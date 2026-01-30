ETV Bharat / state

చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో సవాళ్లు - అన్నింటిని అధిగమించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు

పీఈటీ ఉద్యోగాలు సాధించిన యువతీ, యువకులు - నిరుపేద కుటుంబాల నుంచి క్రీడలపై ఆసక్తి - స్పోర్ట్‌ కోటాలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కైవసం - విద్యార్థుల్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమంటున్న పీఈటీలు

From Struggles to Success Young PET Teachers Aim to Shape Future Athletes
From Struggles to Success Young PET Teachers Aim to Shape Future Athletes (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 3:53 PM IST

From Struggles to Success Young PET Teachers Aim to Shape Future Athletes : ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో మనోగతం. ఎన్నో సవాళ్లు మరెన్నో అవమానాలు. అన్నింటినీ అధిగమించి ప్రభుత్వ పాఠశాల వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులుగా ఉద్యోగాలు సాధించి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నారు. గత ఏడాది విడుదల చేసిన డీఎస్సీ ఫలితాల్లో సత్తా చాటారు. నిరుపేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చి ఆటలపై అమితాసక్తి పెంచుకొని అదే కోటాలో జాబ్స్​ సాధించారు. భవిష్యత్తులో విద్యార్థులను క్రీడాకారులుగా తయారు చేసి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించేలా కృషి చేస్తామంటున్న యువ పీఈటీ టీచర్స్‌తో.

ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో కథ, వేరు వేరు సమస్యలు కానీ వారి సంకల్పం మాత్రం ఒక్కటే. ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా వెనుకడుగు వేయకుండా తమ లక్ష్యాన్ని మర్చిపోలేదు. కుటుంబానికి ఆర్థికసాయం అందించాలనుకున్నారు. ఆ క్రమంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకుల్ని ఎదుర్కొని చివరకు అనుకున్నది సాధించారు. వారి స్ఫూర్తిదాయక పయనం ఎంతోమందికి ప్రేరణగా నిలుస్తున్నాయి. వారి గురించి మరిన్ని విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

2025 డీఎస్సీ ఫలితాల్లో సత్తాచాటిన యువత- పీఈటీ ఉద్యోగాలు కైవసం (ETV)

స్పోర్ట్స్​ కోటాలో ఉద్యోగం: నాగశ్రీ పీఈటీగా ఉద్యోగం సాధించింది. గతంలో 15 సంవత్సరాల పాటు సాంఘిక సంక్షేమ రెసిడెన్షియల్​లో పీఈటీగా చేయగా, ఉదయం 5 గంటలకు పని మొదలైతే రాత్రి 8 గంటల వరకు అక్కడే ఉండాల్సి వచ్చేదని ఆమె తెలుపుతున్నారు. కుటుంబం, పిల్లల్ని చూసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉండేదని, ఇంట్లో వాళ్లతో సమయం గడపలేకపోయేవాళ్లని అన్నారు. ఇప్పుడు డీఎస్సీ ద్వారా జాబ్​ పొందడం సంతోషంగా ఉందని ఆమె తెలిపారు. పాఠశాలల్లో పిల్లలు ఆటలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని, కేంద్రం నుంచి కూడా నిధులు రావడంతో ఉపయోగకరంగా ఉందన్నారు. స్పోర్ట్స్​ కోటాలో ఉద్యోగం వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందని నాగశ్రీ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

'పోచంపల్లి జగ్గయ్యపేట జెడ్పీహెచ్​ఎస్​లో స్కూల్​ అసిస్టెంట్​ పీఈటీగా పని చేస్తున్నాను. మాది వ్యవసాయ కుటుంబం. చిన్నప్పటినుంచి నాకు ఆటలు ఆడడం ఇష్టం. ఆర్థికంగా చాలా కష్టపడ్డాను. ఇంతకు ముందు అవుట్​సోర్సింగ్​ విధానంలో పని చేసేదాన్ని. ఉద్యోగం ఎప్పుడు పోతుందో అనే భయం ఉండేది. కూటమి ప్రభుత్వం మెగా డీఎస్సీ ప్రకటించడం, అందులో నేను ఉద్యోగం సాధించడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. పిల్లల్ని జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై నిలబెట్టడమే నా లక్ష్యం.​' -వరలక్ష్మి, జగ్గయ్యపేట జెడ్పీహెచ్​ఎస్​ పీఈటీ

ఉద్యోగం రావడం వల్ల కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయనే ధైర్యం వచ్చిందని భవాని తెలిపారు. హ్యాండ్​బాల్​ ప్లేయర్​ అయిన దుర్గ తమ పాఠశాలలో పిల్లల్ని నైపుణ్యవంతులుగా తిర్చిదిద్దుతానని స్పష్టం చేశారు.

గురువుల స్ఫూర్తి: చిన్నస్వామి ముప్పాళ్ల పాఠశాలలో ఉద్యోగం వచ్చిందని శరత్​ అన్నారు. అత్తయ్య, మామయ్య పీఈటీలుగా పని చేస్తున్నారన్నారు. వాళ్ల స్ఫూర్తితోనే ఈ స్థాయికి తాను వచ్చానని స్పష్టం చేశారు. ఇది తమ కుటుంబాని ఎంతో అవసరమని వీర్లపాడు జెడ్పీహెచ్​ఎస్​లో ఉద్యోగం పొందిన శరత్​ అంటున్నారు. ఉద్యోగం పొందిన వారంతా తమ గురువులు వారిని తీర్చిదిద్దినట్లు ఆటలపై ఆసక్తి ఉన్న పిల్లల జీవితాల్లో వెలుగులు పంచాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.

అడ్డంకులు ఎదురైనా వెనుకడుగు వేయలేదు - గ్రూప్‌-2లో ఉన్నత కొలువులకు ఎంపిక

ఎన్నో హేళనలు - అన్నీ ఓర్చుకొని తొలి ప్రయత్నంలోనే విజయం​

