ఇంటింటికీ పైప్లైన్ ద్వారా గ్యాస్ - రూ.1000 కోట్లతో పూర్తి చేసేందుకు గెయిల్ అంగీకారం
Gas Supply to Homes via Pipeline : రాష్ట్రంలో పైప్లైన్ ద్వారా గ్యాస్ సరఫరా ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కనుంది. ప్రాజెక్టుకు అయ్యే ఖర్చును భరించేందుకు గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్-గెయిల్ అంగీకరించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 9:52 AM IST
రాష్ట్రంలో పైప్లైన్ ద్వారా గ్యాస్ సరఫరా ప్రాజెక్టు తిరిగి పట్టాలెక్కనుంది. ప్రాజెక్టుకు అయ్యే ఖర్చు సుమారు వేయి కోట్లను భరించేందుకు గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్-గెయిల్ అంగీకరించింది. కృష్ణా-గోదావరి బేసిన్లో గ్యాస్ వెలికి తీసి పైప్లైన్తో ఏపీ, ఒడిశాలోని పలు జిల్లాల్లో ఉన్న పరిశ్రమలు, అర్బన్ సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్లు, ప్రాంతీయ ఇంధన కేంద్రాలకు సరఫరా చేసేందుకు కేంద్రం ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టింది. ప్రధానమంత్రి ఊర్జ్ గంగా పైప్లైన్ కింద దీన్ని 2022లో అనుమతించింది. అప్పట్లో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 50 శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాలి.
ఈ ప్రాజెక్టు కింద శ్రీకాకుళం-విశాఖ మధ్య పైప్లైన్ నిర్మించాలి. కానీ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్లక్ష్యంతో ప్రాజెక్టు అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేంద్రంతో సంప్రదింపులు జరిపి, తిరిగి ప్రారంభించేలా చర్యలు చేపట్టింది. పైప్లైన్ ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూముల సేకరణ ప్రక్రియ మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతుంది.
ఈ ప్రాజెక్టు కింద మొత్తం 965 కిలోమీటర్ల పైప్లైన్ నిర్మించాల్సి ఉంది. దీనికి 2 వేల 650 కోట్ల రూపాయల వ్యయం అంచనా వేసి, ఒడిశాలోని దామ్రా నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు సుమారు 516 కిలోమీటర్ల పైప్లైన్ నిర్మాణ పనులు ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు. శ్రీకాకుళం నుంచి కాకినాడ వరకు సుమారు 320 కిలోమీటర్ల పైప్లైన్ నిర్మాణ పనులు పూర్తి కావాల్సి ఉంది. కాకినాడ-విశాఖపట్నం మధ్య 188 కిలోమీటర్లు, శ్రీకాకుళం-విశాఖపట్నం మధ్య 112 కిలోమీటర్ల పైప్లైన్, 2 దశల్లో సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఏపీ, ఒడిశాలోని పలు జిల్లాల్లో ఇళ్లు, పరిశ్రమలు, ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టార్కు పైప్లైన్ ద్వారా గ్యాస్ సరఫరా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అయితే, ఒప్పందం మేరకు నిధులను గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కేటాయించకపోవడంతో రాష్ట్రంలోని పనులు మధ్యలోనే నిలిచిపోయాయి.
వ్యయం మొత్తం గెయిల్ భరించేలా నిర్ణయం : 2022లో ప్రాజెక్టు చేపట్టిన తర్వాత 350 కోట్ల రూపాయలతో పైప్లైన్ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసింది. గెయిల్ భాగస్వామ్యంతో పనులు నిర్వహించేందుకు ఏపీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఏర్పాటు చేసింది. ఆ తర్వాత మిగిలిన నిధులు విడుదల చేయకపోవడం, పనులు జాప్యం కావడంతో కేంద్ర పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ రెగ్యులేటరీ బోర్డు 2023లో ప్రాజెక్టును రద్దు చేసింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రాజెక్టు తిరిగి చేపట్టేందుకు వీలుగా కేంద్రంతో సంప్రదింపులు జరిపింది. ప్రాజెక్టు వ్యయంలో రాష్ట్ర వాటా మొత్తాన్ని భరించే పరిస్థితి లేదని కేంద్రానికి తెలిపింది. దీనిపై సంప్రదింపుల తర్వాత ప్రాజెక్టు తిరిగి ప్రారంభించేందుకు కేంద్రం అనుమతించడంతో పాటు వ్యయం మొత్తాన్ని గెయిల్ భరించేలా నిర్ణయించింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ప్రాజెక్టు పనులపై చర్చించేందుకు గెయిల్కు చెందిన ఉన్నతస్థాయి అధికారుల బృందం త్వరలో ఏపీ రానుంది. గతంలో ఏర్పాటు చేసిన పైప్లైన్ను ఇంజినీర్ల బృందం పరిశీలించి వినియోగించుకునేందుకు ఏ మేరకు అవకాశం ఉందనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ పైప్లైన్ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నట్లయితే, కొత్త పైప్లైన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. పైప్లైన్ అందుబాటులోకి వస్తే విశాఖపట్నంలో ఉక్కు కర్మాగారం, వివిధ పరిశ్రమలకు అవసరమైన గ్యాస్ పైప్ లైన్ ద్వారా అందించడం సాధ్యమవుతుంది. దీంతో పాటు కాకినాడ పరిధిలో కొత్తగా ఏర్పాటవుతున్న పరిశ్రమలు, ప్రాంతీయ ఇంధన కేంద్రాలకు గ్యాస్ రవాణాకు ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగిపోనున్నాయి.
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