ఫ్రెండ్సే బిజినెస్ పార్టనర్స్ - వీళ్ల స్నేహం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం
స్నేహితులంతా కలిసి సంస్థలు స్థాపించారు - ఒకరికొకరు అండగా ఉంటున్నారు - మిత్ర శక్తితో స్ఫూర్తి పంచుతున్నారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 8:25 AM IST
Friendship Day special Story: స్నేహమేరా జీవితం, స్నేహమేరా శాశ్వతం అంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు విజయనగరానికి చెందిన మిత్రులు. ముగ్గురు స్నేహితులు కలిసి 4 సంస్థలు స్థాపించి దిగ్విజయంగా నడిపిస్తుంటే మరోవైపు సహచరులు ఆపదలో ఉంటే ఆదుకుంటున్నారా కానిస్టేబుళ్లు. మరికొందరు అన్నదానం చేసి పేదల ఆకలి తీర్చుతున్నారు. నేడు స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ మిత్రుల స్ఫూర్తిగాథలు తెలుకుందాం.
స్నేహితుడి కోసం సాహసం: ఎల్కేజీ నుంచి ఇప్పటివరకు తమ స్నేహాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు నగరానికి చెందిన కాటూరి రుత్విక్, సయ్యద్ యాకూబ్. ఇద్దరూ ఒకేసారి టేబుల్ టెన్నిస్ సాధన ప్రారంభించారు. ఒకరిని మించి ఒకరు రాణించారు. గెలుపోటములను పక్కనబెట్టి స్నేహానికి మాత్రం ప్రాధాన్యమిచ్చారు. పటమటలోని ఫన్టైమ్స్లో ఆర్వైజే టేబుల్ టెన్నిస్ అకాడమీ స్థాపించి క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. బుడమేరు వరదల్లో యాకూబ్ కుటుంబం చిక్కుకుంది. ఆ సమయంలో మిత్రుడు రుత్విక్కు సమాచారం అందించారు. స్పందించిన రుత్విక్ తనకు ఈత రానప్పటికీ క్రీడాకారుడైన సాయితేజతో కలిసి వెళ్లి తన స్నేహితుడిని కాపాడేందుకు సాహసం చేశారు. యాకూబ్ను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు.
కలిసి సాధించారు: విజయవాడకు చెందిన బిల్లా అనిల్కుమార్, సయ్యద్గౌస్ ఫిరోజ్, వేమూరి గౌతమ్ స్నేహితులు. 2017లో స్నేహితులయ్యారు. సుమారు పదేళ్లుగా స్నేహాన్ని కొనసాగిస్తూ రూ.10 కోట్ల టర్నోవర్ గల నాలుగు సంస్థలకు అధిపతులయ్యారు. ముగ్గురూ చదువులు పూర్తి కాగానే రూ.లక్షల వార్షిక వేతనంతో కొలువులు సాధించారు. కానీ తామే ఓ సంస్థను స్థాపించాలని ఎడ్టెక్ ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇంటి పేర్లను కలిపి బీవీఎస్ (బిల్లా, వేమూరి, సయ్యద్) ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ సంస్థను స్థాపించారు. కేవలం అక్షరాల కలయిక మాత్రమే కాకుండా స్నేహానికి ప్రతీకగా నిలిచారు. తరువాత మరో మూడు ఏర్పాటు చేసి ఏఐ ఆధారిత సేవలు అందిస్తున్నారు. వారు మాట్లాడుతూ ‘ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాం. కష్టపడి కలిసి పనిచేస్తే సాధ్యం కానిది ఏదీ లేదని మా స్నేహం ద్వారా నిరూపించాం.’ అని తెలిపారు.
స్నేహితులంతా అన్నం పెడతారు: విజయవాడకు చెందిన అనుమాలశెట్టి చంద్రశేఖర్, అతని మిత్రులు 30 మంది కలిసి దశాబ్ద కాలంగా విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఉచితంగా ఆహారం అందిస్తున్నారు. 2016 సెప్టెంబర్ 27న విజయవాడ కేంద్రంగా శ్రీవాసవి అన్నపూర్ణ సేవా సమితి ఆరంభించారు. అప్పటినుంచి ఆసుపత్రిలో రోజూ 1000-1500 మందికి చపాతీ, పెరుగన్నం, సాంబారు అన్నం ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. వివిధ రంగాల్లో స్థిరపడిన 12 మంది మిత్రులు కలిసి తొలుత సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం 30 మంది ఉన్నారు. ముందు ఒక్కొక్కరూ రూ.లక్షన్నర చొప్పున డిపాజిట్ చేసుకున్నారు. అవి అయిపోయాక మళ్లీ డిపాజిట్ చేసి సంస్థను నడుపుతున్నారు. నెలకు రూ.లక్షన్నర ఖర్చవుతోంది. ఇప్పటివరకూ రూ.2 కోట్ల వరకు వెచ్చించినట్టు చంద్రశేఖర్ వెల్లడించారు. వీరిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మరికొందరు స్నేహితులు రాజమహేంద్రవరం, హైదరాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిలోనూ వితరణ చేస్తున్నారు.
అండగా ఉంటారు: వారంతా ఏపీ, తెలంగాణకు చెందిన స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ 1998 బ్యాచ్ కానిస్టేబుళ్లు. సుమారు 700 మంది కలిసి ‘హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్-1998’ వాట్సప్ గ్రూపు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వారితో పాటు పని చేసిన వారికి ఏదైనా ఆపద వస్తే ఆదుకుంటున్నారు. ప్రమాదాలకు గురై ఆసుపత్రిలో చేరినా, చికిత్స పొందుతూ చనిపోయినాబాధిత కుటుంబాలకు అండగా నిలుస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు వారితో పాటు శిక్షణ పొందిన వారు 24 మంది చనిపోయారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు రూ.1.2 కోట్లు అందించి ఆదర్శంగా నిలిచారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
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