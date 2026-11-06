స్నేహితురాలికి మాయమాటలు చెప్పి వారింట్లోనే రూ.75 లక్షల విలువైన బంగారం, వెండి చోరీ - నేరేడ్మెట్ ఘటనలో వీడిన మిస్టరీ
Gold, Silver Theft At Neredmet అప్పుల నుంచి తప్పించుకొనేందుకు స్నేహితురాలికి మాయమాటలు చెప్పాడు. ఆమెతోనే ఇంట్లి తాళాలు తెప్పించుకొని, రూ.75 లక్షల విలువైన బంగారం, వెండి వస్తువులను చోరీ చేశాడు.
Published : November 6, 2026 at 7:55 PM IST
అతనో హాస్టల్ వార్డెన్, రోజురోజుకీ ఎక్కువవుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడే దారి కనిపించలేదు. లక్కీగా తనతోపాటు కాలేజీలో చదువుకున్న మహిళ తారసపడింది. అప్పటికే ఉన్న పాత పరిచయంతో తన ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి ఏకరువు పెట్టుకున్నాడు. అదంతా పూర్తిగా నమ్మిన ఆ మహిళ సాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చింది. తన పిన్ని ఇంట్లో భారీగా బంగారం ఉందని చెప్పడమే కాకుండా, ఏకంగా ఆ ఇంటికి సంబంధించిన తాళంచెవి కూడా తీసుకొచ్చి, అతని చేతిలో పెట్టింది. అసలే ఆర్థికంగా నిండా మునిగిపోయి ఉన్న వ్యక్తికి, ఇంటి తాళం దొరికితే ఊరుకుంటాడా, తన ఫ్రెండ్ సాయంతో ఇంట్లో ఉన్న బంగారం, వెండి అంతా దోచుకెళ్లాడు. ఇదంతా ఎక్కడో జరిగిన కథ కాదు. హైదరాబాద్ నేరెడ్మెట్లో చోరీకి సంబంధించి పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగు చూసిన షాకింగ్ విషయాలివి!
మల్కాజ్గిరి జోన్ డీసీపీ శ్రీధర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రధాన నిందితుడు చంద్రశేఖర్ కూకట్పల్లిలోని నిజాంపేట్లో ఓ ప్రైవేట్ హాస్టల్కు వార్డెన్గా ఉన్నాడు. భారీగా అప్పుల్లో కూరుకుపోయాడు. తన అవసరాలు తీరేంత డబ్బులు దొరికే మార్గం కనిపించలేదు. ఈ సమయంలో తన కాలేజీ ఫ్రెండ్ కనిపించింది. తన పరిస్థితి అంతా చెప్పి, సాయం చేయాలని కోరాడు. ఆ సందర్భంలో ఆ యువతి నివసిస్తున్న పిన్ని పద్మావతి ఇంట్లో భారీగా బంగారం, వెండి ఉందన్న విషయం చంద్రశేఖర్కు తెలిసింది. వాటిని దోచుకోవాలన్న ఆశ పుట్టింది.
రెండు మూడు నెలల్లో ఇచ్చేస్తానని నమ్మించి
తన ఇబ్బందులు గురించి ఆమెకు చెప్పిన చంద్రశేఖర్, ఆ నగలు తెచ్చి ఇస్తే అప్పులు తీర్చుకుంటానని, 2, 3 నెలల్లో బంగారం తిరిగిస్తానని ఆమెను నమ్మింటాడు. అతని మాటలు అమాయకంగా నమ్మిన సదరు యువతి, ఇంటి తాళంచెవిని అతనికి ఇచ్చింది. దాన్ని డూప్లికేట్ చేయించిన నిందితుడు చోరీకి ప్లాన్ చేశాడు.
అరకిలో బంగారంతో పరార్
తాళం చేతికి రాగానే చంద్రశేఖర్, తన ఫ్రెండ్ షాజీ సాయం కోరాడు. ఆ ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో నకిలీ తాళం సాయంతో చొరబడ్డారు. బీరువాలోని రూ.75 లక్షల విలువైన 52 తులాల బంగారు నగలు, 27 తులాల వెండి సామగ్రి సహా చేతికి దొరికిన డబ్బుతో పరారయ్యాడు. అనంతరం ఇంటికొచ్చిన చూసిన బాధితురాలు షాక్కు గురైంది. వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న నేరేడ్మెట్ పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలతో దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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చోరీ అనంతరం చంద్రశేఖర్ కారులో గుంటూరు వెళ్లి అక్కడ 13 తులాల బంగారం విక్రయించినట్లు గుర్తించామని డీసీపీ శ్రీధర్ వెల్లడించారు. అలాగే హైదరాబాద్ చార్మినార్లో 25 తులాల బంగారాన్ని రూ.25 లక్షలకు నిందితుడు విక్రయించినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం నిందితుడి వద్ద 18 తులాల బంగారం మిగిలి ఉన్నట్లు గుర్తించామన్నారు. తిరుమలగిరిలో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకొని, కొంత మొత్తం బంగారం, వెండి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.
"ఈ చోరీకి కేసులో చంద్రశేఖర్ను ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించాం. అతను నిజాంపేట్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు. షాజీ అనే వ్యక్తి సహకారంతో పద్మావతి ఫ్లాట్లోకి నకిలీ తాళంతో వెళ్లి చోరీకి పాల్పడ్డాడు. గోల్డ్, సిల్వర్ను చోరీ చేశాడు. గుంటూరు, చార్మినార్ ప్రాంతంలో గోల్డ్లో కొంతమొత్తాన్ని అమ్మాడు" - శ్రీధర్, మల్కాజ్గిరి డీసీపీ
ఈ కేసులో చంద్రశేఖర్కు సహకరించిన షాజీ, గుంటూరులో బంగారం కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి పరారీలో ఉన్నారని డీసీపీ శ్రీధర్ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం వారి కోసం గాలింపు కొనసాగుతోందని, త్వరలోనే అదుపులోకి తీసుకుంటామన్నారు. అయితే హైదరాబాద్లో బంగారం కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి వద్ద మొత్తం గోల్డ్ను రికవరీ చేసినట్లు తెలిపారు.
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