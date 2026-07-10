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3.38 కోట్లకు పూర్తైంది 60 లక్షలే - మందకొడిగా ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల డిజిటలైజేషన్​

మందకొడిగా ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల డిజిటలైజేషన్‌ - బీఎల్‌వోలు మూడుసార్లు ఇంటికి వెళ్లాలన్న నిబంధన అమలేది? - ఓటర్ల నుంచి సేకరించాల్సిన మరో 2.78 కోట్ల పత్రాలు

Confusion in Sir Process
Confusion in Sir Process (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 2:23 PM IST

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Confusion in Sir Process : 'సర్'​లో నింపిన ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల డిజిటలైజేషన్​ ప్రక్రియ నెమ్మదిగా సాగుతోంది. రాష్ట్రంలో 3.38 కోట్ల ఓటర్లు ఉన్నారు. వారిలో 99 శాతం మందికి ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాలను అందించినట్లు ఎన్నికల సంఘం గణంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అయితే వాటిని నింపి ఈ నెల 24లోపు కచ్చితంగా బీఎల్​వోలకు సమర్పించాల్సి ఉంది. వాటిని ఎప్పటికప్పుడు యాప్​లో నమోదు చేయాలి. అయితే ఇప్పటి వరకు 60 లక్షల పత్రాలను మాత్రమే ఆన్​లైన్​ చేశారు.

మరో 2.78 కోట్ల పత్రాలను ఓటర్ల నుంచి సేకరించాల్సి ఉంది. ఇంకా పదిహేను రోజులు మాత్రమే గడువు ఉండటంతో ఈ పత్రాలను ఎలా ఆన్​లైన్​లో నమోదు చేస్తారనే సందేహాలు కలుగుతున్నాయి. చివరి వారంలో ఒకేసారి ఓటర్లు పత్రాలను అందిస్తే వాటిని డిజిటలైజేషన్​ చేయడం బీఎల్​వోలకు ఇబ్బంది కలగవచ్చు. ఆన్​లైన్​లో నమోదు చేసే సమయంలో ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా ఓట్లు గల్లంతయ్యే ప్రమాదముంది.

పూర్తిస్థాయిలో పంపిణీ కానీ పత్రాలు : ఎస్​ఐఆర్​ సర్వే జూన్​ 25న ప్రారంభమై ఈ నెల 24తో పూర్తి కానుంది. ఇంకా 15 రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది. కానీ రాష్ట్రంలో పూర్తిస్థాయిలో పత్రాల పంపిణీ మాత్రం కాలేదు. కొన్నిచోట్ల పత్రాలను స్థానిక నేతలు, కాలనీ సంఘాల ప్రతినిధులు తీసుకుని వారి వద్దనే పెట్టుకున్నారు. బీఎల్​వోలకు రోజువారీ విధులు ఉండటంతో చాలా సమయం వాటికే కేటాయిస్తున్నారు. దీంతో పత్రాలను పంపిణీ చేసిన వారి నుంచి తిరిగి తీసుకోవడంలో సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. అయితే బీఎల్​వోలు విధిగా మూడుసార్లు ఓటర్ల ఇళ్లకు వెళ్లాలనే నిబంధన ఉన్నప్పటికీ ఇది పూర్తి స్థాయిలో అమలవడం లేదు. అయితే ఈ ప్రాంతంలో 98 శాతం వరకు ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల పంపిణీ పూర్తయిందని ఎన్నికల అధికారులు పేర్కొన్నారు.

అపార్ట్​మెంట్లకు, గేటెడ్​ కమ్యూనిటీకి చేరని బీఎల్​వోలు : ఇప్పటికే సర్వే ప్రారంభమై 15 రోజులు గడిచినా తమ ఇళ్లకు, అపార్ట్​మెంట్లకు గేటెడ్​ కమ్యూనిటీ సముదాయాల వద్దకు బీఎల్​వోలు రాలేదని, పత్రాలే ఇవ్వలేదని జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో ఓటర్ల నుంచి ఫిర్యాదులు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సర్వే సమయాన్ని మరింత పొడిగించాలని ఎన్నికల అధికారులకు రాజకీయ పార్టీల నేతలు పలుసార్లు విన్నవించారు. ఇదే విషయమై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాయాలనీ సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి సర్వేకు సంబంధించి గడువు పొడిగింపు లేదని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇదే పరిస్థితి ఎదురైతే చివరి వారం రోజుల్లో పత్రాల సేకరణ, డిజిటలైజేషన్​ ప్రక్రియలో ఎన్నో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి.

బీఎల్​ఏల సహకారంతో : మరోవైపు ఒక్క ఓటు తప్పిపోకుండా బీఎల్వోలకు సహాయకుడిగా ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన బీఎల్​ఏల సహకారం తీసుకుంటున్నారు. పల్లెల్లో వ్యవసాయం, కూలీ పనులకు వెళ్తున్న వారి కోసం ఉదయం 6 గంటలకే వెళ్లి ఫారాలు ఇస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో జీవనోపాధి కోసం గల్ఫ్​, ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిన ఓటర్ల వివరాలు కష్టంగా మారాయి. కుటుంబ సభ్యులు లేకపోవడంతో వారి కోసం ఆరా తీస్తున్నారు. అయితే ఆ కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకే వార్డులో లేరు. భర్తది ఒకచోట, భార్య, పిల్లలది మరోచోట నమోదు కావడంతో ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాలు ఇవ్వడంలో జాప్యం అవుతుంది.

మీకోసం : 24లోపు ఎన్యూమరేషన్​ పత్రం బీఎల్​వోకు తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఏమౌతుంది? - మనమేం చేయాలి?

గందరగోళంగా సర్​! - ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాల్లో అన్నీ తప్పులే

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