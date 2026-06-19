అప్పు అడిగితే ఇవ్వలేదని దారుణం - మందు పార్టీకి పిలిచి స్నేహితుడి హత్య
నిందితులు ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన చీరల వ్యాపారులు - చీరలు కొనే క్రమంలో మృతునితో పరిచయం - సాయికుమార్ను అప్పు అడగిన నిందితులు - నిరాకరించిన సాయికుమార్ - మద్యం తాగుదామని పిలిచి దారుణ హత్య
Published : June 19, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 2:47 PM IST
Man Kills His Friend For Money : డబ్బు మనిషిని మార్చేస్తుంది అంటారు. ఎంతలా అంటే దాని కోసం అయిన వారిని, ఆత్మీయ బంధాలను కాలదన్ని హతమార్చేంతగా అది ప్రేరేపిస్తుంది. అలాంటి ఘటనే నల్గొండలో జరిగింది. ఉపాధి కోసం ఉత్తర్ప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన వారికి స్థానికంగా ఓ స్నేహితుడు దొరికాడు. కొంతకాలం ఆ స్నేహం మందు, విందు భోజనాలతో బాగానే బలపడింది. కట్ చేస్తే వలస వచ్చిన ఆ ఇద్దరు ఓ రోజు మందు పార్టీ నెపంతో స్నేహితుడిని పిలిచి దారుణంగా హతమార్చి పరారయ్యారు. తమతో కలియతిరిగే స్నేహితుడిని చంపాల్సినంత అవసరం వారికి ఏం వచ్చింది? ఈ హత్యకు గల కారణాలేంటో తెలుసుకుందాం.
చీరలు కొనే క్రమంలో స్నేహం : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉత్తరప్రదేశ్ బాగ్పత్ జిల్లాకు చెందిన ఫూర్ఖాన్, ఆరిఫ్ అనే ఇద్దరు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో బతుకుదెరువు కోసం నల్గొండకు వచ్చారు. చీరల వ్యాపారం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. స్థానికంగా ఉండే బోథ్ సాయికుమార్ శివసత్తువుగా గ్రామీణ దేవతల పండుగలు నిర్వహిస్తుంటాడు. చీరలు కొనుగోలు చేసే క్రమంలో సాయికుమార్తో ఫూర్ఖాన్కు పరిచయం ఏర్పడి స్నేహంగా మారింది. ఇద్దరూ తరచూ కలుస్తూ, మద్యం తాగుతూ ఉండేవారు. అలా మందు, విందులతో వారి బంధం బాగా బలపడింది.
నగలను కాజేయాలని ప్లాన్ : సాయికుమార్ తాను నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో తరచూ నగలు ధరించేవాడు. అతడికి సంపాదన బాగానే ఉందని గ్రహించిన ఫూర్ఖాన్ తన వ్యాపారం కోసం స్నేహితుడిని రూ.30 వేలు అప్పుగా అడిగాడు. అందుకు సాయికుమార్ ససేమిరా అన్నాడు. తన వద్ద డబ్బు ఉంచుకుని కూడా ఇవ్వడం లేదని ఫూర్ఖాన్ సాయికుమార్పై కోపం పెంచుకున్నాడు. అప్పుడే స్నేహితుడి వద్ద ఉండే సొమ్ముపై నిందితుడి కన్ను పడింది. దానిని దోచుకునేందుకు పథకం వేశాడు.
స్నేహితుడిని చంపి ఆభరణాలతో పరార్ : ఈ నెల 8న రాత్రి ఫూర్ఖాన్ తన సహచరుడు ఆరిఫ్తో కలిసి సాయికుమార్ను మద్యం పార్టీ పేరుతో మిర్యాలగూడ రోడ్డులోని కేశరాజుపల్లి శివారులో నిర్మాణంలో ఉన్న వెంచర్ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడే ముగ్గురూ కలిసి మద్యం తాగారు. అర్ధరాత్రి డబ్బుల విషయమై కావాలనే ఆ ఇద్దరు గొడవకు దిగారు. ఫూర్ఖాన్, ఆరిఫ్ కలిసి సాయికుమార్పై దాడి చేశారు. అతని తలపై సిమెంట్ రాయితో బలంగా కొట్టడంతో సాయికుమార్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మృతుడి ఒంటిపై ఉన్న బంగారం, అతని స్కూటీ, సెల్ఫోన్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
ఎస్ఐ రివాల్వర్ లాక్కునే ప్రయత్నం : నిందితులు తమపై అనుమానం రాకుండా రక్తపు మరకలు అంటిన దుస్తులను దాచిపెట్టి విజయవాడకు పారిపోయారు. దోచుకున్న బంగారాన్ని అమ్మి సొమ్ము చేసుకుందామని ప్రయత్నించారు. నల్గొండ రూరల్ ఎస్ఐ సైదాబాబు బృందం విజయవాడలో నిందితులను గుర్తించి చాకచక్యంగా పట్టుకొచ్చారు. పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకునే సమయంలో ఇద్దరు నిందితులు వారిపైనా దాడికి దిగారు. ఎస్ఐ సైదాబాబు దగ్గర ఉన్న సర్వీసు తుపాకీ తీసుకునేందుకు విశ్వప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు, నిందితులకు మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. పరిస్థితి చేయిదాటడంతో పోలీసులు ఫైరింగ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సంయమనం పాటిస్తూ ఎట్టకేలకు నిందితుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నిందితుడు పూర్ఖాన్కు పెళ్లయి భార్యా పిల్లలున్నారు. చీరల వ్యాపారం కోసం ఆరిఫ్ అనే వ్యక్తితో కలిసి నల్గొండకు వచ్చాడు. ఇక్కడ బోథ్ సాయికుమార్తో పరిచయమై స్నేహం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో సాయికుమార్ను రూ.30 వేలు అప్పు అడిగాడు. అందుకు అతను నిరాకరించాడు. దీంతో సాయికుమార్పై పగ పెంచుకొని, అతని బంగారు ఆభరణాలు కూడా కాజేయాలని ప్లాన్ వేశాడు. ఈ నెల 8న పార్టీ చేసుకుందామని పిలిచి, కలిసి మద్యం సేవించారు. తర్వాత సాయికుమార్ను పూర్ఖాన్, ఆరిఫ్ బండరాయితో కొట్టి చంపారు. సుమారు 6 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, స్కూటీ, మొబైల్ను ఎత్తుకెళ్లారు. సాంకేతిక ఆధారాల ద్వారా నిందితులను పట్టుకొని, వారి నుంచి దోచుకున్న వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నాం - రమేశ్, నల్గొండ అడిషనల్ ఎస్పీ
కేవలం తనకు అప్పు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించాడన్న నెపంతో స్నేహితుడిపై పగబట్టి నిందితులు దారుణంగా హతమార్చారు. అప్పు కోసం ఓ నిండు జీవితాన్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా బలి తీసుకున్నారు.
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