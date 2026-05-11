ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వేపై స్పీడ్ పెరిగితే యాక్సిడెంట్ గ్యారెంటీ! - ఇంజినీరింగ్ లోపాలే కారణం
హైదరాబాద్ నుంచి ఎయిర్పోర్టుకు ప్రధాన అనుసంధాన రహదారిగా పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ వే - తరచూ చోటు చేసుకుంటున్న ప్రమాదాలు - వేగం ప్రధాన ముప్పు అని తేల్చిన సీఆర్ఆర్ఐ
Published : May 11, 2026 at 1:12 PM IST
Accidents on the PVNR Expressway in Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరం నుంచి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు ప్రధాన అనుసంధాన రహదారి అయిన పీవీ నర్సింహారావు ఎక్స్ప్రెస్ వేపై తరచూ ప్రమాదాలు జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వేపై ఇంజినీరింగ్ లోపాలు వెంటాడుతున్నాయి. సరోజనీదేవి హస్పిటల్ వద్ద ప్రారంభమయ్యే ఈ ఎలివేటెడ్ రోడ్డు ఆరాంఘర్ తర్వాత నేరుగా శంషాబాద్ హైవేలో కలుస్తుంది. మొత్తం 11 కిలోమీటర్ల పైగానే ఉంది. గతంలో సెంట్రల్ రోడ్ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్(సీఆర్ఆర్ఐ) దీనిపై అధ్యయనం చేసి హెచ్ఎండీఏకు కొన్ని సిఫార్సులతో నివేదికను అందజేసింది.
120 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం : సీఆర్ఆర్ఐ నివేదిక ప్రమాదాలకు వేగం అనేది ప్రధాన ముప్పు అని తేల్చింది. వాస్తవానికి డిజైన్ స్పీడ్ గంటకు 80 కిలోమీటర్లుగా నిర్ణయించారు. ర్యాంపుల వద్ద 40 కిలోమీటర్లు కాగా అంతకంటే వాహనదారులు వేగంగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు 120 కిలో మీటర్ల వేగంతో వెళ్తున్నారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు నివారణకు రంబుల్స్ట్రిప్స్, మీడియన్ సీలింగ్, సైన్బోర్డులు, సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు, కఠినమైన జరిమానాలు వేయాలని సూచనలు చేసింది. కానీ అది ఇంతవరకు అమల్లోకి మాత్రం రాలేదు. తాజాగా ఓ కారు అతి వేగంగా వెళ్లి బోల్తా పడింది. తరచూ ఈ తరహా సంఘటనలే చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొన్నిసార్లు వాహనదారులు ప్రాణాలు సైతం కోల్పోతున్నారు.
డిజైన్ సమస్యలు : ఎక్స్ప్రెస్ వేపై పలు ప్రాంతాల్లో ఎస్ ఆకారపు ప్రమాదకరమైన వంపులు ఉన్నాయి. ఓల్డ్సిటీ ప్రాంతంలో అలైన్మెంట్ వల్ల చాలా మలుపులు ఉన్నాయి. దీంతో వేగాన్ని నియంత్రించ లేక వాహనాలు పల్టీలు కొడుతున్నాయి. రహదారిలో నాలుగు వరుసల లైన్లు ఉన్నప్పటికీ మరమ్మతులకు లేదా ప్రమాదానికి గురైన వాహనాన్ని పక్కకు తీసేందుకు సరైన స్థలం ఉండటం లేదు. దీంతో తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ జాం ఏర్పడుతోంది. రోడ్డులో పలుప్రాంతాల్లో సంబంధం లేకుండా ఎత్తు పల్లాలు ఉన్నాయి. కొన్నిచోట్ల బీటీ పొర దెబ్బతినడంతో కూడా వాహనాలు పల్టీలు కొడుతున్నాయి.
చలానాలు తక్కువే : పీవీఎన్ఆర్పై పోలీసుల నిరంతర నిఘా కొరవడుతోంది. స్పీడ్గన్స్ వాడుతున్నా పర్యవేక్షణ ఏ మాత్రం సరిపోవడం లేదు. వందలాది వాహనాలు నిత్యం పరిమితికి మించి వేగంగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నా కేవలం 20 నుంచి 25కు వరకే చలనాలు(ట్రాఫిక్ ఫైన్లు) వేస్తున్నారు. అనుమతులు లేకపోయినా కొందరు ద్విచక్రవాహనదారులు ఈ రోడ్డుపైకి వెళుతున్నారు.
హెచ్ఎండీఏ దిద్దుబాటు చర్యలు : పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీ ప్రమాదాల దృష్టిలో ఉంచుకుని హెచ్ఎండీఏ దిద్దుబాట చర్యలు చేపట్టింది. రోడ్డు మరమ్మతులతో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెమెరాలను అమర్చనుంది. ప్రమాదకర మూల మలుపుల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు, ఇతర చర్యలు చేపట్టనున్నారు. ఏఐ కెమెరాలు ఉల్లంఘనులను గుర్తించి వాహనదారుడి సెల్ఫోన్కే నేరుగా చలానాలు సందేశాల రూపంలో పంపనున్నాయి.
ప్రమాదాలకు హాట్స్పాట్లు ఇవే :-
- లక్ష్మీనగర్ ర్యాంపు : పిల్లర్ 84 నుంచి 88 దగ్గర రేతిబౌలి, జూబ్లీహిల్స్ తదితర ప్రాంతాలను ఈ ర్యాంపు కలుపుతుంది. తరచూ ఇక్కడ ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి.
- ఉప్పర్పల్లి : పిల్లర్ 170 దగ్గర రాజేంద్రనగర్, అత్తాపూర్ లింకు ఉంది. ఇక్కడ వాహనాల వేగం కాస్త ఎక్కువగా ఉంటోంది.
- ఆరాంఘర్ ర్యాంపు : ఇక్కడ మలుపు వల్ల రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో వాహనదారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
నిరంతర పర్యవేక్షణ ద్వారా వాహనదారులు కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఏడాదికి 1200 మంది ప్రాణాలు కాపాడొచ్చని రవాణా శాఖ అధికారులు వివరిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీస్ శాఖ, రవాణా శాఖ కలిసి సంయుక్తంగా 'ఎరైవ్-ఎలైవ్' కార్యక్రమం నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే.
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - కారణాలు ఇవేనా!
హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్పై పగటిపూటే ఎక్కువ రోడ్డు ప్రమాదాలు - ఎందుకంటే?