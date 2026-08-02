సాయికృష్ణ కేసు అప్డేట్స్ - సురేశ్ ఆచూకీ కోసం సిట్ ప్రకటన
సాయికృష్ణ కేసులో నిందితుడు సురేశ్ ఆచూకీ కోసం సిట్ గాలింపు - సురేశ్ ఆచూకీ తెలిస్తే సమాచారం ఇవ్వాలని ప్రకటన విడుదల చేసిన సిట్ - ఏ-4 సురేశ్ పరారీలో ఉన్నట్లు గుర్తించిన సిట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 4:45 PM IST
Sai Krishna Death Case Updates : గాదె సాయికృష్ణ మృతి కేసు రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. తాజాగా ఈ కేసులో నిందితుడు సురేశ్ ఆచూకీ కోసం సిట్ గాలిస్తోంది. అతడి ఆచూకీ తెలిస్తే సమాచారం అందించాలని పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది. కేసు నమోదైన తర్వాత అతడు పరారీలో ఉన్నట్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం గుర్తించింది. సురేశ్ గురించి ఆచూకీ తెలిపిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని సిట్ తెలిపింది. నిందితుడి వివరాలు తెలిసిన వాళ్లు 100/112 కు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించాలని పేర్కొంది.
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన కృష్ణలంక మాజీ సీఐ నాగరాజుకు సురేశ్ అత్యంత సన్నిహితుడు. ప్రైవేట్ వ్యక్తి అయినప్పటికీ కృష్ణలంక పోలీస్స్టేషన్లో అతను పెత్తనం సాగించేవాడని సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. సాయికృష్ణను అదుపులోకి తీసుకోవడం నుంచి అతడు మృతి చెందడం, అనంతరం శవాన్ని మాయం చేయడం వరకు అన్ని వ్యవహారాల్లో సీఐ నాగరాజుకు సురేశ్ సహకరించినట్లు తేలింది.
సురేశ్పై కేసు నమోదు చేయకముందే పలుమార్లు అతడిని పిలిపించి సిట్ కొంత సమాచారం సేకరించింది. పోలీస్స్టేషన్ నుంచి సాయికృష్ణను ఎందుకు బయటకు తీసుకెళ్లారు? ఎవరు తీసుకెళ్లారు? ఎక్కడెక్కడ తిప్పారు? ఆతర్వాత ఎప్పుడు స్టేషన్కు తీసుకొచ్చారు? అనే వివరాలను అతని నుంచి రాబట్టారు. అయితే సురేశ్పై కేసు నమోదు చేసి ఏ4గా పేర్కొన్న తర్వాత నుంచి కనిపించడం లేదు.
అసలేం జరిగిదంటే : విజయవాడ కృష్ణలంకకు చెందిన సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ డెత్ వ్యవహారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు, మరికొందరు కలిసి సాయికృష్ణను చిత్రహింసలు గురిచేసి చంపేశారని మృతుడి తల్లి విజయలక్ష్మి ఆరోపించింది. దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి సీఐ నాగరాజు సస్పెండ్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఈ కేసు త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు సిట్ను ఏర్పాటు చేసింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన సిట్ సీఐ నాగరాజును అరెస్ట్ చేసింది. దీంతో పాటు అతడికి సహకరించిన కానిస్టేబుల్స్ అశోక్, నానితో పాటు కృష్ణలంక క్రైమ్ కానిస్టేబుళ్లు బాబురావు, సాంబయ్యను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించింది. ప్రస్తుతం నిందితుడు సురేశ్ ఆచూకీ కోసం సిట్ గాలిస్తోంది.
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