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14 విభాగాల్లో 182 అభివృద్ధి పనులు - పాడాకు రూ.50 కోట్లు విడుదల

పిఠాపురం నియోజకవర్గం పిఠాపురం ఏరియా డెవల్మెంట్ అధారిటీ కి 50 కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.ఇందులో భాగంగా 14 ప్రభుత్వ విభాగాల పరిధిలో మొత్తం 182 అభివృద్ధి పనులను చేపట్టనున్నారు.

Funds Released For Pithapuram Area Development Authority
పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీకి రూ.50 కోట్లు నిధులు విడుదల (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 6:42 PM IST

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Funds Released For Pithapuram Area Development Authority : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పిఠాపురం నియోజకవర్గ సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ఏర్పాటు చేసిన పిఠాపురం ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (PADA - పాడా) ఏర్పాటుకు శరవేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఈ నియోజకవర్గంలో వివిధ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం రూ.50 కోట్ల నిధులను విడుదల చేస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రణాళికా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పియూష్ కుమార్ ఈ మేరకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఇందులో భాగంగా 14 ప్రభుత్వ విభాగాల పరిధిలో మొత్తం 182 అభివృద్ధి పనులను చేపట్టనున్నారు.

కాకినాడ కలెక్టర్ అధ్యక్షతన పనిచేయనున్న పాడా : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పిఠాపురం ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (PADA)ను ప్రణాళికా శాఖ పరిధిలోని ఒక స్వయంప్రతిపత్తి గల సంస్థగా అధికారికంగా ప్రకటించింది. సులభతరమైన పాలన, రాష్ట్ర స్థాయి సాంకేతిక సేవలను పొందేందుకు వీలుగా ఇది ప్రణాళికా శాఖ ఆధ్వర్యంలో స్వతంత్రంగా పని చేస్తుంది. జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, పాడా కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన పని చేస్తుందని స్పష్టంగా తెలిపింది. ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడం, సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను (SDGs) సాధించడం, 3 మండలాలు, 2 పురపాలక సంఘాలలో పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం, పిఠాపురాన్ని ఒక ఆదర్శ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. పిఠాపురం ప్రణాళికాబద్ధమైన, సమ్మిళిత, సుస్థిర అభివృద్ధి దిశగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు అని చెప్పవచ్చు.

ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలకు లోబడి జరిగేలా పర్యవేక్షణ: విడుదల చేసిన నిధుల విషయానికి వస్తే, మొత్తం 182 పనులను 14 విభాగాలలో పాడా పరిధిలో చేపట్టేందుకు ఇప్పటికే అనుమతి ఇచ్చారు. వీటికి అయ్యే మొత్తాన్ని విడుదల చేశారు. పంచాయతీ రాజ్ విభాగం 18.65 కోట్ల రూపాయల నిధులను, గ్రామీణ నీటి సరఫరా కోసం మూడు కోట్లు, రహదారుల భవన నిర్మాణ శాఖలో ఐదు కోట్ల 50 లక్షల రూపాయల పనులను ఆయా ఇంజనీరింగ్ శాఖలు చేపట్టనున్నాయి. పిఠాపురం, గొల్లప్రోలు మునిసిపల్ కమిషనర్లు, సమగ్ర శిక్ష, పర్యాటక అభివృద్ధి విభాగాలు తాము చేపట్టిన పనులు త్వరితగతిన పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. మరోవైపు కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్, పాడా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ ఈ మేరకు పనులన్నీ ప్రణాళికాబద్ధంగా ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలకు లోబడి జరిగేలా పర్యవేక్షించాలని ప్రభుత్వ ప్రణాళికా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పియూశ్​ కుమార్ ఉత్తర్వులలో వివరించారు.

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AREA DEVELOPMENT AUTHORITY
PITHAPURAM FUNDS RELEASED
పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్‌మెంట్
50 CRORE FUNDS RELEASED
50 CRORE TO PADA

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