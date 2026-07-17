'ఏపీపై మాకున్న నిబద్ధత ఎన్నటికీ సడలదు': లోకేశ్ పోస్టుకు గల్లా జయదేవ్ స్పందన
అమరరాజ ప్రస్థానం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ప్రారంభమైనందున ఈ ప్రాంతం ఎప్పటికీ తమకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనదన్న అమరరాజా గ్రూప్ సీఎండీ, మాజీ ఎంపీ గల్లా జయదేవ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 6:48 PM IST
Galla Jayadev Reaction to Lokesh Post: అమర్రాజా తెలంగాణలో విస్తరణ సందర్భంగా లోకేశ్ పోస్టుకు గల్లా జయదేవ్ స్పందించారు. ఈ క్రమంలో అమరరాజా ప్రస్థానం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ప్రారంభమైనందున ఈ ప్రాంతం ఎప్పటికీ తమకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనదని అమరరాజా గ్రూప్ సీఎండీ, మాజీ ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ అన్నారు. ఇక్కడ తమ మూలాలు చాలా బలమైనవన్నారు.
అమరరాజా తెలంగాణలో విస్తరణపై ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ పోస్ట్పై గల్లా జయదేవ్ స్పందించారు. ఏపీపై తమకున్న నిబద్ధత ఎన్నటికీ సడలదని స్పష్టం చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ బంధం మరింత బలపడుతుందని గట్టిగా నమ్ముతున్నానన్నారు. లోకేశ్ ఆత్మీయతకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కలిసికట్టుగా మరిన్ని నూతన అవకాశాలను సృష్టిస్తూ, మరింత ఉజ్వల భవిష్యత్తును నిర్మించడానికి ముందుకుసాగుదామని జయదేవ్ ఆకాంక్షించారు.
Thank you, @naralokesh garu, for your kind words and best wishes. Andhra Pradesh is where Amara Raja’s journey began, and it will always be special to us. Our roots are deep, our commitment remains unwavering, and I am confident they will only grow stronger in the years ahead.… https://t.co/9mZg07NzDQ— Jay Galla (@JayGalla) July 17, 2026
మంత్రి లోకేశ్ పోస్ట్ : ‘చిత్తూరులో పుట్టిన అమరరాజా సంస్థ ఆంధప్రదేశ్ పేరును ప్రపంచవ్యాప్తంగా సగర్వంగా చాటి చెప్పింది. అలాంటి సంస్థకు సొంత రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో తీవ్రస్థాయిలో వేధింపులు ఎదురయ్యాయి. ప్రోత్సాహం అందించడానికి బదులుగా బెదిరింపులు, ఇబ్బందులకు గురి చేశారు. ఇలా జరగాల్సింది కాదు. ఇందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీకు క్షమాపణ చెప్పాలి గల్లా జయదేవ్’ అని మంత్రి లోకేశ్ గురువారం ఎక్స్లో పోస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ‘ఏపీలో పుట్టిన ఒక సంస్థ తన విస్తరణ కోసం మరో రాష్ట్రానికి వెళ్లాల్సి రావడం నన్ను కలచి వేస్తోంది. మీ కోసం రాష్ట్రం తలుపులు, మా హృదయాలు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి. నాలుగు దశాబ్దాల మీ ప్రయాణం విజయగాథ మాత్రమే కాదు అంతకంటే ఎక్కువ. ప్రపంచ స్థాయి తయారీ కేంద్రాన్ని సృష్టించి వేలాది మందికి మీరు ఉపాధి కల్పించారు’ అని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
Andhra Pradesh owes you an apology, @JayGalla.— Lokesh Nara (@naralokesh) July 16, 2026
For over four decades, Amara Raja has been more than just one of Andhra Pradesh's greatest industrial success stories. It has created world-class manufacturing, generated thousands of jobs, and carried the name of Chittoor and… https://t.co/R5y0JRxmD5
దివిటిపల్లిలో గ్రీన్ ఎనర్జీ గిగా ఫ్యాక్టరీ: తెలంగాణలో అమరరాజా గ్రూప్ రూ.9,500 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో మహబూబ్నగర్ జిల్లా దివిటిపల్లిలో 'గ్రీన్ ఎనర్జీ గిగా ఫ్యాక్టరీ'ని (లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలు) స్థాపిస్తోంది. అమరరాజా ఎనర్జీ & మొబిలిటీ లిమిటెడ్ తన కార్పొరేట్ కార్యకలాపాలను గచ్చిబౌలిలోని నానక్రామ్గూడ నుంచి నిర్వహించనుంది.
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