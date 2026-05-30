ఖగోళ ఫొటోగ్రఫీ నుంచి అంతరిక్ష ప్రయోగాల వరకు - విజయనగరం యువకుడి సక్సెస్ స్టోరీ
ఖగోళ శాస్త్రంపై మక్కువతో ప్రకాశ్ పరిశోధనలు - ఫొటోలు తీసి ఇస్రో నుంచి ప్రశంసలు - విజయవాడలో రౌద్రనెక్స్ సిస్టమ్ పరీక్ష విజయవంతం - పరిశోధనపై కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు హర్షం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 4:58 PM IST
Astrophotography to Aerospace Innovation The Inspiring Journey of Prakash Navdeep: ఖగోళ శాస్త్రంపై మక్కువ. అంతరిక్ష రహస్యాలను కెమెరాలో బంధించాలనే తపన. ఆ ఆసక్తే అతన్ని శాస్త్రవేత్తల దృష్టిని ఆకర్షించేలా చేసింది. ఫొటోగ్రఫీతో మొదలైన ప్రయాణం ఇస్రో ప్రశంసలు అందుకునే స్థాయికి చేరింది. తాజాగా విజయవాడలో జరిగిన అంతరిక్ష ప్రయోగంలో పాల్గొని తానే స్వయంగా రూపొందించిన రౌద్రనెక్స్ అనే ఏరోస్పేస్ ప్రొపైల్ సిస్టమ్ను విజయవంతంగా పరీక్షించాడు విజయనగరానికి చెందిన యువకుడు. ఖగోళ ఫొటోగ్రఫీ నుంచి అంతరిక్ష ప్రయోగాల స్టార్టప్ వరకు సాగిన ఆ యువకుడి ప్రయాణంపై ప్రత్యేక కథనం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రయోగాలపై నిరంతర అధ్యయనం: ఈ యువకుడి పేరు ప్రకాశ్ నవదీప్. విజయనగరం స్వస్థలం. తండ్రి రవిశంకర్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్. తల్లి స్రవంతి గృహిణి. పదో తరగతి వరకు విజయనగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివిన ప్రకాశ్ విశాఖలో నారాయణ కళాశాలలో ఇంటర్ పూర్తి చేశాడు. ఆపై చెన్నైలోని హిందూస్థాన్ విశ్వవిద్యాలయంలో బీటెక్ చేశాడు. అక్కడే అతని ఆలోచనల్లో మార్పు వచ్చింది. అంతరిక్షంపై ఉన్న మక్కువతో నక్షత్రాలు, గెలాక్సీల పుట్టుకపై ఫొటోగ్రఫీ చేసిన ప్రకాశ్ ఆ చిత్రాలకు నాసా, ఇస్రో నుంచి గుర్తింపు పొందాడు. ఆ ఆసక్తితోనే అంతరిక్ష ప్రయోగాలపై అధ్యయనం చేస్తూ ఆవిష్కరణల వైపు అడుగేశాడు.
అధిరోహించిన విజయాలు: బీటెక్ చదువుతున్న సమయంలోనే ఇస్రో సైతం మెచ్చుకునేలా 2 జెట్ ఇంజన్లను రూపొందించాడు ప్రకాశ్. దాంతో త్రివేండ్రంలోని ఇస్రో లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ గ్రూప్లో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. 2 శాటిలైట్ ఇంజన్ల తయారీతో విశ్వవిద్యాలయ అధ్యాపకులను, అంతరిక్ష సాంకేతిక నిపుణులను ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఈ ప్రతిభతోనే చాలా చిన్న వయసులోనే ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పో స్థాయికి ఎదిగాడీ యువకుడు. ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీలో భాగంగా విశాఖపట్నంలోని ఏపీ ఇన్నోవేషన్ సొసైటీ ఇంక్యుబేషన్లో చేరిన ప్రకాశ్ తన మిత్ర బృందంతో కలిసి స్పేస్ క్వాలిఫికేషన్ టెస్ట్, అడ్వాన్స్ ప్రొఫైల్ సిస్టమ్స్ తయారు చేశాడు.
తక్కువ ఖర్చుతోనే నిర్వహణ: ఈ క్రమంలోనే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఎయిర్ బ్రీథింగ్ ప్లాజ్మా ప్రొఫైల్ను రూపొందించాడు. తాజాగా విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ మైదానంలో రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ నిర్వహించిన సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్ ప్రయోగంలో భాగస్వామి అయ్యాడు. రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ చేపట్టిన మిషన్ స్ట్రాటో-X1 ప్రయోగం భూమి నుంచి 20 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉండే స్ట్రాటోస్ఫియర్ నుంచి వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఉపగ్రహాల కంటే ఎక్కువ కాలం కక్ష్యలో ఉంటూ తక్కువ ఖర్చుతోనే హై-రిజల్యూషన్ ఇమేజింగ్, విపత్తు నిర్వహణ, వేగవంతమైన సమాచార మార్పిడికి ఈ ప్లాట్ఫారమ్ ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నాడు ప్రకాశ్.
"రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ చేపట్టిన మిషన్ స్ట్రాటో-X1 ప్రయోగం భూమి నుంచి 20 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉండే స్ట్రాటోస్ఫియర్ నుంచి వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీలో భాగంగా విశాఖపట్నంలోని ఏపీ ఇన్నోవేషన్ సొసైటీ ఇంక్యుబేషన్లో చేరాను. నా మిత్ర బృందంతో కలిసి స్పేస్ క్వాలిఫికేషన్ టెస్ట్, అడ్వాన్స్ ప్రొఫైల్ సిస్టమ్స్ తయారు చేశాను. ఉపగ్రహాల కంటే ఎక్కువ కాలం కక్ష్యలో ఉంటూ తక్కువ ఖర్చుతోనే హై-రిజల్యూషన్ ఇమేజింగ్, విపత్తు నిర్వహణ, వేగవంతమైన సమాచార మార్పిడికి ఈ ప్లాట్ఫారమ్ ఉపయోగపడుతుంది" -ప్రకాశ్ నవదీప్
కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు హర్షం: ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిదైన ఈ సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్ ప్రయోగంలో తెలుగు యువత భాగస్వామ్యం కావడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు, విజయవాడ ఎంపీ లావు కృష్ణదేవరాయులు.
"ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిదైన ఈ సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్ ప్రయోగంలో తెలుగు యువత భాగస్వామ్యం కావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఏరోస్పెస్ సాంకేతిక రంగంలో అభివృద్ధిని సాధించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలను అందిస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో మరింత అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మరొకసారి తెలియజేస్తతున్నాం" -కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు,కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి
ఏరోస్పెస్ సాంకేతిక రంగంలో ఇప్పటివరకు సాధించిన అనుభవంతో తన స్టార్టప్ ద్వారా రానున్న ఐదేళ్లలో రూ. 500 కోట్ల వ్యాపారం స్థాపించడమే లక్ష్యంగా దూసుకుపోతున్నాడు ప్రకాశ్ నవదీప్.
ఐదుగురు విద్యార్థుల అద్భుత సృష్టి - ఏఐ సాంకేతికతతో వాహనాలు, మనుషుల లెక్కింపు
నాచురల్ ఐస్క్రీమ్స్తో సాఫ్ట్వేర్ యువకుల స్టార్టప్ - "నేచ్యురిక్" బ్రాండ్ పేరుతో మార్కెట్లోకి