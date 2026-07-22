రాబోయే 20 ఏళ్లలో నేరాలలో జరిగే మార్పులేంటి? - 'ఫ్యూచర్ రెడీ ఏపీ పోలీస్'లో అధికారుల చర్చ
అంబేడ్కర్ కళావేదికలో 'ఫ్యూచర్-రెడీ ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్-2026' - 2 రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న కార్యక్రమం - రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం అనేక అంశాలపై చర్చ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 2:18 PM IST
Ap Police Retreat Program : మారిపోతున్న నేరాల స్వభావం, ఎదుర్కోవడంలో తలెత్తుతున్న సవాళ్లు, వాటిని అధిగమించేందుకు సాంకేతికపరంగా, సంస్థాగతంగా తేవాల్సిన సంస్కరణలపై చర్చించేందుకు 'ఫ్యూచర్ రెడీ ఏపీ పోలీస్-రీట్రీట్' పేరిట రాష్ట్ర క్యాడర్కు చెందిన ఐపీఎస్లంతా మేధోమథనం చేపట్టారు. విజయవాడలోని డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కళావేదికలో 2 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సదస్సును హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత మంగళవారం ప్రారంభించారు. డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రాబోయే 20 ఏళ్లలో ఎలాంటి నేరాలు సంభవిస్తాయి? వాటిని ఎదుర్కోవడానికి పోలీసు వ్యవస్థను ఎలా తీర్చిదిద్దాలి? అనే అంశాలపై చర్చించారు.
ఏఎస్పీ స్థాయి నుంచి డీజీ స్థాయి వరకూ రాష్ట్ర క్యాడర్ ఐపీఎస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. భవిష్యత్తులో నేరాల స్వభావం మారుతుంది. 2047 నాటికి నేరాలకు భౌగోళిక సరిహద్దులే ఉండవు. విదేశాల్లో ఉన్న నేరగాడు అనంతపురంలోని ఒక రైతును మోసం చేయగలడు. ఒక ఆటోమేటెడ్ కోడింగ్ ద్వారా తెల్లారేలోపే 10 వేలకు పైగా దోపిడీలు చేయగలడు. వీటిని ఎదుర్కోవాలంటే ఎలాంటి వ్యవస్థలను సిద్ధం చేయాలి? గగనతలంపై వెయ్యి అడుగుల కంటే తక్కువ ఎత్తులో ఎయిర్ ట్రాఫిక్ విపరీతంగా ఉంటుంది. అది జాతీయ రహదారి-16పై ప్రస్తుతమున్న వాహనాల రద్దీని మించిపోతుంది. అది ఎవరి పరిధిలోకి వస్తుంది? ఎవరు గస్తీ కాయాలి? డ్రోన్ దాడులు జరగకుండా ఎవరు కాపాడాలి? అత్యంత ప్రమాదకరమైన దాడి మన దేశ మౌలిక సదుపాయాలపై జరగకపోవచ్చు. దానికి బదులు డీప్ఫేక్లు, కల్పిత దృశ్యాలతో ప్రజల మనసులు, ఎన్నికలతో పాటు ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న నమ్మకంపై దాడి చేయొచ్చు. వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి? అని ఫ్యూచర్ రెడీ ఏపీ పోలీస్-రీట్రీట్లో ఐపీఎస్ అధికారులు చర్చించారు. అధికారులు తమ అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చారు.
ఆరు అంశాలుగా నేరాలను విభజించి అధ్యయనం చేపట్టారు.
- సైబర్, టెక్నాలజీ సంబంధిత నేరాలు.
- మహిళలు, చిన్నారుల భద్రత.
- డ్రోన్ బెదిరింపులు (Threats), క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ -కౌంటర్ టెర్రరిజం.
- రోడ్డు భద్రత, సురక్షిత రవాణా, అర్బన్ మొబిలిటీ.
- మానవ వనరులు, సంస్కరణలు, శిక్షణ, భవిష్యత్తు నైపుణ్యాలు.
- సాంకేతికత ఆధునీకరణ, డిజిటల్ పోలీస్ ఆర్కిటెక్చర్.
