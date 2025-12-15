పెద్ద చిక్కుగా మారిన ఎసైన్డ్ భూముల ఫ్రీహోల్డ్ వివాదం - కొలిక్కి వచ్చేదెప్పుడు?
రాష్ట్రంలో కొలిక్కి రాని ఎసైన్డ్ భూముల ఫ్రీహోల్డ్ వివాదం - భూముల క్రయ విక్రయాలకు చిన్నరైతుల ఇక్కట్లు - సీఎం ఆదేశించినా తీరని సమస్యలు
Freehold Lands Controversy in Andhra Pradesh: అసలే రెవెన్యూ శాఖలో సమస్యలు అనేకం. వీటికితోడు ఎసైన్డ్ భూముల ఫ్రీహోల్డ్ వివాదం కొలిక్కి రావడం లేదు. ఫ్రీహోల్డ్ పేరిట గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఆ పార్టీ నేతలు భారీగా లబ్ధి పొందారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక దీన్ని సరిదిద్దేందుకు చర్యలు చేపట్టినా పరిస్థితిలో పురోగతి పెద్దగా ఉండటం లేదు. ప్రైవేటు భూముల పట్టాదారులు సహా ఎంతోమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీనిపై ఏర్పాటు చేసిన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కూడా పరిష్కారాల దిశగా కృషి చేయాల్సి ఉంది. ఏడాదిలోగా రెవెన్యూ శాఖను ప్రక్షాళించాలని, ముఖ్యంగా ఫ్రీహోల్డ్ భూముల వివాదాన్ని త్వరగా తేల్చాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్దేశించారు. రెవెన్యూ యంత్రాంగం నిర్లిప్తతను వీడి అంశాల వారీగా విభజించి, ఒక్కో దానికి పరిష్కారం వెతికితేనే రైతులకు ఉపశమనం లభిస్తుంది.
పేదలకు కేటాయించిన వ్యవసాయ భూములను 20 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత అమ్ముకోవచ్చని 2023లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఫ్రీహోల్డ్ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అప్పుడే నాటి అధికార పార్టీ నేతలు అక్రమాలకు తెరదీశారు. రూ.కోట్ల విలువైన ఎసైన్డ్ భూముల్ని ముందుగానే పేదల నుంచి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి, ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు వచ్చాక కొన్నట్లు చూపారు. దీనిపై కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక విచారణ చేపట్టి 5.75 లక్షల ఎకరాల్లో అక్రమాలు జరిగినట్లు తేల్చింది. దీనిపై అధ్యయనానికి మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని నియమించింది. 2024 ఆగస్టు నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిపేసింది. దీంతో చిన్న, సన్నకారు రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల ప్రైవేటు భూములను కూడా నిషేధ జాబితాలో చేర్చారు. రీసర్వే పూర్తైన గ్రామాల్లోని పట్టాభూములను సర్వీసు ఈనాం కింద చేర్చి, నిషేధ జాబితాలో చేర్చడం కూడా క్రయవిక్రయాలకు అడ్డంకిగా మారింది.
రాష్ట్రంలో ఎసైన్డ్ చేసిన ఫ్రీహోల్డ్ భూముల 13,59,806 ఎకరాలు కాగా 5,74,908 ఎకరాల భూములు అక్రమాలు జరిగాయని గుర్తించారు.
ప్రైవేటు భూములూ చేర్చారు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,433 ఎకరాల ప్రైవేటు భూములను ఎసైన్డ్ భూములుగా గుర్తించి నిషేధ జాబితాలో చేర్చారు. అయితే వాటిని పట్టా భూములుగా మార్చి రిజిస్ట్రేషన్కు అనుమతించాలి.
కలెక్టర్ ఆదేశాలతో కిరికిరి: నిబంధనల ప్రకారం 20 ఏళ్లు పూర్తయినా, 64,151 ఎకరాలకు కలెక్టర్లు ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వలేదు. కాని ఇప్పుడు కలెక్టర్లు ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చి, రిజిస్ట్రేషన్కు అనుమతించాలి.
చుక్కల జాబితా: చుక్కల భూముల జాబితా నుంచి 17,901 ఎకరాలను తొలగించి ఫ్రీహోల్డ్కు అవకాశం ఇచ్చారు. అయినా రిజిస్ట్రేషన్, ఇతర లావాదేవీలు జరగడం లేదు. ఇప్పుడు వాటి లావాదేవీలకు అవకాశం ఇవ్వాలి.
