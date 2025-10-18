ETV Bharat / state

అన్ని కూల్​డ్రింక్స్​పై 'ORS' ముద్రించకూడదు : వైద్యురాలి సుదీర్ఘ పోరాటంతో FSSAI ఆదేశం

సాధారణ పానీయాలపై ఆ పదం ముద్రించకూడదు - ఓ వైద్యురాలి పోరాటంతో ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ ఆదేశం - 8 ఏళ్ల పోరాటంతో సాధ్యమైన లక్ష్యం

Oral Rehydration Salts
PEDIATRICIAN DR. SHIVARANJANI (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 9:30 AM IST

3 Min Read
Oral Rehydration Salts Words on Tetra Pack : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌వో) ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేని అన్ని రకాల ఎనర్జీ డ్రింక్స్, ఇతర పానీయాలపై ఓఆర్‌ఎస్‌ (ఓరల్‌ రీహైడ్రేషన్‌ సాల్ట్స్‌) పదాన్ని ఉపయోగించవద్దని భారత ఆహార భద్రత ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ) తాజాగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన పిల్లల వైద్యురాలు డాక్టర్‌ శివరంజని తన 8 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పోరాటంతో ఎట్టకేలకు ఇది సాధ్యమైంది. ఈ మేరకు డబ్ల్యూహెచ్‌వో ప్రమాణాలకు విరుద్ధంగా కూల్‌ డ్రింక్స్‌ రూపంలో ఉన్న టెట్రాప్యాక్‌లపై ఓఆర్‌ఎస్, ఓఆర్‌ఎస్‌ఎల్‌ అనే పదాలను ముద్రించకూడదని ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ తాజాగా ఉత్తర్వులిచ్చింది.

ఖనిజ, లవణాలు బయటకు వెళ్లి : అనారోగ్య కారణాలతో శరీరంలోని నీరు, ఖనిజ లవణాలు బయటకు పోయి డీహైడ్రేషన్‌కు గురైన వారికి ఓఆర్‌ఎస్‌ వారికి త్వరగా శక్తిని చేకూర్చేలా చక్కగా పని చేస్తుంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఓఆర్‌ఎస్‌ 245 మిల్లి లీటర్​ టెట్రా ప్యాక్‌లో పోటాషియం క్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం సిట్రేట్‌ తదితర ఎలక్ట్రోలైట్‌లు తగిన మోతాదులో ఉండాలి. దీన్ని తీసుకోవడం ద్వారా శరీరం కోల్పోయిన ఖనిజ లవణాలు తిరిగి శరీరంలో తక్కువ సమయంలోనే భర్తీ అవుతాయి. అయితే మార్కెట్‌లో ఓఆర్‌ఎస్‌ఎల్‌ పేరుతో దొరికే డ్రింక్స్‌లో ఎక్కువ శాతం షుగర్ (చక్కర), తక్కువ స్థాయిలో ఎలక్ట్రోలైట్‌లు ఉంటాయి.

షుగర్​ ఎక్కువగా ఉండే విరేచనాలు పెరుగుతాయి : చాలా మంది వీటినే నిజమైన ఓఆర్‌ఎస్‌గా భ్రమించి వినియోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విరేచనాలు, వాంతులయ్యే సమయంలో పిల్లలకు మరీ ఎక్కువగా తాగిస్తున్నారు. ఈ డ్రింక్స్‌లో షుగర్‌ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండటంతో విరేచనాలు ఇంకా పెరుగుతాయని డాక్టర్​ శివరంజని తెలిపారు. చాలా కంపెనీలు విచ్చలవిడిగా ఈ పదాలను తమ టెట్రా ప్యాక్‌లపై ముద్రించి విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్​) దాఖలు చేశానని పేర్కొన్నారు. వాద ప్రతివాదాల తర్వాత కోర్టు ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ నుంచి ఈ విషయంపై ప్రతిస్పందనలను కోరింది. ఆమె పోరాటాన్ని గతంలో పలు వార్తా పత్రికలు ప్రముఖంగా వెలుగులోకి తెచ్చాయి. ఎట్టకేలకు ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ ఉత్తర్వులతో తన పోరాటం ఫలించిందని డాక్టర్‌ శివరంజని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

గ్లూకోజు స్థాయిలతోనే : డయేరియా వ్యాధి సమయంలో సోడియం, గ్లూకోజు సరిపడా మోతాదులో శరీరానికి అందేలా ఓఆర్ఎస్ ఫార్ములాను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ రూపొందించిందని వైద్యురాలు శివరంజని తెలిపారు. దానికి విరుద్ధంగా ఓఆర్ఎస్ అనే పదాన్ని వాడుకుని అధిక గ్లూకోజు స్థాయిలతో చాలా వరకు బెవరేజెస్‌ను కంపెనీలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయని చెప్పారు. ఓఆర్ఎస్ అనే పదాన్ని బ్రాండ్​గా వాడుకోరాదని 2022 ఏప్రిల్ 8న ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆదేశాలు జారీ చేసిందని, కానీ తర్వాత వీటిని మారుస్తూ మళ్లీ ఆదేశాలు జారీ చేసిందని డాక్టర్ శివరంజని తెలిపారు.

షరతులకు లోబడి బ్రాండ్ పేర్లకు ముందు లేదా వెనక ఓఆర్ఎస్ పదం పెట్టుకోవచ్చంటూ 2022 జులై 14న, 2024 ఫిబ్రవరి 2న భారత ఆహార భద్రత ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ రెండుసార్లు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. డబ్య్లూహెచ్ఓ ప్రతిపాదించిన ఓఆర్ఎస్ ఫార్ములా ప్రకారం పానీయం లేదు అనే షరతును ముద్రించి ఓఆర్ఎస్ పేరు వాడుకోవచ్చని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ ఆదేశాలు వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు తాజాగా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ప్రకటించింది.

