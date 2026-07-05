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వర్షాకాల వ్యాధుల నివారణకు సీఎంసీ సరికొత్త పద్ధతి - నాలుగంచెల ప్రణాళికతో ప్రత్యేక యూనిట్

సైబరాబాద్​లో సీజనల్ వ్యాధులు వ్యాపించకుండా ప్రత్యేక ప్రణాళికలు - మెట్రోపాలిటన్ సర్వైలెన్స్ యూనిట్​ ఏర్పాటు చేసిన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ - ఐదు సూత్రాల కార్యాచరణతో ప్రణాళికల అమలు - క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతరం పనిచేసేలా సన్నాహాలు

సీఎంసీలో వర్షాకాల వ్యాధుల నియంత్రణ
Metropolitan Surveillance Unit Of CMC (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 5, 2026 at 8:44 PM IST

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Metropolitan Surveillance Unit Of CMC : వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు దోమల ఉద్ధృతి, కలుషిత నీటి ద్వారా రకరకాల వ్యాధులు ప్రబలుతుంటాయి. గాలిలోని తేమ వల్ల హానికారక క్రిములు వృద్ధి చెందే అవకాశం ఎక్కువ. ఇది మన వ్యాధి నిరోధక శక్తిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ కాలంలో అంటువ్యాధులు త్వరగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. వీటిని నివారించేందుకు ప్రభుత్వాలు పలు చర్యలు చేపడుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (సీఎంసీ) వర్షాకాలంలో వచ్చే సీజనల్ వ్యాధుల వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడానికి సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వచ్చింది.

మున్సిపల్ కమిషనర్ పర్యవేక్షణలో : ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణే ప్రధాన ధ్యేయంగా మెట్రోపాలిటన్ సర్వైలెన్స్ యూనిట్ (ఎంఎస్‌యూ) ను సీఎంసీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ యూనిట్ నిరంతరం పనిచేస్తూ వ్యాధుల ముప్పును ముందుగానే గుర్తించి తగిన నివారణ చర్యలు చేపడుతుంది. సీఎంసీ కమిషనర్ పర్యవేక్షణలో ఈ యూనిట్ కార్యకలాపాలు సాగనున్నాయి. నోడల్ ఆఫీసర్‌గా అడిషనల్ కమిషనర్ వ్యవహరిస్తారు. రోజువారీ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించేందుకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ స్థాయి అధికారులు ఉంటారు.

నాలుగు అంచెల్లో ప్రణాళికలు అమలు : సైబరాబాద్ మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​ పరిధిలో ఎక్కడినుంచైనా వ్యాధుల వ్యాప్తి గురించి సమాచారం అందినా వెంటనే స్పందించడానికి ఈ యూనిట్​ను నాలుగు అంచెల్లో అమల్లో చేసేలా అధికారులు కార్యాచరణ రూపొందించారు.

  • ఆసుపత్రులు, ప్రజల నుంచి వ్యాధుల వ్యాప్తికి సంబంధించిన ఫిర్యాదులు, సమాచారం సేకరించడానికి నిరంతర కంట్రోల్ రూమ్‌తో పాటు హెల్ప్‌లైన్ పని చేస్తుంది.
  • పరిణామాలను మున్సిపల్, వైద్య బృందాలు వెంటనే కంట్రోల్​ రూమ్​కు తెలియజేస్తాయి.
  • అందిన సమాచారాన్ని ఉన్నతాధికారుల బృందం ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తుంది.
  • వ్యాధి వ్యాప్తి ద్వారా ముప్పు వాటిల్లే అవకాశముందని తేలితే ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్ (ఆర్​ఆర్​టీ)లు వెంటనే రంగంలోకి దిగి నివారణ చర్యలు చేపడతాయి.

ఎంఎస్‌యూ ఐదు ప్రధాన సూత్రాల కార్యాచరణ ద్వారా తన బాధ్యతలను నిర్వర్తించాలని భావించింది.

  • ఆధునిక సాంకేతికత సాయంతో అంటు వ్యాధుల వ్యాప్తిని నిరంతరం ట్రాక్ చేసి, మహమ్మారిగా వ్యాప్తి చెందక ముందే గుర్తించడం.
  • క్షేత్రస్థాయి ద్వారా అందిన ఆరోగ్య సమాచారాన్ని క్రోడీకరించి, తగిన ముందస్తు ప్రణాళికలు ఏర్పాటు చేయడం.
  • అత్యంత ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్లు భావించే ప్రాంతాల్లో నిరంతరం తనిఖీలు చేయడం.
  • నివారణ చర్యలను వేగవంతం చేయడానికి వైద్య, మున్సిపల్ విభాగాల క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందితో కలిసి పనిచేయడం.
  • ప్రజలను వ్యాధి నుంచి అప్రమత్తంగా ఉంచడానికి నిరంతరం తగు హెచ్చరికలు జారీ చేయడం.

సీజనల్ వ్యాధులపై సీఎంసీ ప్రత్యేక నిఘా : వర్షాకాలంలో ప్రజలను ఎక్కువగా వేధించే డెంగ్యూ, చికెన్‌ గున్యా, మలేరియా, లెప్టోస్పిరోసిస్ ఇతర నీటి ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధులపై ఎంఎస్‌యూ ప్రధానంగా ప్రత్యేక నిఘా ఉంచనుంది. దోమల నివారణ, సీజనల్ వ్యాధుల సమాచారం ఇవ్వడానికి ప్రజలు 0402111 1111 అనే హెల్ప్‌లైన్ నంబరును సంప్రదించవచ్చు. ఈ కొత్త యూనిట్ ఏర్పాటుతో వర్షాకాలంలో వ్యాధుల వ్యాప్తి నియంత్రణలో సీఎంసీ సమర్థవంతంగా వ్యవహరించే అవకాశముంది. ప్రజలు కూడా సహకరిస్తే ఈ ప్రయత్నం మరింత సఫలం అవుతుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వైరల్ ఇన్​ఫెక్షన్లు రాకుండా ఉండాలంటే : వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల దగ్గు, జలుబు వంటి సీజనల్ సమస్యలు రావడం సహజం. అయితే, శ్వాసకోస వ్యాధులతో బాధపడేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. శుద్ధి చేసిన నీరు లేదా కాచి చల్లార్చిన నీటిని తాగాలి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే 'సి' విటమిన్ అధికంగా ఉండే పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా దోమ కాటుకు గురికాకుండా జాగ్రత్త పడాలని సూచిస్తున్నారు. వాంతులు, జ్వరం, విరేచనాలు అవుతున్నాయంటే వెంటనే వైద్యుణ్ని సంప్రదించాలి.

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సీఎంసీలో వర్షాకాల వ్యాధుల నియంత్రణ
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