ఆర్ఎస్ఆర్ కంటే అదనంగా: ఆర్ఎస్ఆర్ పుస్తకాల్లో 11,739 ఎకరాలకు పేర్కొన్న విస్తీర్ణానికి మించి ఫ్రీహోల్డ్గా మార్చారు. దీనికి పరిష్కారంగా రీసర్వే పూర్తికాని గ్రామాల్లో వెబ్ల్యాండ్లో ఉన్న విస్తీర్ణాన్ని మాత్రమే ఫ్రీహోల్డ్ చేస్తారు. రీసర్వే పూర్తయ్యాక వాస్తవంగా ఉన్న విస్తీర్ణం మాత్రమే ఫ్రీహోల్డ్ అవుతుంది. ఇవి 22ఎ జాబితాలో ఉంటాయి. వెబ్లాండ్ 22ఎ కింద అమలులో ఉంటుంది.
ఎసైనీ కాని వారికీ: భూబదిలీ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి 38,727 ఎకరాల్ని ఫ్రీహోల్డ్గా మార్చేశారు. దానికి భూమిపై వాస్తవ ఎసైనీ ఉండి, అడంగల్లో వారి పేరు ఉంటే ఫ్రీహోల్డ్ చేయొచ్చు. లేదంటే పీవోటీ చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలి.
భూమి ఆధీనంలో లేకపోతే: రికార్డుల్లో 25,491 ఎకరాల భూమి ఫ్రీహోల్డ్గా మారింది. కానీ భూమి ఆధీనంలో లేదు. దీనికి పరిష్కారంగా వాస్తవ ఎసైనీ పట్టాదారుగా నమోదైతే ఫ్రీహోల్డ్ చేయాలి.
ఎసైన్ చేసి, 20 ఏళ్లు నిండితే: 28,318 ఎకరాల ఎసైన్మెంట్ భూములు ఇచ్చి 20 ఏళ్లు అయింది. ఇంకా ఫ్రీహోల్డ్లోకి మార్చలేదు. అయితే 20 ఏళ్లు గడిస్తే ఫ్రీహోల్డ్గా మార్చవచ్చు. లేకుంటే ఎప్పటి నుంచి ఫ్రీహోల్డ్ అవుతుందో ఆ సంవత్సరాన్ని నమోదు చేయాలి.
చెరువులు, కుంటల్లో: 3,516 ఎకరాల చెరువులు, కుంట పోరంబోకు భూములను కొంతమంది ఫ్రీహోల్డ్గా మార్చేశారు. అయితే వాటి వల్ల జలవనరులు ప్రభావితమవుతున్నాయి నీటిపారుదల శాఖ ధ్రువీకరిస్తే వాటిని 22ఎ జాబితాలోనే ఉంచాలి. లేదంటే ఫ్రీహోల్డ్ చేయొచ్చు. అయాన్ మార్చకుండా ఎసైన్మెంట్ జరగదు కాబట్టి ఎసైన్మెంట్ సరైందేనని గుర్తించి ఫ్రీహోల్డ్గా ఉంచాలి.
ఫ్రీహోల్డ్గా పోరంబోకు భూములు: రాష్ట్రంలో 24,254 ఎకరాల పోరంబోకు భూములను ఫ్రీహోల్డ్గా మార్చారు. దీనికి పరిష్కారంగా అయాన్ మార్పిడి తర్వాతే ఎసైన్మెంట్ జరుగుతుంది. ఈ సూత్రం ప్రకారం సరైందిగా భావించి ఫ్రీహోల్డ్గా కొనసాగించాలి.
ఎసైన్డ్ భూముల పేరుతో: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎసైన్డ్ భూముల పేరుతో 2,86,951 ఎకరాలను ఫ్రీహోల్డ్గా మార్చేశారు. కొన్నిచోట్ల అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని వాటిని పేదల పేరిట ఇచ్చినట్లు చూపి ఫ్రీహోల్డ్ చేసుకున్నారు. వాస్తవానికి వీటిని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ముందే ఆక్రమించారు. పేదలకు పంచినట్లు చూపించి ఫ్రీహోల్డ్ ముసుగులో అధికారిక ముద్ర వేయించుకున్నారు. దీనికి ఆర్ఓఆర్ చట్టంలోని 6ఎ సెక్షన్ ప్రకారం ఆన్లైన్ వెబ్లాండ్ అడంగల్ సరైందిగా భావించాలి. ప్రస్తుత పట్టాదారు ఎసైన్మెంట్కు అర్హులైతే ఫ్రీహోల్డ్కు పరిగణించాలి. అర్హులు కాకపోతే చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలి.
