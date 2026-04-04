ETV Bharat / state

వేలాది మూగజీవాల ప్రాణదాత - వెటర్నరీ రంగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హరీశ్

వెటర్నరీ రంగంలో రాణిస్తున్న దేవిన హరీశ్ - వేలాది మూగజీవాలకు ప్రాణం పోసిన హరీశ్ - శస్త్ర చికిత్సల వల్ల ప్రముఖులతో ప్రశంసలు - క్రికెట్‌ మైదానంలో ఆల్‌రౌండర్‌గా పతకాలు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 1:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Yuva Story on Veterinary Surgeon Devina Harish in AP : లక్ష్యం ముందు పేదరికం తలవంచాల్సిందేనని నిరూపించాడు ఆ యువకుడు. తండ్రి తాపీ మేస్త్రీ, కుమారుడు వేలాది మూగజీవాల ప్రాణదాత. తెలుగు మీడియం నుంచి ప్రస్థానం మొదలుపెట్టి అరుదైన శస్త్రచికిత్సలతో వెటర్నరీ రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్నాడు. అటు ఆపరేషన్ థియేటర్‌లో సర్జన్‌గా ఇటు క్రికెట్ మైదానంలో ఆల్‌రౌండర్‌గా రాణిస్తూ ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ప్రశంసలు అందుకున్నాడు విజయవాడకు చెందిన దేవిన హరీశ్.

కలలు కనడమే కాదు వాటిని నిజం చేసుకోవడంలోనే అసలైన గెలుపు ఉందని నిరూపిస్తున్నాడీ యువకుడు. పేదరికాన్ని జయించి, పట్టుదలతో చదివి పదిలో స్కూల్ ఫస్ట్, ఇంటర్‌లో ఉచిత సీటు సాధించాడు. నేడు వేలాది మూగజీవాల పాలిట సంజీవనిలా మారాడు. అరుదైన శస్త్ర చికిత్సలతో ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు ఈ యువ పశువైద్యుడు.

వెటర్నరీ రంగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు : దేవిన హరీశ్ సొంతూరు విజయవాడలోని గొల్లపూడి. తండ్రి రామారావు, తల్లి సరస్వతి. ప్రస్తుతం విజయవాడ నగర పాలక సంస్థలో వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్‌గా పని చేస్తున్నాడు హరీశ్. పదో తరగతి వరకు తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నా, ప్రతిభతో కార్పొరేట్ కాలేజీలో ఉచిత సీటు సాధించాడు. వృత్తి పట్ల ఉన్న అంకితభావంతో ఒంగోలు జాతి ఎద్దుకు క్యాన్సర్ గడ్డ తొలగించడం, నిలువునా చీలిన గిర్ ఆవుకు శస్త్రచికిత్స చేసి వెటర్నరీ రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.

హరీశ్ కేవలం వైద్యంలోనే కాదు, క్రీడల్లోనూ ఆల్‌రౌండర్ అనిపించుకుంటున్నాడు. తిరుపతిలో గ్రాడ్యుయేషన్, కేరళలో పీజీ పూర్తి చేసిన ఈయన ఊటీలో శస్త్రచికిత్సల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందాడు. అటు చదువుకుంటూనే బ్యాడ్మింటన్, క్రికెట్లలో పతకాలు సాధించాడు. 2020, 2026లో స్టేట్ వెటర్నరీ క్రికెట్ లీగ్‌లో వరుసగా 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డులు అందుకున్నాడు.

సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ప్రశంసలు : సాంకేతికతను వైద్యంతో జోడించాడు హరీశ్. 2025లో విజయవాడలో జరిగిన పశుసంవర్థక శాఖ 'డీప్ టెక్ ఏఐ 20' కార్యక్రమానికి ప్రతినిధిగా ఎంపికయ్యాడు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేతుల మీదుగా ప్రశంసలు అందుకున్నాడు హరీష్. జాతీయ స్థాయి క్లినికల్ కాన్ఫరెన్స్‌ల్లో తన గళాన్ని వినిపిస్తూ, ఆధునిక వైద్య పద్ధతులను క్షేత్రస్థాయిలోకి తీసుకెళ్లేందుకు ఆయన నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాడు.

"చిన్నప్పటినుంచి డాక్టర్ అవ్వాలని కోరిక ఉండేది. పదవ తరగతిలో స్కూల్ ఫస్ట్ రావడంతో ఇంటర్​లో కార్పొరేట్ కాలేజీలో ఉచిత సీటు వచ్చింది. అక్కడి నుంచి తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలోనూ ఉచిత సీటు సాధించాను. అక్కడ ఐదు సంవత్సరాల కోర్సు పూర్తి చేశాను. తరువాత ఉద్యోగంలో చేరి వేలాది మూగజీవాలకు చికిత్స చేశాను. అలాగే పలు అరుదైన శస్త్ర చికిత్సలు చేయడంతో ప్రముఖుల ప్రశంసలు కూడా వచ్చాయి." - దేవిన హరీశ్, పశువైద్యుడు

కుక్కలకు కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు : హరీశ్ ప్రయాణం నెల్లూరులోని కామధేను బ్రీడింగ్ సెంటర్ నుంచి మొదలై, నేడు విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వరకు చేరింది. మోపిదేవి, గన్నవరం, ఘంటశాల వంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పని చేసినప్పుడు పశుపోషకులకు ఆయన ఎంతో చేరువయ్యాడు. ముఖ్యంగా కర్నూలు, విజయవాడల్లో దాదాపు 2 వేలకు పైగా కుక్కలకు కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేసి యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్‌లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. కుమారుడు సాధించిన విజయాలను చూసి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు. భార్య రోహిత కూడా ఆయన వృత్తిపరమైన బాధ్యతల్లో అండగా నిలుస్తున్నారు.

యువత క్రమశిక్షణతో కష్టపడితే ఏదైనా సాధించవచ్చని ఆయన జీవితం నిరూపిస్తోంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పరిశోధనలు చేస్తూ, వెటర్నరీ రంగంలో అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాంక్షిద్దాం.

TAGGED:

INSPIRING JOURNEY OF DEVINA HARISH
DEVINA HARISH FROM VIJAYAWADA
VETERINARY SURGEON DEVINA HARISH
VETERINARY DOCTOR SUCCESS STORY
YUVA STORY ON VETERINARY SURGEON

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.