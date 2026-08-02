ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజున విషాదం - విశాఖ బీచ్లో ఇద్దరు గల్లంతు
విశాఖపట్నంలోని పాత గంగవరం బీచ్లో విషాదం - స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఫొటోషూట్ కోసం వచ్చిన మిత్రులు - ప్రమాదవశాత్తు సముద్రంలో పడిపోయిన ఓ స్నేహితురాలు - ఆమెను రక్షించబోయి గల్లంతైన యువకుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 7:33 PM IST
Two Friends Missing in Vizag Beach : ఓ ఏడుగురు స్నేహితులు, ఇవాళ ఫ్రెండ్ షిప్ డే సందర్భంగా సరదాగా గడుపుదామని బీచ్కు వెళ్లారు. కొద్దిసేపు సంతోషంగా గడిపారు. ఈ క్రమంలో రాయిపై నిలబడి ఉత్సాహంగా ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. ఇంతలో ఓ పెద్ద అల రావడంతో ఓ యువతి సముద్రంలో పడిపోయింది. స్నేహితురాలు నీళ్లలో మునిగిపోతుండటం చూసిన మరో స్నేహితుడు ఆమెను రక్షించేందుకు వెంటనే సముద్రంలోకి దూకాడు. అయితే అలల ఉద్ధృతికి ఇద్దరూ నీటిలో గల్లంతయ్యారు. ఈ విషాద ఘటన విశాఖలో చోటుచేసుకుంది.
ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. పాతగంగవరం బీచ్లో సరదాగా గడిపేందుకు ఓ ఏడుగురు స్నేహితులు వచ్చారు. బీచ్లో రాయిపై నిలుచుని ఫొటోలు తీస్తుండగా పెద్ద అల రావడంతో నీతూ బీచ్లో పడిపోయింది. నీతూను రక్షించేందుకు యత్నించిన రాము సైతం గల్లంతయ్యాడు. కళ్లముందే తమ వారు కొట్టుకుపోవడం చూసి మిగతా స్నేహితులు ఒక్కసారి షాక్కి గురయ్యారు. వెంటనే వారు తేరుకొని పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, గజఈతగాళ్లు గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గల్లంతైన వారు పెందుర్తికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ దామోదర్, జాలరిపేటకు చెందిన నీతూగా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై న్యూ పోర్టు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మరోవైపు తమ వారి ఆచూకీ కోసం కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
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