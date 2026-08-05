సమస్యలకు నిలయంగా గడ్డి అన్నారం డివిజన్ - ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు ప్రగతినగర్
సమస్యల వలయంలో చిక్కుకున్న గడ్డిఅన్నారం డివిజన్ - విద్యుత్, డ్రైనేజీ, రోడ్ల సమస్యలతో అడుగడుగునా - డ్రైనేజీ ప్రవాహానికి అంతరాయం ఏర్పడి రోడ్డుపైకి చేరుతున్న మురుగు
Published : August 5, 2026 at 8:48 PM IST
Special Story on Gaddiannaram Division Issues : గడ్డి అన్నారం గతంలో పళ్ల మార్కెట్కు అడ్డాగా ఉన్న ప్రాంతం అందరికీ సుపరిచితమే. అందరికి తెలిసిన ఈ డివిజన్లో సమస్యలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. అన్ని డివిజన్లలో ఒకటో, రెండో సమస్యలు ఉంటే ఇక్కడ మాత్రం అడుగడుగున సమస్యలే సరూర్నగర్ చెరువు నుంచి గుర్రపుడెక్క నాలాల్లోకి చేరి డ్రైనేజీ నీరంతా రోడ్డుపైకి వస్తోంది. అధికారులు నాలా మరమ్మత్తు పనులు మధ్యలోనే వదిలేయడంతో రహదారి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. విద్యుత్ తీగలు సరిగా లేక కరెంట్ సరఫరాలో అంతరాయాలు షరా మామూలే. ఇక రోడ్ల సంగతి సరేసరి. ఇలా ఎన్నో సమస్యలతో గడ్డి అన్నారం డివిజన్ ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలపై ఫోకస్.
విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయాలు : గడ్డి అన్నారం డివిజన్ సమస్యల వలయంలో చిక్కుకుపోయింది. సరూర్నగర్ చెరువు నుంచి మొదలుకొని విద్యుత్, డ్రైనేజీ, రోడ్ల సమస్య వరకు అడుగడుగునా గండమే కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా కోదండరాంనగర్, పీ అండ్ టీ కాలనీ, న్యూ గడ్డి అన్నారం కాలనీ వాసులు ఇబ్బందులతో సమతమతమవుతున్నారు. ఆయా కాలనీల్లో తరచూ విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడుతుంటే తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నామని గడ్డి అన్నారం డివిజన్ ప్రజలు చెబున్నారు.
నీరంతా రోడ్డుపైకి : అటు డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగా లేక మ్యాన్హోల్స్ మూతలు దెబ్బతిని ప్రమాదాలకు దారి తీస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో దోమల బెడద రోజురోజుకు పెరిగి ప్రజలు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. సరూర్నగర్ చెరువు నుంచి నాలాల్లోకి గుర్రపుడెక్క చేరడం వల్ల నీరంతా రోడ్డుపైకి వస్తోంది. ఫలితంగా రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలగడమే కాకుండా రోడ్లు దెబ్బతింటున్నాయని వాపోతున్నారు. ఇక విద్యుత్ స్థంభాలకు వేలాడుతున్న కరెంట్ తీగలను చూస్తే ఎప్పుడు షాక్ కొడుతుందా అని భయపడే పరిస్థితి.
అధికారులు పట్టించుకోవడంలేదని స్థానికులు ఆవేదన : ఎన్నో రోజుల నుంచి విజ్ఞప్తులు చేస్తుంటే నాలుగు నెలల క్రితం నాలా పనులు మొదలు పెట్టినా వాటిని పూర్తి చేయడంలో తీవ్రమైన జాప్యం జరుగుతోంది. సాయిబాబా టెంపుల్ మెయిన్ వంద ఫీట్ల రోడ్డు పనులు ఆగిపోవడంతో ట్రాఫిక్ జామ్లు ఏర్పడి ప్రయాణీకులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరమ్మత్తులు చేయాలని ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తులు చేసినప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోవడంలేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షం పడితే రోడ్డుపై మురుగు నీరు చేరి నరకం చూడాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి అభివృద్ధి పనులను పూర్తి చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
"ప్రగతి నగర్లో వర్షాలు పడితే కరెంటు పోతుంది. వారం రోజుల నుంచి కరెంటు వస్తుంది, పోతుంది. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. డ్రైనేజీలు పగిలిపోతున్నాయి. వాన నీరు చేరి దుర్వాసన ఎక్కువగా వస్తుంది. దోమల బెడద ఎక్కువగా ఉంది. మురికి వాడల కంటే కూడా మా ఏరియా చాలా దారుణంగా ఉంది. ఎలక్షన్స్ వస్తే నాయకులు ఓట్లు వేయమని వస్తారు. ఇపుడు ఎవరూ ఏం చేయరు"- స్థానికులు