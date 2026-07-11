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బ్రాహ్మణి స్టీల్స్‌ భూముల బాగోతం - జగన్‌ అవినీతి సామ్రాజ్యానికి పునాది

స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ కట్టకుండానే గనులు తవ్వేసి , ఖనిజం ఎగుమతి -వేల కోట్ల రూపాయల అవినీతికి పాల్పడినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడి

Gali Janardhan Reddy Grabbed Lands in the Name of Brahmani Steel Plant
Gali Janardhan Reddy Grabbed Lands in the Name of Brahmani Steel Plant (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 12:04 PM IST

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Brahmani Steel Plant Issue: బ్రాహ్మణి స్టీల్‌ప్లాంట్‌ పేరుతో భూములను స్వాహా చేసిన గాలి జనార్దన్‌రెడ్డికి తెరవెనక భాగస్వామి మాజీ సీఎం జగన్‌ అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. ఓబుళాపురం గనులు తవ్వి, దోపిడీ చేసేందుకే బ్రాహ్మణి స్టీల్స్‌ పుట్టిందని స్పష్టం చేసింది. జగన్‌ అవినీతి సామ్రాజ్యానికి పునాది అదేనని తేల్చిచెప్పింది.

బ్రాహ్మణి స్టీల్‌ప్లాంట్‌ కు సంబంధించి నాడు వైఎస్​, తర్వాత జగన్‌ జమానాలో భూముల్ని అడ్డం పెట్టుకుని దోపిడీ చేసింది చాలక ఇప్పుడు పరిశ్రమలకు భూములిచ్చి యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తుంటే వైఎస్సార్​సీపీ నేతలు ఓర్వలేకపోతున్నారని ప్రభుత్వం దుయ్యబట్టింది. వారికి భూమి అంటే కబ్జా, దోపిడీ, అవినీతి, బ్యాంక్‌ బ్యాలెన్స్‌ అని ఆరోపిస్తూ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. కానీ కూటమి ప్రభుత్వానికి భూమి అంటే భవిష్యత్తు, ఉద్యోగాలు, అభివృద్ధి, పరిశ్రమలు అని వివరించింది.

బ్రాహ్మణి స్టీల్స్‌ భూముల బాగోతం - వాస్తవాలు: ప్రభుత్వ ప్రకటన (ETV Bharat)

నిబంధనలన్నీ పక్కనపెట్టి: బ్రాహ్మణి స్టీల్స్‌ భూముల బాగోతం-వాస్తవాలు పేరుతో సర్కారు విడుదల చేసిన ప్రకటనను పరిశీలిస్తే బ్రాహ్మణి సంస్థకు భూ కేటాయింపుల్లో నాటి వైఎస్​ ప్రభుత్వం ప్రాథమిక నిబంధనలన్నింటినీ పక్కనబెట్టింది. గాలి జనార్దన్‌రెడ్డికి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్​ అప్పనంగా కట్టబెట్టారు. స్టీల్‌ ప్లాంటు కోసం కడప జిల్లాలో ఎకరా 18 వేల చొప్పున 10వేల 760 ఎకరాలు, విమానాశ్రయానికి 25వేల చొప్పున 3వేల 115 ఎకరాల్ని కట్టబెట్టారు. స్టీల్‌ప్లాంట్‌ ఏర్పాటుతో 10వేల మందికి ప్రత్యక్షంగా లక్ష మందికి పరోక్షంగా ఉపాధి లభిస్తుందని నమ్మబలికారు.అయినా బ్రాహ్మణి స్టీల్స్‌ ఏర్పాటు కాలేదు, ఉద్యోగాలూ లేవు.

స్టీల్‌ప్లాంట్‌ కోసమే ఓఎమ్​సీకి 320 ఎకరాల్లో మైనింగ్‌ లీజ్‌ ఇచ్చారు. ప్లాంటు నిర్మాణం పక్కనపెట్టిన గాలి జనార్దన్‌ రెడ్డి అండ్‌ కో తవ్వకాలు చేశారు. ఉక్కు ఉత్పత్తికి వినియోగించాల్సిన ఖనిజాన్ని విదేశాలకు ఎగుమతి చేశారు. వేల కోట్ల అవినీతిలో వైఎస్​ కుటుంబం లబ్ధి పొందిందని ప్రభుత్వం తన ప్రకటనలో ఆరోపించింది. తక్కువ ధరకే ఇనుప ఖనిజం ఇచ్చేలా ఓఎంసీతో రెడ్‌గోల్డ్‌ సంస్థ ఒప్పందం చేసుకుందని, అక్కడ నుంచి సాక్షిలోకి నిధులు వెళ్లాయని, జగతి పబ్లికేషన్స్‌ చిరునామాతోనే రెడ్‌గోల్డ్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ అయిందని వివరించింది. ఇందిరా టెలివిజన్‌లో 30కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టిన ఆర్​ఆర్​ గ్లోబల్‌ చిరునామా కూడా అదేనని తెలిపింది. ఓబుళాపురం అక్రమాలపై టీడీపీ పోరాటాలు చేయడంతో 2009 డిసెంబరు 8న సీబీఐ దర్యాప్తునకు నాటి ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

రాజధానికి అంత భూమి ఎందుకంటూ అక్కసు: 2012 మే 31న బ్రాహ్మణి స్టీల్స్‌తో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని రద్దుచేసింది. మళ్లీ జగన్‌ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక జనార్దన్‌రెడ్డికి అనుకూలంగా వ్యవహరించారు. ఓఎంసీ తవ్వకాలు పునరుద్ధరించినా అభ్యంతరం లేదని 2022లో సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేయించారు. దీన్ని సుప్రీంకోర్టు నియమించిన అమికస్‌ క్యూరీ బయటపెట్టారు. ఫలితంగా జగన్‌ ప్రభుత్వం పాచిక పారలేదు. జగన్‌ సీఎం అయ్యాక స్టీల్‌ప్లాంట్‌కు రెండుసార్లు శంకుస్థాపనల పేరుతో డ్రామాలాడారు. కానీ ప్రహరీ కూడా కట్టలేదు. పెట్టని స్టీల్‌ఫ్యాక్టరీకి 14వేల ఎకరాల భూముల్ని అప్పనంగా ఇచ్చిన వైఎస్​ కుటుంబం ఇప్పుడేమో రాజధానికి అంత భూమి ఎందుకంటూ అక్కసు వెళ్లగక్కుతోందని ప్రభుత్వం మండిపడింది. గూగుల్‌కు భూములిస్తే కోర్టులకెళ్లి అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారని, టీసీఎస్​, కాగ్నిజెంట్‌లకు భూములిస్తే దానిపైనా పడి ఏడ్చారని ప్రభుత్వం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

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