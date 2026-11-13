రోబోటిక్స్ ప్రపంచ విజేతలుగా నిలిచిన ఏపీ విద్యార్థులు - అంతర్జాతీయ వేదికపై పసిడి పతకం
Robo Roar 2026 Indonesia winners : ఇండోనేషియాలో జరిగిన అంతర్జాతీయ 'రోబో రోర్జ్ - 2026' పోటీల్లో విశాఖపట్నంలోని గాజువాక ఆదిత్య డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులు స్వర్ణ పతకం సాధించి సత్తా చాటారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 1:38 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 2:56 PM IST
ప్రతిభ ఉంటే చాలు ప్రపంచ విజేతలుగా నిలవచ్చని తెలుగు విద్యార్థులు మరోసారి నిరూపించారు. జపాన్, చైనా, జర్మనీ, అమెరికా ఇలా దేశమేదైనా ప్రతిభ ముందు తలవంచాల్సిందే అని ఈ విద్యార్థులు తమ ఘనత ద్వారా రుజువు చేశారు. ఇండోనేషియాలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ 'రోబో రోర్జ్ - 2026' (Robo Roar-2026) రోబోటిక్స్ పోటీల్లో పాల్గొని, విదేశీ విద్యార్థులను వెనక్కి నెట్టి ఏకంగా గోల్డ్ మెడల్ కైవసం చేసుకున్నారు. ఏఐ శకంలో భారత్ సత్తా ఏంటో ప్రపంచానికి చాటిన ఈ విద్యార్థుల సక్సెస్ జర్నీ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
అంతర్జాతీయ వేదికపై ప్రతిభ కనబరిచి దేశానికే గర్వకారణంగా నిలిచిన వీరంతా విశాఖపట్నం, గాజువాకలోని ఆదిత్య డిగ్రీ కళాశాలకు చెందిన విద్యార్థులు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 29 నుంచి 31 వరకు ఇండోనేషియాలోని ప్రముఖ యూపీహెచ్ యూనివర్సిటీలో 'రోబో రోర్జ్-2026' పోటీలు జరిగాయి. ఇందులో భారత్ తరఫున ఆదిత్య డిగ్రీ కళాశాల నుంచి తులసి, దత్త శ్రీకరి, వైష్ణవిరావు, అతీష్, మహమ్మద్ ఫైజాన్ అనే ఐదుగురు విద్యార్థుల బృందం ప్రాతినిధ్యం వహించింది.
గడువు కంటే ముందే పూర్తిచేసి రికార్డు : ఈ అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీలు ఇమాజినరీ, పైలట్, అటానమస్ అనే మూడు విభాగాలుగా జరిగాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకు చెందిన 100కు పైగా టీమ్స్ ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నాయి. తమ సాంకేతిక నైపుణ్యం, సమష్టి కృషి, పట్టుదల, ప్రతిభను చాటుకున్న మన ఆదిత్య విద్యార్థులు పైలట్ విభాగంలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి ప్రథమ స్థానంలో నిలిచారు. పోటీలో భాగంగా అధికారులు ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడానికి మూడు నిమిషాల గడువు ఇచ్చారు. అయితే మన విద్యార్థులు కేవలం 54 సెకన్లలోనే ఆ ప్రాజెక్టును విజయవంతంగా పూర్తి చేసి అందరికంటే ముందంజలో నిలిచారు.
"మా కష్టానికి తగ్గ ఫలితం రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అంతర్జాతీయ వేదికపై మన దేశం తరఫున గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం గర్వంగా ఉంది. రోబోటిక్స్పై ప్రాక్టికల్గా ఇచ్చిన శిక్షణే మమ్మల్ని విజేతలుగా నిలిపింది. ఈ విజయంలో మా కళాశాల యాజమాన్యం, అధ్యాపకుల ప్రోత్సాహం మరువలేనిది." -అడ్డగళ్ల తులసి, జనపాల వైష్ణవిరావు, దొడ్డి దత్త శ్రీకరి (విజేతలు)
కళాశాల యాజమాన్యం ప్రోత్సాహం : ఈ విద్యార్థులు కేవలం తరగతి గది పాఠాలకే పరిమితం కాలేదు. కళాశాల యాజమాన్యం సహాయంతో రోబోటిక్స్పై ప్రాక్టికల్గా ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో ఆదిత్య కళాశాల యాజమాన్యం ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుంది. విద్యార్థులు ఇండోనేషియా వెళ్లి ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు అవసరమైన పూర్తి ఆర్థిక సహకారాన్ని యాజమాన్యమే అందించింది. తాము రూపొందించిన ప్రాజెక్ట్ గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం పట్ల విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ అరుదైన విజయంతో తమలో మరింత ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిందని, భవిష్యత్లో మరిన్ని కొత్త ఆవిష్కరణలు రూపొందిస్తామని విద్యార్థులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మా విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం మా సంస్థకే గర్వకారణం. 100కు పైగా టీమ్స్తో పోటీపడి 3 నిమిషాల టాస్క్ను కేవలం 54 సెకన్లలో పూర్తి చేయడం వారి నైపుణ్యానికి నిదర్శనం. ఇలాంటి యువ ప్రతిభను ప్రోత్సహించేందుకు ఆదిత్య విద్యాసంస్థలు ఎప్పుడూ ముందుంటాయి." -డాక్టర్ సుగుణ రెడ్డి, విద్యార్థుల మెంటార్, ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజ్, గాజువాక
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