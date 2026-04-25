అటు చదువు, ఇటు కళ - ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు అందుకున్న రిషిక
పరీక్షా పే చర్చా సందర్భంగా ప్రధాని మోదీని కలిసే అవకాశం- పార్లమెంటులో నారీ శక్తి వందన్ అధినియమ్ సందర్భంగా నిర్వహించిన నమూనా మంత్రివర్గంలో రిషికకు చోటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 7:06 PM IST
From Kuchipudi Dance to Parliament Visakhapatnam Girl Meets PM: నేటి యువత కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కావడం లేదు, తమ ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సరిగ్గా అదే బాటలో నడుస్తూ విశాఖ ఖ్యాతిని జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లింది ఆ యువతి. చదువుతో పాటు కూచిపూడిలోనూ తనదైన ముద్ర వేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పోటీల్లో విజేతగా నిలిచి దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలిసే అవకాశం దక్కించుకుంది. ఇటీవల పార్లమెంట్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు సందర్భంగా నిర్వహించిన నమూనా మంత్రి వర్గంలోనూ చోటు సంపాదించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంది విశాఖకు చెందిన రిషిక.
జాతీయ స్థాయి విజేత: అటు చదువు, ఇటు కళ. రెండు విభిన్న రంగాల్లో తనదైన ముద్ర వేస్తూ జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతోంది ఈ యువ కిశోరం. పట్టుదలే పెట్టుబడిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పోటీల్లో విజేతగా నిలిచి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు అందుకుంది. పార్లమెంటులో నారీ శక్తి వందన్ అధినియమ్ సందర్భంగా నిర్వహించిన నమూనా మంత్రివర్గంలో చోటు సంపాదించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అంతేకాదు, కళా ఉత్సవ్ 2023–24లో శాస్త్రీయ నృత్య విభాగంలో జాతీయ స్థాయి విజేతగా నిలిచింది.
అవార్డుల పంట: రిషిక స్వస్థలం విశాఖ. పీఎం శ్రీ కేంద్రీయ విద్యాలయ వాల్తేర్ విశాఖలో ఇటీవలే ఇంటర్ పూర్తి చేసింది. చిన్నతనం నుంచే కూచిపూడిపై మక్కువ పెంచుకున్న రిషిక గురువుల దగ్గర నేర్చుకున్న మెళకువలతో అనేక ప్రదర్శనలు ఇస్తూ అవార్డుల పంట పండిస్తోంది. 2019లో రూట్స్-2-రూట్స్ ఎగ్జెంప్లరీ అవార్డు, 2022లో ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ నృత్య ప్రజ్ఞ పురస్కారంతో పాటు ముంబయిలో జరిగిన అంతరంగ్ ఉత్సవంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచి తన సత్తా ఏంటో నిరూపించుకుంది.
రిషిక ఎదుగుదలలో తల్లి ప్రోత్సాహం వెలకట్టలేనిది. అటు చదువు, ఇటు నృత్యాన్ని సమన్వయం చేసుకుంటూనే దిల్లీ వేదికగా జరిగిన గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనే అరుదైన అవకాశం దక్కించుకుంది. అంతేకాదు, అదే ఏడాది 'పరీక్షా పే చర్చా' కార్యక్రమంలో నేరుగా ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడి తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చాటుకుంది.
'నాకు నిరంతరం కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించడం అలవాటు. కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించిన బడ్జెట్-2026 క్విజ్కు దరఖాస్తు చేసుకున్నాను. క్విజ్, వ్యాస రచన పోటీల్లో దేశవ్యాప్తంగా వచ్చిన 900 మంది విద్యార్థులతో పోటీపడి ఫైనలిస్టులలో ఒకరిగా నిలిచాను. ఈ సక్సెస్లో అమ్మ రమాలక్ష్మి పాత్ర ఎంతో కీలకం. ఆమె నన్ను లక్ష్యాల దిశగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది.' -రిషిక, నృత్యకారిణి
ఇద్దరు కుమార్తెలు సమాజంలో ఉన్నత స్థానాల్లో నిలవాలని చదువుతో పాటు అన్ని రంగాల్లో రాణించాలని కలలు కంటోంది తల్లి రమాలక్ష్మి. వారి ఆశయాలకు రెక్కలు తొడుగుతూ, రేపటి పౌరులుగా వారిని తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమంటున్నారు. చిన్న వయసునుంచే అనేక అంశాల పట్ల అవగాహన పెంచుకుంటున్న రిషిక ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవాలని మనమూ ఆశిద్దాం.
