అనాథ మృతదేహాలకు ఆమె అమ్మ - ఇప్పటి వరకు 653 మందికి తలకొరివి

2003లో కిన్నెర వెల్ఫేర్‌ సొసైటీ స్థాపించి ఎనలేని సేవలు - అనాథలుగా చనిపోయిన వారికి స్వయంగా అంత్యక్రియలు చేస్తున్న నాగచంద్రికా దేవి - 'అమ్మా నీ వద్ద ప్రేమ దొరుకుతుంది' అన్న మాటలే పురస్కారాలు

Funerals for orphans in hyderabad
Funeral Services by Kinnera Welfare Society (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 8, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Funeral Services by Nagachandrika Devi : తల్లి పేగు తెంచుకుని, రక్తం పంచుకుని పుట్టిన బిడ్డలే వృద్ధాప్యంలో భారమని కన్నవారిని రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు సాధారణంగా ఆ తల్లిదండ్రులు చెబుతుంటే ఎంతో బాధను కలిగిస్తాయి. చివరికి నాకు పుట్టకపోయుంటే చాలా బాగుంటుంది అని ఆ పిల్లలను చాలా చీదరించుకుంటారు ఆ తల్లిదండ్రులు. ఆస్తులు రాసివ్వలేదని కొందరు, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారిని భరించలేక మరికొందరు ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోవడం లేదు. అలాంటి అభాగ్యులకు భరోసాగా నిలుస్తున్నారు హైదరాబాద్​ నగరానికి చెందిన నాగచంద్రికా దేవి అనే మహిళ. కులమతాలతో సంబంధం లేకుండా తనకు సంబంధం లేని వృద్ధులకు సేవ చేస్తూ అనాథ మృతదేహాలకు తలకొరివి పెడుతూ గొప్ప ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

కదిలించిన మేనత్త కష్టం : ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో పుట్టి, యర్రగుంట్లలో పెరిగిన నాగచంద్రికాన దేవి వివాహానంతరం హైదరాబాద్‌ చేరుకుని విద్యుత్తు బోర్డులో ఉద్యోగంలో చేరారు. వృద్ధాప్యంలో తన మేనత్త పడ్డ కష్టాలు, ఆమెకు సరైన ఆదరణ లేకపోవడాన్ని చూసి తన హృదయం చలించిపోయింది. జీవిత చరమాంకంలో నిర్లక్ష్యానికి గురైన వారికి తన వంతుగా ఏదైనా సాయం చేయాలని అనుకున్నానని నగచంద్రికా దేవి ఈటీవీ భారత్​తో తెలిపారు.

Funeral Services by Kinnera Welfare Society
Funeral Services by Kinnera Welfare Society (Eenadu)

కిన్నెర వెల్ఫేర్‌ సొసైటీతో ఎన్నో రకాల సేవలు : 2003లో కిన్నెర వెల్ఫేర్‌ సొసైటీని స్థాపించిన నాగచంద్రికా దేవి, కేవలం ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారికే కాదు ఎవరూ ముట్టుకోని భయంకరమైన వ్యాధులతో బాధపడే వారిని, కోమాలో ఉన్న వారిని సైతం చేరదీసి సేవలు అందించినట్లు తెలిపారు. ఈ సేవ కోసం తనకున్న ఆస్తులు, స్థలాలు, చివరికి ఒంటిపై ఉన్న నగలు (బంగారు ఆభరణాలు) కూడా అమ్మేశానని చెప్పారు. తన భర్త చనిపోయినప్పుడు అంత్యక్రియలకు కూడా డబ్బులేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని బాధతో విలపించారు. మెడలోని తాళిబొట్టును అమ్మేసి దహన సంస్కారాలు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

అత్యాధునిక వృద్ధాశ్రమం : అనాథలుగా మరణించిన వారికి తాను స్వయంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నాగచంద్రికా దేవి తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు 653 మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు చేశానన్నారు. తమ సేవలను గుర్తించిన చినజీయర్‌ స్వామి, మైహోమ్‌ గ్రూప్​ సంస్థల అధినేత జూపల్లి రామేశ్వర రావు ద్వారా ముచ్చింతల్‌లో ఒక అర ఎకరం స్థలాన్ని ఇప్పించినట్లు పేర్కొన్నారు. రామేశ్వర రావు సోదరుడు జగపతి రావు ఆర్థిక సహకారంతో అత్యాధునిక వృద్ధాశ్రమం అన్ని రకాల సదుపాయాలతో రూపుదిద్దుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. అక్కడ 24 గంటలూ వైద్యం, ఆర్గానిక్‌ ఫుడ్, మెడిటేషన్ చేసుకోవడానికి కేరళ పద్ధతిలో ఒక భారీ ఆలయం నిర్మిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. తమ సేవల విషయంలో రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి అవార్డులు ఎన్ని తీసుకున్నా 'అమ్మా నీ వద్ద ప్రేమ దొరుకుతుంది' అని ఆ వృద్ధులు అనే మాటలే తనకు పురస్కారాలుగా భావిస్తానని నాగచంద్రికా దేవి చెప్పారు.

హైదరాబాద్​ మహా నగరంలో ఆయా రంగాల్లో మహిళల సంఖ్య అంచనా :

  • అసంఘటిత రంగంలో 8 నుంచి 10 లక్షలు
  • స్వయం శక్తి సంఘాల్లో మహిళలు 5 లక్షల వరకు
  • ఐటీ (సాఫ్ట్​వేర్, టెకీ) ఉద్యోగాల్లో 4 లక్షలు
  • వైద్యులు (డాక్టర్లు) 2 వేలు
  • నర్సులు, ఇతర సిబ్బంది 5 నుంచి 6 వేల వరకు
  • పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది 6 వేల వరకు
  • అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలు 7 నుంచి 8 వేలు