ఈ అంశాలపై సీనియర్ అధికారుల నేతృత్వంలో 6 వర్కింగ్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందాలు రెండు రోజులు సమగ్రంగా చర్చించాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితి, దానికి సంబంధించిన డేటా, భవిష్యత్తులో అనుసరించాల్సిన కార్యాచరణను ఖరారు చేశారు. వీటికి సంబంధించిన ప్రజంటేషన్ను సీఎం సమక్షంలో ఈ నెల 23న ఇవ్వనున్నారు.
వివిధ అంశాలపై చర్చ: కోడింగ్, క్రిప్టో, సింథటిక్ మీడియా రూపంలో నేరాల ముప్పు పెరుగుతోంది. వీటిని సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికి సిబ్బందికి డేటా సైన్స్ డిగ్రీ, బిహేవియరల్ ఎకనమిక్స్ జ్ఞానం వంటి నైపుణ్యాలు అవసరం. కానీ మన నియామక విధానమే వేరు. ఇందులో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలనే అంశాలపై చర్చించారు. ఆపదలో ఉన్న మహిళ 112కు కాల్ చేస్తే, ఏదైనా రిఫైనరీ సరిహద్దుల్లోకి డ్రోన్ ప్రవేశిస్తే స్పందనకు ఎన్ని సెకన్లు పడుతుంది? అదే సమయంలో ఏవేం చర్యలు చేపట్టాలనే దానిపై చర్చించారు. సైబర్ నేరాల్లో ఛార్జ్షీట్ నమోదయ్యేది 29 శాతమే ఉంది. ఆయా కేసుల్లో రికవరీ, దర్యాప్తు చాలా బలహీనంగా ఉన్నాయి. దాన్ని ఎలా అధిగమించాలి? ఏఐ ద్వారా సృష్టించిన బాలల లైంగిక వేధింపుల మెటీరియల్కు సంబంధించిన నేరాలు దేశవ్యాప్తంగా ఒక్క ఏడాదిలో 1,300% కంటే ఎక్కువ పెరిగాయి. వీటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలనే అంశాలపై చర్చించారు.
సామాజిక పరిస్థితులపై నిఘా: కొత్త తరహా నేరాలను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు హోంమంత్రి అనిత ప్రకటించారు. రోజురోజుకు మారిపోతున్న నేరాలను దీటుగా ఎదుర్కొనేలా పోలీసింగ్ ఉండాలని సూచించారు. భవిష్యత్తు సవాళ్లను ముందే అంచనా వేసి పోలీసు వ్యవస్థను సన్నద్ధం చేయడమే ఈ రిట్రీట్ ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. సైబర్ నేరాలు, రౌడీయిజం, సామాజిక మాధ్యమాల దుర్వినియోగం వంటి నేరాలను అరికట్టడంపై దృష్టి సారించాలి. పోలీసింగ్లో సత్వర, వేగవంతమైన స్పందన తప్పనిసరి. 2001లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హయాంలోనే ఇలాంటి రిట్రీట్ జరిగింది. మళ్లీ 25 ఏళ్ల తర్వాత ఆ తరహా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం బాగుంది. నేరాల నియంత్రణలో 3పీ విధానాన్ని అనుసరించాలి.
ప్రిడిక్షన్ (ముందుగా అంచనా వేయడం), ప్రికాషన్ (జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం), ప్రివెన్షన్ (నియంత్రించడం) పాటించాలి అని సూచించారు. 2047 నాటికి నేరాల స్వరూపం గణనీయంగా మారిపోతుందని డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా అన్నారు. ఎక్కువ శాతం నేరాలు డిజిటల్ వేదికలపైనే జరుగుతాయని అన్నారు. ఆధారాలు లేకుండానే నేరాలను ఛేదించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చెప్పారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, కృత్రిమ మేధ, డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ సామర్థ్యాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడం ద్వారా ఇలాంటివాటిని ఎదుర్కోవచ్చు. ప్రజా భద్రత కోసం బలమైన డిజిటల్ సెక్యూరిటీ ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మించడం భవిష్యత్తు పోలీసింగ్లో అత్యంత కీలకం అని అన్నారు.
నేరాల నియంత్రణకు త్వరలోనే ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్: హోంమంత్రి అనిత
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