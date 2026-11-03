గుడ్న్యూస్ - నేడే పూర్తిస్థాయి డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల!
Full- Scale DSC Notification 2026: విద్యాశాఖ నేడు పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనుంది. దరఖాస్తుల స్వీకరణ పదో తేదీ నుంచి చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:35 AM IST
ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి పూర్తిస్థాయి డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ను పాఠశాల విద్యాశాఖ నేడు విడుదల చేయనుంది. పోస్టుల రిజర్వేషన్ రోస్టర్కు సంబంధించి జిల్లా విద్యాధికారులతో సోమవారం ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ ప్రక్రియ దాదాపు పూర్తయింది. అక్టోబరు 13న డీఎస్సీ ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ను జారీ చేశారు. నవంబరు 3 లోపు పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తామని ఆ ప్రకటనలోనే పాఠశాల విద్యాశాఖ పేర్కొంది. దీంతో నేడు పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనుంది.
2 వేల 721 పోస్టులకు ప్రకటన: దరఖాస్తుల స్వీకరణ పదో తేదీ నుంచి చేపట్టే అవకాశం ఉంది. మొత్తం 2 వేల 721 పోస్టులకు ప్రకటన విడుదల కానుంది. ఇందులో ప్రభుత్వ, జిల్లా, మండల పరిషత్తు, పురపాలక పాఠశాలల్లో 2 వేల 111, ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయ పోస్టులు 350, సొసైటీల్లో ప్రిన్సిపల్, పీజీటీ, టీజీటీ, పీడీ, పీఈటీ పోస్టులు 260 ఉన్నాయి.
2,721 ఉపాధ్యాయ పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ విడుదల – నారా లోకేశ్