18 గంటలు - 124 కిలోమీటర్ల పరుగు - రికార్డు సృష్టించిన నెల్లూరు యువకుడు

చిన్ననాటి నుంచే రన్నింగ్‌పై ఆసక్తి - మారథాన్‌ రన్నర్‌గా రాణిస్తున్న అనిల్‌ - 50మారథాన్‌లో పాల్గొన్న యువకుడు - 25పోటీల్లో ప్రథమ, 10 పోటీల్లో 2వ స్థానం

From Daily Wage Worker to Marathon Record Holder Inspiring Story of Anil
Published : May 14, 2026 at 1:15 PM IST

From Daily Wage Worker to Marathon Record Holder Inspiring Story of Anil: పుట్టింది పేదరికంలో. చదివింది ఇంటర్మీడియట్ వరకూ. బతుకుబండిని లాగటానికి కూలీ పనులకు వెళ్లక తప్పని పరిస్థితి. అయినా సరే లక్ష్యం చేరుకోవటానికి అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్నాడా యువకుడు. పరుగునే తన గమ్యస్థానంగా మార్చుకున్నాడు. మారథాన్ పరుగుల్లో తనదైన ముద్ర వేశాడు. ఇటీవలే 124కిలోమీటర్లు పరుగును ఆగకుండా పూర్తి చేసి రికార్డు సృష్టించాడు. నెల్లూరు గడ్డపై పుట్టి గుంటూరు కేంద్రంగా పరుగుల వేట సాగిస్తున్న అనిల్‌ గురించి ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

124కిలోమీటర్లు: చిన్ననాటి నుంచే రన్నింగ్‌ అంటే మక్కువ ఎక్కువ అతడికి. ఎక్కడా మారథాన్ పోటీలు జరిగినా అక్కడ వాలిపోతాడు. పాఠశాల, కాలేజీ స్థాయిలో జరిగే పరుగు పందెం పోటీల్లో పాల్గొని ఎన్నో అవార్డులు గెలుచుకున్నాడు. ఇప్పటివరకు 5, 10, 20, 42, 50 కిలోమీటర్లు పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు, 50కి పైగా పాల్గొన్న మారథాన్‌లలో 25 పోటీల్లో ప్రథమ స్థానం, 10 సార్లు ద్వితీయ, మిగతా వాటిలో టాప్‌-5లో నిలిచాడు. ఇటీవలే 124కిలోమీటర్లు పరుగును ఆగకుండా పూర్తి చేసి రికార్డు సృష్టించాడు.

పరుగే మార్గం: అలుపు లేదు అన్నట్లుగా పరుగులు తీస్తాడు యువకుడు అనిల్‌. అతడిది నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు సమీపంలోని గ్రామం. ఇంటర్‌ వరకు చదివిన అనిల్‌ పేదరికం దృష్ట్యా పై చదువులకు వెళ్లలేక పోయాడు. తల్లిదండ్రులిద్దరూ దినసరి కూలీలు. రోజంతా కష్టపడితే గానీ పూట గడవని పరిస్థితి. వారి కష్టం కళ్లారా చూసిన అనిల్‌ జీవితం మార్చుకోవడానికి పరుగే మార్గంగా ఎంచుకున్నాడు. కన్నవారితో కలసి కూలీ పనులకు వెళ్తూనే లక్ష్యసాధన కోసం శ్రమిస్తున్నాడు.

రన్నింగ్‌పై ఆసక్తితో పలు మారథాన్‌లో పాల్గొన్నాడు అనిల్‌. ముఖ్యంగా లాంగ్ డిస్టెన్స్ రన్నింగ్‌లో అతడికి తిరుగులేదని నిరూపించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఫిజికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ విభాగంలో సీటు ఇచ్చారు. అక్కడే హాస్టల్‌లో ఉంటూ పరుగు సాధన చేసే అవకాశం లభించింది.

ఏకబిగిన 18గంటలు: రోజూ కనీసం 30 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల మేర పరుగు సాధన చేస్తాడు అనిల్‌. ఇదే అతడిని పరుగుల వీరుడిగా నిలబెట్టింది. ఎండ, అలసటను లెక్క చేయకుండా 18గంటల పాటు ఏకబిగిన 124 కిలోమీటర్ల మేర పరిగెత్తాడు. అతడి పరుగు చూసేవారిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆగకుండా 18గంటల సేపు పరిగెత్తటం అంటే అంత సులువేం కాదు. సుదీర్ఘంగా సాగే పరుగులో అనిల్ ద్రవాహారం మాత్రమే తీసుకున్నాడు. సాధించాలనే అతడి పట్టుదలే ఇంతటి సుదీర్ఘమైన పరుగు సాధ్యమైందని చెబుతున్నాడు అనిల్‌.

'యూనివర్శిటీ అధికారులు, కోచ్‌లు, స్నేహితులు అనిల్‌కు అండగా నిలిచారు. పాత రికార్డులను తిరగరాస్తూ సృష్టించిన ఈ ఘనతకు తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ గుర్తింపు లభించింది. మారథాన్ రన్నర్లకు ఏపీలో ప్రస్తుతం సరైన సౌకర్యాలు లేవు. అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తే నాలాంటి వారెందరో రాణించగలుగుతారు. త్వరలో కేరళలో జరిగే 24గంటల పరుగులో పాల్గొనేందుకు సాధన చేస్తున్నాను.' -అనిల్, మారథాన్ రన్నర్

కడు పేదరికం నుంచి వచ్చినా మొదటినుంచే రన్నింగ్‌లో రాణిస్తున్న అనిల్‌కు యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం అండగా నిలిచింది. అథ్లెట్‌గా రాణించేలా శిక్షణ ఇస్తూ ప్రోత్సహిస్తుంది. నిర్దిష్టమైన లక్ష్యం దాన్ని సాధించాలనే తపన ఉంటే పేదరికం ప్రతిభకు అడ్డుకాదని నిరూపించాడు అనిల్. భారత్ తరఫున అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనాలనేది తన ధ్వేయం అంటున్నాడు.

