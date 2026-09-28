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‘ఇక నుంచి ఇల్లు, ఇంటిస్థలం మీ సొంతం’ - 30న 24,042 మందికి పట్టాల పంపిణీ

ఎన్టీఆర్, కృష్ణాజిల్లాల్లోని వేలమంది పేదలు దశాబ్దాలుగా ఇళ్లు నిర్మించుకుని ఉంటున్నారు. వీరికి ప్రభుత్వం పట్టాలు ఇవ్వనుంది. లబ్ధిదారుల్లో బీసీలు 12,084, ఓసీలు 6,124, ఎస్సీలు 4,546, ముస్లింలు 955, ఎస్టీలు 333 మంది ఉన్నారు.

Full Rights Over Houses and House Sites
ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల్లో ఇళ్లు, ఇళ్ల స్థలాలపై సంపూర్ణ హక్కులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 12:39 PM IST

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Full Rights Over Houses and House Sites: విజయవాడ నగరం, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల్లోని వేలమంది పేదలు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో దశాబ్దాలుగా ఇళ్లు నిర్మించుకుని ఉంటున్నారు. వారికి పట్టాలు, ఇళ్ల స్థలాలపై సంపూర్ణ హక్కులు లేవు. కుటుంబ అవసరాలు, పిల్లల చదువుల కోసం బ్యాంకు రుణాలు తీసుకోవాలన్నా వీలుకాని పరిస్థితి. వారందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ‘పట్టా’భిషేకం చేస్తోంది. ‘ఇక నుంచి ఇల్లు, ఇంటిస్థలం మీ సొంతం’ అనే భరోసానిస్తోంది. ఈ నెల 30న సీఎం చంద్రబాబు 24,042 మందికి ఇంటి స్థలాల్ని క్రమబద్ధీకరించి పట్టాలు ఇవ్వనున్నారు. నాలుగు దశాబ్దాల తమ కల నెరవేరబోతోందనే ఆనందం వారిలో వ్యక్తమవుతోంది. విజయవాడ అజిత్‌సింగ్‌నగర్‌లోని మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో ‘పేదలకు పట్టాభిషేకం’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు.

ధర కోట్ల పైమాటే: ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలోని 7 నియోజకవర్గాల పరిధిలో 15 మండలాల్లోని పేదలతో పాటు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గం పరిధిలోని విజయవాడ రూరల్‌ మండలంలోనూ లబ్ధిదారులకు పట్టాలను ఇవ్వబోతున్నారు. ఒకేసారి రూ.9,798 కోట్ల విలువైన 616.53 ఎకరాలకు సంబంధించి 24,042 మందికి పట్టాలు అందిస్తున్నారు. ఈ భూముల మార్కెట్‌ విలువ రూ.24,497 కోట్లపైనే ఉంటుంది. విజయవాడలోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో గజం రూ.50 వేలు పలుకుతున్న చోట్లా లబ్ధిదారులకు పట్టాలను ఇస్తున్నారు.

12,710 మందికి శాశ్వత పట్టాలు: లబ్ధిదారుల్లో బీసీలు 12,084(50.26 శాతం) మంది. ఓసీలు 6,124, ఎస్సీలు 4,546, ముస్లింలు 955, ఎస్టీలు 333 మంది ఉన్నారు. జీవో నంబరు 306 కింద ఎన్టీఆర్‌ పట్టాలకు సంబంధించిన భూములను 22-ఎ నిషేధిత ఆస్తుల జాబితా నుంచి తొలగించి, 12,710 మందికి శాశ్వత పట్టాలను ఇవ్వబోతున్నారు. ప్రభుత్వ భూములు, కొండ ప్రాంతాలను ఆక్రమించి దశాబ్దాలుగా నివసిస్తున్న వారిని జీవో నం.30 కింద క్రమబద్ధీకరిస్తూ 11,332 మందికి పట్టాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు.

విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా 8,140 మందికి 227.11 ఎకరాల్లో పట్టాలు ఇవ్వబోతున్నారు. భూమి విలువ రూ.4,034 కోట్లు మార్కెట్‌ విలువ రూ.10,084 కోట్లు. గుణదల, మాచవరం, మొగల్రాజపురం, క్రీస్తురాజపురం కొండ ప్రాంతాలు, పటమటలో చాకలి చెరువు, కుమ్మరి చెరువు, నల్ల చెరువు, భ్రమరాంబపురాల్లో పట్టాలను ఇస్తున్నారు. విజయవాడ పశ్చిమలో 6,790 మందికి 143.84 ఎకరాలకు సంబంధించి పట్టాలు ఇస్తారు. విలువ రూ.2,906 కోట్లు ఉండగా మార్కెట్‌ విలువ రూ.7,264 కోట్లు. నగరంలోని విద్యాధరపురం, వించిపేట, కొత్తపేట, వన్‌టౌన్‌ తదితర కీలక ప్రాంతాల్లో ఈ స్థలాలున్నాయి.

విజయవాడ మధ్య నియోజకవర్గంలో 6,325 మంది లబ్ధిదారులకు 151.14 ఎకరాల భూమిపై హక్కులు కల్పిస్తున్నారు. విలువ రూ.2,500 కోట్లు కాగా మార్కెట్‌ విలువ రూ.6,249 కోట్లు. నగరం మధ్యలో ఉన్న గిరిపురం, కస్తూరిబాయిపేట, అంబేడ్కర్‌కాలనీ, కార్మికపురం, న్యూఅయోధ్యనగర్, పాత, కొత్త రాజీవ్‌నగర్‌లు, ప్రశాంతినగర్, శాంతినగర్, శ్రీనగర్‌కాలనీ, మధురానగర్‌ నేతాజీకాలనీ, సుందరయ్యనగర్, దేవీనగర్, ఉడాకాలనీ, వడ్డెరకాలనీ, భానునగర్, అరుణోదయనగర్‌లలోని వారికి పట్టాలిస్తున్నారు.

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా వ్యాప్తంగా

  • జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గంలో 1,135 మందికి 49 ఎకరాల భూమిపై పట్టాలను పంపిణీ చేయనున్నారు. మార్కెట్‌ విలువ రూ.446 కోట్లు.
  • మైలవరం పరిధిలో 1,297 మందికి 35.85 ఎకరాలకు పట్టాలివ్వబోతున్నారు. మార్కెట్‌ విలువ రూ.189 కోట్లు.
  • నందిగామ పరిధిలో 54 మందికి ఎకరం భూమిపై పట్టాలను ఇవ్వనున్నారు. మార్కెట్‌ విలువ రూ.7 కోట్లు.
  • తిరువూరు నియోజకవర్గంలో 15 మందికి 0.41 ఎకరాల భూమికి పట్టాలు ఇస్తున్నారు. మార్కెట్‌ విలువ రూ.2 కోట్లు.
  • గన్నవరం నియోజకవర్గంలో 286 మందికి 8.18 ఎకరాలకు పట్టాలు ఇవ్వనున్నారు.

దశాబ్దాల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం - 24 వేల మంది పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు, ముహూర్తం ఫిక్స్

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ఇళ్ల స్థలాలపై సంపూర్ణ హక్కులు
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