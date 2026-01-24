పీఎస్ చుట్టూ తిరగాల్సిన పని లేదు - ఇకపై ఇంటి నుంచే ఎఫ్ఐఆర్
పీఎస్లలో పలు సంస్కరణలు - సంఘటనా స్థలంలోనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తున్న పోలీసులు - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న బాధితులు - జీరో ఎఫ్ఐఆర్తో ఇప్పటికే ఫిర్యాదు దారులకు సౌలభ్యం
Published : January 24, 2026 at 2:13 PM IST
FIR Will Be Registered On The Spot : తెలంగాణ పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు పీఎస్లలో పలు సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఎన్నో సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. పీఎస్లోకి వెళ్లాలంటేనే భయపడే పరిస్థితిలో నుంచి ఫిర్యాదుదారులతో స్నేహపూర్వకంగా మెలిగేలా కానిస్టేబుళ్లు, సిబ్బందిని తీర్చిదిద్దారు. జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అందుబాటులోకి రావడం ఇప్పటికే ఫిర్యాదుదారులకు సౌలభ్యంగా మారింది. మరో ముందడుగు వేసిన పోలీసులు, సంఘటనా స్థలంలోనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తున్నారు. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
భర్తతో బైక్పై వెళ్తుంటే : హైదరాబాద్ గోషామహల్కు చెందిన ఉమ, తన భర్తతో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తోంది. ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో సెక్యూరిటీ గార్డు ఉద్యోగం ఉందని తెలుసుకున్న ఉమ ఎర్రమంజిల్లో ఉన్న ఆ కంపెనీకి బయల్దేరింది. ఖైరతాబాద్లోని కియా షోరూమ్ సమీపంలోకి రాగానే వెనక నుంచి ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చిన ఓ యువకుడు ఉమ చేతిలో ఉన్న బ్యాగును లాక్కెళ్లాడు. ఊహించని ఘటన నుంచి వెంటనే తేరుకున్న ఉమ దొంగ, దొంగా అని అరిచినప్పటికీ ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. అప్పటికే దొంగ బైక్ను వేగంగా పోనిచ్చాడు. ఉమ, ఆమె భర్త సైతం స్కూటీపై దొంగను వెంబడించారు. అప్పటికే దొంగ వారి కళ్లు గప్పి తప్పించుకున్నాడు. ఉమ వెంటనే తన భర్త ఫోన్ తీసుకొని డయల్ 100కు ఫోన్ చేసింది.
10 నిమిషాల్లో సంఘటనా స్థలానికి : ఖైరతాబాద్ పోలీసులు 10 నిమిషాల్లోపే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. దొంగతనం జరిగిన తీరు గురించి పోలీసులు ఖైరతాబాద్ ఎస్.హెచ్.వోకు చెప్పడంతో వెంటనే వారు అక్కడికి చేరుకొని బాధితురాలి నుంచి పూర్తి వివరాలు సేకరించారు. సంఘటనా స్థలంలోనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని ఇటీవలే పోలీసు ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎస్హెచ్వో సైదులు డీసీపీ శిల్పవల్లికి విషయం చెప్పడంతో ఆమె కూడా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. బాధితురాలు చెప్పిన వివరాల ఆధారంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
"నా భర్తతో కలిసి బైక్పై వెళ్తుంటే, ఒక దొంగ నా బ్యాగ్ లాక్కుని వెళ్లిపోయాడు. వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేశాను. అధికారులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి వచ్చి ఇక్కడే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరగకుండా, ఇలాంటి సదుపాయం తెచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది." - ఉమ, బాధితురాలు
ఇంటి నుంచే ఫిర్యాదు : డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, సీఐడీ డీజీ చారుసిన్హా నేతృత్వంలో విక్టిమ్, సిటిజన్ సెంట్రిక్ విధానం అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఆత్మహత్యలు, అసహజ మరణాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలు, చోరీలు, దోపిడీలు, వాహన దొంగతనాలు, మహిళలు - పిల్లలపై నేరాలు, ర్యాగింగ్ వంటి ఘటనల్లో బాధితులకు వెంటనే సేవలందించేలా విక్టిమ్, సిటిజన్ సెంట్రిక్ విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. కొన్ని ప్రత్యేక నేరాల్లో బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లకుండానే ఇంటి నుంచి ఫిర్యాదు అందిస్తే పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తారు.
వాట్సాప్లో ఎఫ్ఐఆర్ : నేరం జరిగిన తర్వాత బాధితులు శారీరకంగా, మానసికంగా కుంగిపోయి ఉంటారని బాధితులను తిరిగి పీఎస్కు పిలిచి వాళ్ల సమయాన్ని వృథా చేయకుండా భరోసా కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ విధానాన్ని పోలీసులు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే స్పాట్ వద్దకు చేరుకునే పోలీసులు పీఎస్లో ఉండే సిబ్బందికి దీనిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. సంఘటనా స్థలంలో సేకరించిన వివరాలను ఎస్హెచ్వో ధృవీకరించిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ చేసి, ఆ తర్వాత బాధితులకు వాట్సాప్లో పంపిస్తారు. దర్యాప్తులో పురోగతి ఆధారంగా ఫిర్యాదుదారులకు సమాచారం అందిస్తారు.
"అసలే బాధలో ఉన్న వారిని స్టేషన్కు రమ్మని ఇబ్బంది పెట్టకూడదనే ఉద్దేశంతో వారు ఎక్కడ ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే అక్కడే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తాం. ఒక్కసారి ఎస్హెచ్వో నిర్ధారించుకున్నాక వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తాం." - శిల్పవల్లి, ఖైరతాబాద్ జోన్ డీసీపీ
సంతోషంలో బాధితులు : పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరిగితే గానీ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కాని ఘటనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ ఉన్నతాధికారుల నిర్ణయంతో సంఘటనా స్థలంలోనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కావడం వల్ల బాధితులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే అమల్లోకి వచ్చిన సంఘటనా స్థలంలోనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు విధానంపై మరింత క్షుణ్నంగా అధికారులు అధ్యయనం చేస్తున్నారు. బాధితులతో పాటు దర్యాప్తులో పోలీసులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉన్నతాధికారులు తగిన చర్యలు చేపట్టనున్నారు.
