేందుకు యూట్యూబ్‌కు మెయిల్‌ పంపించనున్నారు. ప్రశ్న యూట్యూబ్‌ ఆఫీసులో స్వాధీనం చేసుకున్న హార్డ్‌ డిస్క్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, పెన్‌డ్రైవ్‌లను ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌కు పంపించారు. ఈ డిజిటల్‌ పరికరాల్లో ఏదైనా డేటాను తొలగిస్తే, తిరిగి రాబట్టే అవకాశం ఉంది.

వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో సంబంధాలు: వైఎస్సార్సీపీ నేత ఇంద్రసేన చౌదరి పైసా అద్దె లేకుండానే గమనకు తన ఫ్లాట్‌ను ఇచ్చారని, ఆమెకు ఆర్థికంగా కూడా తోడ్పాటు అందించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. గమన, ఇంద్రసేన బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను తీసుకుని లావాదేవీలను విశ్లేషిస్తున్నారు. రావణ్, గమన, ఇంద్రసేన చౌదరి ఫోన్‌ నంబర్లకు సంబంధించి డేటాను పోలీసులు లోతుగా పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు వీరితో పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు టచ్‌లో ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. మాజీ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్‌ అధికారులు కూడా మాట్లాడుతున్నట్లు గుర్తించారు. వీడియోల రూపకల్పనకు అంశాల ఎంపిక, స్క్రిప్ట్‌లో వైఎస్సార్సీపీ నేతల నుంచి సహాయ సహకారాలు ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు.

గతంలో ఆర్థిక మోసం కేసు: ఇంద్రసేన చౌదరి తనను ఆర్థికంగా మోసగించాడంటూ గమన అత్త గుడిపూటి లక్ష్మీదేవి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా 2021 జులై 8న తెలంగాణలోని మల్కాజ్‌గిరి కమిషనరేట్‌ పరిధి నేరేడ్‌మెట్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. దర్యాప్తు జరిపిన పోలీసులు 2021 డిసెంబరు 31న న్యాయస్థానంలో అభియోగపత్రమూ దాఖలు చేశారు. తర్వాత పరిణామాల్లో ఈ కేసు హైకోర్టులో క్వాష్‌ అయ్యింది. పోలీసులు అభియోగపత్రంలో పేర్కొన్న వివరాలు ఇవి.

ఇంద్రసేన చౌదరికి, గమన మామ (భర్త తండ్రి) గుడిపూటి చంద్రమౌళికి పరిచయముంది. 2020లో కొవిడ్‌తో చంద్రమౌళి మరణించారు. ఆ తర్వాత ఇంద్రసేన చంద్రమౌళి భార్య లక్ష్మీదేవిని సంప్రదించారు. మల్కాజ్‌గిరి డిఫెన్స్‌ కాలనీలో 350 చదపు గజాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న లక్ష్మీదేవి ఇంటిని బ్యాంక్‌లో తాకట్టు పెట్టి రుణమిప్పిస్తానంటూ నమ్మబలికి ఆమె నుంచి ఒరిజినల్‌ పత్రాలు, లింక్‌ డాక్యుమెంట్లు తీసుకున్నారు.

రుణానికి దరఖాస్తు కోసమంటూ ఆమెతో పలు పత్రాలపై సంతకాలు కూడా చేయించుకున్నారు. రుణం ఎప్పుడు వస్తుందంటూ లక్ష్మీదేవి పలుమార్లు అడిగినా ఏదో సాకులు చెబుతూ కాలయాపన చేశారు. కొన్నాళ్ల తర్వాత 60 రోజుల్లోగా రూ.1.61 కోట్లు చెల్లించాలంటూ లక్ష్మీదేవికి ఓ బ్యాంకు నుంచి డిమాండ్‌ నోటీసు వచ్చింది. ఆమె ఆస్తి పత్రాలను తాకట్టు పెట్టి ఇంద్రసేన చౌదరి రుణం తీసుకున్నట్లు తేలింది.

గమన భర్త ఆత్మహత్యాయత్నం వీడియో వైరల్‌: మరోవైపు గమన భర్త రామ్‌ 2023 జూన్‌లో బెంగళూరులోని సహకార నగర్‌లో తాము నివాసం ఉన్న ఇంట్లో ఆత్మహత్యకు యత్నించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో రామ్‌ చాకుతో చేయి కోసుకుంటూ కనిపించింది. ‘రామ్‌.. రామ్‌.. ఆగు’ అంటూ వీడియో తీసిన వ్యక్తి ఇంద్రసేన చౌదరి అని భావిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో గమన కూడా అక్కడే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంద్రసేన, గమనల వైఖరితో రామ్‌ ఆర్థికంగా, మానసికంగా కుంగిపోయి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.


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GAMANA REMOVED CONTROVERSIAL VIDEOS
వివాదాస్పద వీడియోలు తొలగించేసిన గమన
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