సౌదీ ప్రమాద మృతులకు మదీనాలో అంత్యక్రియలు పూర్తి

సౌదీ ప్రమాద మృతులకు మదీనాలో అంత్యక్రియలు పూర్తి - మదీనాలోని పవిత్ర జన్నతుల్‌ బాకీ శ్మశానవాటికలో ఖననం - సీఎం అభ్యర్థన మేరకు అక్కడే అంత్యక్రియలకు సౌదీ ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించిందన్న అజారుద్దీన్

Last Rites Soudi Bus Accident Victims
Last Rites Soudi Bus Accident Victims (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Funerals for Saudi Crash Victims Jannatul Baqi Cemetery : సౌదీలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన హైదరాబాద్​ నగరవాసులకు శనివారం అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాయి. మదీనాలో మహమ్మద్‌ ప్రవక్త సహచరులు, ఆయన కుటుంబసభ్యులను ఖననం చేసిన జన్నతుల్‌ బాకీ శ్మశానవాటికలో వీరి అంతిమ సంస్కారాలు జరిగాయి. ముస్లింలు ఆ ప్రాంతాన్ని అతి పవిత్రంగా భావిస్తారని, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అభ్యర్థన మేరకు సౌదీ సర్కారు అక్కడే అంత్యక్రియలకు అవకాశం కల్పించిందని మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మహమ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌ తెలిపారు.

శనివారం పూర్తయిన డీఎన్​ఏ పరీక్షలు : హైదరాబాద్ నగరం నుంచి ఉమ్రా యాత్రకు వెళ్లిన 45 మంది భక్తులు మక్కా నుంచి మదీనా వెళ్తుండగా ఈ నెల 17న తెల్లవారుజామున డీజీల్​ ట్యాంక్ ఢీకొనడంతో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మృత్యువాత పడిన విషయం తెలిసిందే. మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేనంతగా మంటలకు కాలిపోవడంతో డీఎన్‌ఏ పరీక్షల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మృతుల కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులను అక్కడికి తీసుకెళ్లింది. శనివారంతో డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు పూర్తయ్యాయని, మృతుల సంబంధీకులకు మరణ ధ్రువీకరణపత్రాలు అందించాక సౌదీ సర్కారు మృతదేహాలను అప్పగించిందని నాంపల్లి ఎమ్మెల్యే మాజిద్‌ హుస్సేన్‌ సోషల్​ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.

భారత ప్రతినిధి బృందంలో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ : అంత్యక్రియల కార్యక్రమానికి భారత ప్రభుత్వం పంపిన ప్రతినిధి బృందంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ గవర్నర్‌ ఎస్‌. అబ్దుల్‌ నజీర్ ఉన్నారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులు, తదితరులు మృతుల ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆయన మదీనాలోని ప్రధాన మసీదులో నమాజు చేశారు. అనంతరం మృతదేహాలకు అంతిమ సంస్కారాలు తీసుకెళ్లారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారత రాయబారి డాక్టర్‌ సుహేల్‌ఖాన్, కౌన్సిల్‌ జనరల్‌ ఫహత్‌ సూరి పాల్గొన్నట్టు సౌదీలోని భారత రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది.

ఓకే కుటుంబం అగ్నికి ఆహుతి : సౌదీ బస్సు రోడ్డు ప్రమాదంలో విద్యానగర్​ నల్లకుంటకు చెందిన రైల్వే రిటైర్డ్ ఉద్యోగి నసీరుద్దీన్(65) కుటుంబంలోని 18 మంది దుర్మరణం పాలవ్వడం అందరినీ తీవ్రంగా కలచివేసింది. నసీరుద్దీన్​ కుటుంబంలోని మూడు తరాలు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి. మొత్తం 45 మందిలో చిన్నారులు, వృద్ధులు, మహిళలు సజీవదహనం అయ్యారు. ప్రమాద సమయంలో యాత్రికులు అందరూ నిద్రలో ఉండటంతో ఎక్కువ మరణాలు సంభవించాయి.

బాధిత కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల పరిహారం : సౌదీలో మృతి చెందిన బాధిత కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మంత్రి అజారుద్దీన్‌, ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే, మైనార్టీ విభాగానికి చెందిన ఓ అధికారితో కూడిన ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందం సౌదీకి వెళ్లింది. చనిపోయిన వారి మృతదేహాలకు మత సంప్రదాయం ప్రకారం సౌదీ అరేబియాలోనే అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులను ఒక్కో కుటుంబానికి ఇద్దరు చొప్పున తీసుకెళ్లింది.

ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి : సౌదీ అరేబియా బస్సు ప్రమాదంపై ప్రధానమంత్రి మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. గాయపడిన వారందరూ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానట్లు ఆయన పోస్ట్​ చేశారు. రియాద్​లోని భారత రాయబార కార్యాలయం, జెడ్డాలోని కాన్సులేట్​ సాధ్యమైనంత సహాయం అందిస్తున్నాయన్నాయని తెలిపారు.

