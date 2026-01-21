ETV Bharat / state

తిరుమల శ్రీనివాసుడి సన్నిధిలో వెడ్డింగ్‌ డెస్టినేషన్‌ - ఆన్​లైన్​లో​ స్లాట్‌ బుక్​ చేసుకోండిలా!

గడిచిన పదేళ్లలో ఒక్కటైన 26,777 జంటలు - వివాహానంతరం స్వామివారి దర్శనం, రిజిస్ట్రేషన్‌

Many Marriages are Made in Tirumala Wedding Venue
Many Marriages are Made in Tirumala Wedding Venue (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 10:23 AM IST

Many Marriages are Made in Tirumala Wedding Venue: నిత్య కల్యాణం పచ్చతోరణంగా భాసిల్లే తిరుమల శ్రీనివాసుడి సన్నిధిలో వివాహం చేసుకోవాలన్న కుతూహలంతో ఎందరో వధూవరులు ఇక్కడ పెళ్లిపీటలు ఎక్కుతున్నారు. గత 10 ఏళ్లుగా టీటీడీ పాపవినాశనం రోడ్డులోని కల్యాణ వేదిక వద్ద సామాన్యుల పెళ్లిళ్లకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇక్కడ డిమాండ్​ సీజన్‌ను బట్టి మారుతూ ఉంటోంది. 2016 ఏప్రిల్‌ నుంచి గత ఏడాది డిసెంబర్‌ వరకు ఈ వేదికగా 26,777 జంటలు ఒక్కటయ్యాయి.

ఇక్కడ వివాహం చేసుకునే నూతన దంపతులకు టీటీడీ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శన భాగ్యాన్ని సులువుగా కల్పిస్తోంది. వధూవరులకు, తల్లిదండ్రులతో సహా మొత్తం ఆరుగురికి ఏటీసీ వద్ద ఉన్న క్యూలైన్‌ మీదుగా ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన మార్గం (రూ.300)లో ఉచితంగా అనుమతిస్తోంది. దర్శన అనంతరం వివాహ రసీదులో పేర్కొన్న వారి సంఖ్య ఆధారంగా ఉచితంగా లడ్డూలు ఇస్తుంది. వివాహాన్ని రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం కల్యాణ వేదిక వద్ద సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.

ఇందుకోసం వధూవరులు తమ వయసు ధ్రువపత్రాలు, నివాస వివరాలు, వివాహ ఫొటో, పెళ్లి పత్రిక, కల్యాణ మండపం రసీదుతో పాటు అన్‌ మ్యారీడ్‌ సర్టిఫికెట్‌ సమర్పించాలి. తిరుమల దేవస్థానంలో వివాహం చేసుకునేందుకు వధూవరులు ఇద్దరూ హిందువులై ఉండాలి. వధువుకు 18 ఏళ్లు, వరుడికి 21 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. పెద్దల సమ్మతి లేని రెండో పెళ్లిళ్లను అనుమతించరు. వివాహానికి వధూవరుల తల్లిదండ్రులు రాలేని పక్షంలో గనక తగిన కారణాలతో లేఖలు సమర్పించాలి. తల్లిదండ్రులు లేనివారు సంరక్షకుల నుంచి తప్పనిసరిగా సమ్మతి పత్రం అందించాలి.

నిబంధనలు ఇలా:

  • వివాహాల కోసం స్లాట్​లను ముందుగానే ఆన్‌లైన్‌లో బుక్‌ చేసుకోవాలి. https://ttdevasthanams.ap.gov.in/home/dashboard అనే వెబ్​సైట్​లో కల్యాణ వేదిక కాలమ్‌లో వధూవరులు, వారి తల్లిదండ్రుల పేర్లు, ఆధార్‌ తదితర వివరాలు, వివాహ తేదీ, సమయం అప్‌లోడ్‌ చేయాలి.
  • ఎక్నాలెడ్జ్‌మెంట్‌ సర్టిఫికెట్​తో పాటు వధూవరులు సంబంధిత తహసీల్దార్ల నుంచి ఇదే మొదటి వివాహం (అన్‌ మ్యారీడ్‌) అని సర్టిఫికెట్ తీసుకుని ముహూర్తానికి 6 గంటల ముందుగానే కల్యాణ వేదిక వద్ద ఉన్న సబ్​ రిజిస్టర్ కార్యాలయంలో సంప్రదించాలి.
  • ఆధార్‌ కార్డులు, వయసు ధ్రువపత్రం, ఇతర జిరాక్స్‌ పత్రాలను అక్కడి సిబ్బందికి ఇచ్చి ధ్రువీకరణ పొందాలి. గదులు అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే సీఆర్వో, ఏఆర్పీ కార్యాలయంలో రూ.50 చెల్లించి పొందవచ్చు.
  • మేళతాళాలు, అర్చకులను టీటీడీ ఏర్పాటు చేసి సామూహిక వివాహ వేడుక నిర్వహిస్తుంది. అయితే, ఇతర సామగ్రిని మాత్రం వధూవరులు తెచ్చుకోవాలి.
  • మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ ఫోన్‌ నంబర్‌ 0877-2263433ను సంప్రదించవచ్చు.

పదివేల మందికి ఉపాధి: పెళ్లి అంటే కల్యాణ మండపమే కాదు భోజనాలు, విద్యుదీపాలంకరణ, పుష్పాలంకరణ, ఫొటో వీడియోగ్రాఫర్లు, డ్రోన్‌ టెక్నీషియన్లు, ఎల్‌ఈడీ, భోజనాలు, మేకప్, బ్యానర్లు, రవాణా, మంగళ వాయిద్యాలు, వేదికలను సిద్ధం చేయడం వంటి అనేక రంగాలు సంయుక్తంగా పని చేస్తేనే ఒక వివాహం అంగరంగ వైభవంగా సాగేది. తిరుచానూరు, తిరుమల, తిరుపతి పరిసరాల్లో జరిగే పెళ్లిళ్లతో సుమారు 10 వేల మంది వరకు ఉపాధి పొందే అవకాశం ఉంది.

రెండ్రోజుల ప్యాకేజీ: సర్టిఫైడ్‌ టూరిజం సర్వీసు ప్రొవైడర్ల ద్వారా క్యాటరింగ్, రవాణా, వసతి, అలంకరణ సహా అన్ని వివాహ అనుబంధ సేవలను అందజేస్తున్నారు. వివాహం చేసుకునే వారి అభిరుచికి తగినట్టుగా టీటీడీ కల్యాణ మండపాలు, దర్శన సౌలభ్యాన్ని సమకూర్చుతారు. పేద, మధ్య, ధనిక వర్గాలకు అనువైన, సరసమైన 2 రోజుల ప్యాకేజీ రూపకల్పనలో ప్రస్తుతం పర్యాటక శాఖ నిమగ్నమైంది.

