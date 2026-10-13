ఒడిశాలో 71 మంది జూదరుల అరెస్ట్ - 67 మంది ఏపీ వాసులే
గజపతి జిల్లా పర్లాకిమిడి జైమాతాదీ కల్యాణ మండపంలో జూద శిబిరంపై ఒడిశా పోలీసులు దాడి చేశారు. జూదం ఆడుతున్న వారిని పట్టుకుని 12 లక్షలకు పైగా డబ్బులు, 137 కాయిన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 2:10 PM IST
Gambling Raid 71 Arrested : రాష్ట్రంలో జూద శిబిరాలపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతుండటంతో జూదరులు ఒడిశాకు మకాం మార్చారు. పర్లాకిమిడిలో ఓ శిబిరంపై దాడి చేసిన ఒడిశా పోలీసులు 71 మందిని పట్టుకున్నట్లు వెల్లడించారు. వారిలో 67 మంది ఆంధ్రాకు చెందిన వారే ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారి నుంచి భారీ ఎత్తున డబ్బులు, కాయిన్లు, వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వివరించారు.
కోటి 37 లక్షల నగదు మార్పిడి : గజపతి జిల్లా పర్లాకిమిడి జైమాతాదీ కల్యాణ మండపంలో జూద శిబిరంపై ఒడిశా పోలీసులు దాడి చేశారు. అక్కడ జూదం ఆడుతున్న వారిని పట్టుకుని రూ. 12 లక్షలకు పైగా డబ్బులు, 137 కాయిన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఒక్కో కాయిన్ విలువ లక్ష వరకు ఉంటుంది. ఆ లెక్కన కాయిన్ల రూపంలో కోటి 37 లక్షల నగదు మార్పిడి జరిగిందని గుర్తించారు. అలాగే 9 కార్లు, 60 సెల్ ఫోన్లు, 11 బైక్లు కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న వాటిలో ఉన్నాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరచగా ఈ నెల 16వ తేదీ వరకు రిమాండ్ విధించింది.
36 మంది శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులే : ఒడిశా పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పట్టుబడిన వారిలో మార్కాపురం, తుని, అనకాపల్లి, రాజమహేంద్రవరం, ఏలూరు, విజయనగరం, అనకాపల్లి, పార్వతీపురం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల వారున్నారు. అందులో శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులే 36 మంది ఉన్నారు. విజయనగరం చింతలవలస బెటాలియన్కు చెందిన ఏపీఎస్పీ ఎస్సై కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. జూదగాళ్లలో ఎక్కువమంది కాయిన్లు కొనుక్కుని సూట్, రమ్మీ గేమ్ అడుతున్నారు.
విశాఖకు చెందిన ఓ వ్యక్తి కల్యాణమండపం అద్దెకు తీసుకుని స్టార్ రీక్రియేషన్ కల్చరల్ క్లబ్ పేరిట జూద శిబిరం నిర్వహిస్తున్నాడు. రోజూ చాలామంది వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కార్లలో ఇక్కడికొచ్చి జూదం ఆడుతున్నారు. విశాఖకు చెందిన వ్యక్తి పర్లాకిమిడిలో కల్యాణమండపం అద్దెకు తీసుకుని ఈ శిబిరం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఒడిశా పోలీసులు తేల్చారు.
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