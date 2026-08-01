భద్రాచలానికి తొలిసారిగా రైల్వే కనెక్టివిటీ - 160 స్పీడుతో దూసుకెళ్లేలా భద్రాచలం-మల్కన్గిరి ప్రాజెక్టు
అత్యాధునిక ప్రమాణాలతో భద్రాచలం-మల్కన్గిరి రైల్వే ప్రాజెక్ట్ - లెవల్ క్రాసింగ్ లేకుండానే 173 కి.మీ లైన్ నిర్మాణం - వరంగల్ నుంచి భువనేశ్వర్ ప్రధాన మార్గానికి ప్రత్యామ్నాయంగా - ఐదేళ్లలో పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం
Published : August 1, 2026 at 10:26 AM IST
Bhadrachalam New Railway Project Details : భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి పుణ్యక్షేత్రాన్ని మొదటిసారిగా రైల్వే మ్యాప్లో చేర్చుతూ తీసుకు రానున్న కొత్త రైలు మార్గాన్ని అత్యాధునిక ప్రమాణాలతో నిర్మించనున్నారు. పాండురంగాపురం నుంచి భద్రాచలానికి, అక్కడి నుంచి ఒడిశాలోని మల్కన్గిరి వరకు మొత్తం 173.6 కి.మీ మేర ఉండే ఈ రైల్వే మార్గాన్ని సరికొత్త హంగులతో రూపొందించనున్నారు. గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో రైళ్లు ప్రయాణించేలా ఈ ప్రాజెక్టును రూపకల్పన చేశారు. తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా ఒడిశా దాకా సాగే ఈ రైల్వే లైన్ ఒక్క చోట కూడా లెవెల్ క్రాసింగ్ లేకుండానే నిర్మాణం కానుంది.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా భద్రాచలంలో వంతెన : ఈ రైల్వే లైన్ నిర్మాణ ప్రణాళికలో 300కు పైగా వంతెనలు, 41 రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు (ఆర్వోబీ), 66 రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జిలు (ఆర్యూబీ) ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో రైలు వేగంగా పరుగులు పెట్టడంతో పాటు భద్రత కూడా మెరుగవనుంది. భద్రాచలం సమీపంలో గోదావరి నదిపై నిర్మించనున్న భారీ రైల్వే వంతెన ఈ ప్రాజెక్టులో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇటీవల వెల్లడయ్యాయి.
ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుగా : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పాండురంగాపురం నుంచి భద్రాచలం వరకు, తిరిగి భద్రాచలం నుంచి మల్కన్గిరి రైల్వే ప్రాజెక్టు కోసం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా రాష్ట్రాల పరిధిలో కలిపి మొత్తం 843.9 హెక్టార్ల భూమి సేకరించాల్సి ఉంటుందని ఇటీవల రైల్వే శాఖ గుర్తించింది. ఇందులో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్తో పాటు అటవీ భూములు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యేందుకు మొత్తం వ్యయం రూ.2,864 కోట్లు కావొచ్చని అంచనా వేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిని ప్రత్యేక రైల్వే ప్రాజెక్టుగా గుర్తించింది.
సరకు రవాణాకు కీలక మార్గంగా : ప్రస్తుతం రవాణాకు ప్రధానమైన వరంగల్ నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్నం మీదుగా భువనేశ్వర్లను కలిపే రైల్వే మార్గానికి ఈ కొత్త ప్రాజెక్టు ప్రత్యామ్నాయంగా మారనుంది. దీని ద్వారా తూర్పు, ఉత్తర రాష్ట్రాలను కలిపే మరో కీలక రైల్వే మార్గం అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇది ప్రధాన మార్గంలో రద్దీని తగ్గించి, సరకు రవాణాను మరింత వేగవంతం చేస్తుంది. ఈ కొత్త రైల్వే లైన్తో ప్రధానంగా దక్షిణ భారతంలోని థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలకు బొగ్గును సరఫరా చేసేందుకు రవాణా సులభం, వేగవంతం కానుంది.
ఈ మార్గం ద్వారా బొగ్గుతో పాటు ఇనుము, అల్యూమినియం, ఖనిజ పరిశ్రమలకు మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలను కల్పించే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు దేశవ్యాప్తంగా మార్కెట్ను విస్తృతం చేసుకోవడానికీ ఇది దోహదపడుతుంది.
ఐదేళ్లలో పూర్తి చేసేలా ప్రణాళికలు : పాండురంగాపురం నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ మార్గం గోదావరి నదిని దాటి భద్రాచలం పట్టణానికి చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాతో పాటు చింతూరు, కూనవరం అటవీ ప్రాంతాల గుండా ఒడిశాలోని పలు జిల్లాల మీదుగా సాగి చివరకు మల్కన్గిరికి చేరుకుంటుంది. ఈ రైల్వే లైన్ నిర్మాణాన్ని ఐదు సంవత్సరాల్లో (2031 నాటికి) పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ మార్గం అందుబాటులోకి వస్తే భద్రాచల క్షేత్రంలోని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించే లక్షలాది మంది భక్తులకు రైలు సౌకర్యం నేరుగా లభిస్తుంది.
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