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ఫ్రెండ్‌షిప్ డే రోజున విషాదం - విశాఖ బీచ్​లో ఇద్దరు గల్లంతు

విశాఖపట్నంలోని పాత గంగవరం బీచ్‌లో విషాదం - స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఫొటోషూట్ కోసం వచ్చిన మిత్రులు - ప్రమాదవశాత్తు సముద్రంలో పడిపోయిన ఓ స్నేహితురాలు - ఆమెను రక్షించబోయి గల్లంతైన యువకుడు

Two Friends Missing in Vizag Beach
Two Friends Missing in Vizag Beach (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:33 PM IST

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Two Friends Missing in Vizag Beach : ఓ ఏడుగురు స్నేహితులు, ఇవాళ ఫ్రెండ్ షిప్ డే సందర్భంగా సరదాగా గడుపుదామని బీచ్​కు వెళ్లారు. కొద్దిసేపు సంతోషంగా గడిపారు. ఈ క్రమంలో రాయిపై నిలబడి ఉత్సాహంగా ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. ఇంతలో ఓ పెద్ద అల రావడంతో ఓ యువతి సముద్రంలో పడిపోయింది. స్నేహితురాలు నీళ్లలో మునిగిపోతుండటం చూసిన మరో స్నేహితుడు ఆమెను రక్షించేందుకు వెంటనే సముద్రంలోకి దూకాడు. అయితే అలల ఉద్ధృతికి ఇద్దరూ నీటిలో గల్లంతయ్యారు. ఈ విషాద ఘటన విశాఖలో చోటుచేసుకుంది.

ఫ్రెండ్‌షిప్ డే రోజున విశాఖ బీచ్‌లో విషాదం - ఫొటోషూట్‌కు వెళ్లి ఇద్దరు స్నేహితుల గల్లంతు (ETV Bharat)

ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. పాతగంగవరం బీచ్‌లో సరదాగా గడిపేందుకు ఓ ఏడుగురు స్నేహితులు వచ్చారు. బీచ్‌లో రాయిపై నిలుచుని ఫొటోలు తీస్తుండగా పెద్ద అల రావడంతో నీతూ బీచ్‌లో పడిపోయింది. నీతూను రక్షించేందుకు యత్నించిన రాము సైతం గల్లంతయ్యాడు. కళ్లముందే తమ వారు కొట్టుకుపోవడం చూసి మిగతా స్నేహితులు ఒక్కసారి షాక్​కి గురయ్యారు. వెంటనే వారు తేరుకొని పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, గజఈతగాళ్లు గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గల్లంతైన వారు పెందుర్తికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్‌ దామోదర్‌, జాలరిపేటకు చెందిన నీతూగా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై న్యూ పోర్టు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మరోవైపు తమ వారి ఆచూకీ కోసం కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.

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