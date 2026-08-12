ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఆ 4 కమిటీలే కీలకం - గ్రామసభల బలోపేతానికి నూతన 'శక్తి'
రాష్ట్రంలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఇకపై గ్రామసభలదే కీలక పాత్ర - ప్రతిష్టాత్మక 'శక్తి' కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన ప్రభుత్వం - గిరిజనుల హక్కుల పరిరక్షణ, అటవీ వనరుల నిర్వహణే లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 8:07 AM IST
'Shakti' For The Protection Of Tribal Rights : రాష్ట్రంలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఇకపై గ్రామసభలదే కీలకపాత్ర కానుంది. గిరిజనుల హక్కుల పరిరక్షణ, అటవీ వనరుల నిర్వహణ, స్వయం పరిపాలన లక్ష్యంగా ప్రతిష్టాత్మక 'శక్తి' కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. గ్రామసభలను మరింత బలోపేతం చేస్తూ, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల్లో ఇకపై నాలుగు ప్రత్యేక కమిటీలు పాలన వ్యవహారాల్లో కీలకం కానున్నాయి.
సమూల మార్పుకు నాలుగు కమిటీలు : గిరిజన చట్టాల అమలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. పెసా చట్టం అమలులో ఉన్న షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల్లో గ్రామసభల బలోపేతానికి 'శక్తి' పేరుతో సరికొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. గిరిజనుల సాధికారత, సంస్కృతి, సంప్రదాయాల పరిరక్షణ, అటవీ వనరుల నిర్వహణే లక్ష్యంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీని ద్వారా ప్రతి గ్రామసభ పరిధిలో 4 ప్రత్యేక కమిటీలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. గ్రామసభ పరిధిలో ఏర్పాటయ్యే ఈ 4 కమిటీలు గిరిజనుల జీవితాల్లో సమూల మార్పులు తీసుకురానున్నాయి.
మొదటిది గ్రామసభ అవగాహన, హక్కుల కమిటీ. పెసా అటవీ హక్కుల చట్టం, భూబదిలీ నిబంధనలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం, సంక్షేమ పథకాలు అర్హులకు అందేలా చూడటం, సామాజిక తనిఖీలు నిర్వహించడం దీని పని. రెండోది వనరుల ప్రణాళిక, సమీకరణ కమిటీ. పంచాయతీకి సొంత ఆదాయం పెంచడం దీని బాధ్యత. గ్రామ వనరుల జియో ట్యాగింగ్, గ్రామాభివృద్ధి ప్రణాళికల తయారీ, ఉపాధి అవకాశాల గుర్తింపును ఇది పర్యవేక్షిస్తుంది. మూడోది పండుగలు, సాంస్కృతిక, క్రీడల కమిటీ. గిరిజన కళలు, నృత్యాలు, సంప్రదాయ పండుగల నిర్వహణ, గిరిజన ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ కల్పించడం, అటవీ విజ్ఞానాన్ని భావితరాలకు అందించేలా డాక్యుమెంటేషన్ చేయడం దీని విధుల్లో భాగం. ఇక నాలుగోది సంక్షేమ, విద్యా కమిటీ. అంగన్వాడీలు, పాఠశాలల పర్యవేక్షణ, వంద శాతం బ్యాంకు ఖాతాలు ఉండేలా చూడటం, పింఛన్లు, గృహ నిర్మాణం వంటి పథకాలకు లబ్ధిదారుల ఎంపిక ఈ కమిటీ బాధ్యత.
మహిళలకు 50 శాతం స్థానం : ఈ 4 కమిటీల ఏర్పాటులో ప్రభుత్వం స్పష్టమైన నిబంధనలు విధించింది. ప్రతి కమిటీలో 10 నుంచి 15 మంది సభ్యులు ఉంటారు. మహిళలకు 50 శాతం స్థానం కల్పించాలి. PVTG. వర్గాలకు, యువతకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ప్రతి కమిటీకి ఛైర్పర్సన్, సెక్రటరీగా ST సామాజికవర్గానికి చెందినవారే ఉంటారు. కమిటీల పదవీకాలం కనిష్ఠంగా రెండేళ్లు ఉంటుంది. గ్రామసభ ఆమోదంతో ఐదేళ్ల వరకూ పొడిగించవచ్చు. నెలకు కనీసం ఒక్కసారైనా కమిటీలు సమావేశమవ్వాలి. 50 శాతం సభ్యులు హాజరైతేనే కోరం చెల్లుబాటు అవుతుంది.
కమిటీల సభ్యులకు జిల్లా యంత్రాంగం, ITDA, పంచాయతీరాజ్ శాఖల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. పెసా చట్టం అసలైన స్ఫూర్తితో గిరిజన గ్రామాలను స్వయం సమృద్ధి దిశగా నడిపేందుకు క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది సమన్వయంతో పనిచేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఆ దిశగా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఉన్నతాధికారులకు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.
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