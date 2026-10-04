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పోలీస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? - సూర్యాపేటలో 45 రోజుల పాటు ఉచిత శిక్షణ

నిరుపేద నిరుద్యోగ యువతకు సూర్యాపేట జిల్లా యంత్రాంగం, పోలీస్ ​శాఖ ఆధ్వర్యంలో 45 రోజుల పాటు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీ యువతకు పిలుపునిచ్చారు.

Free Training For Police Recruitment
సూర్యాపేటలో పోలీస్​ శాఖ అధ్వర్యంలో ఉచిత శిక్షణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2026 at 2:02 PM IST

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Free Training For Police Job Aspirants : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎస్సై, కానిస్టేబుల్​ భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించిన దరఖాస్తు ప్రక్రియ సైతం పూర్తయింది. ఈ నేపథ్యంలో అనేక మంది నిరుద్యోగులు హైదరాబాద్​ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లోని కోచింగ్​ సెంటర్లలో రూ.వేలల్లో ఖర్చు చేస్తూ అక్కడే హాస్టల్​లో చదువుకుంటూ, శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు.

ఉచితంగా 45 రోజుల పాటు శిక్షణ

నిరుపేద యువత ఆర్థిక భారంతో శిక్షణ పొందలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి అభ్యర్థుల కోసం సూర్యాపేట జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, పోలీస్​ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా 45 రోజుల పాటు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. గతంలోనూ ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకున్న అనేక మంది నిరుద్యోగ యువత ఉద్యోగాలు సాధించారు.

ప్రయోజనాలివి

ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకోవడం ద్వారా రాత పరీక్షకు అవసరమైన స్టడీ మెటీరియల్​ అందిస్తారు. దీనితో పాటు నిష్ణాతులతో శిక్షణ అందిస్తారు. దేహదారుఢ్యానికి సంబంధించి రన్నింగ్​, లాంగ్​ జంప్​, హై జంప్​ వంటి వాటిలో శిక్షణ ఇస్తారు. దీనికి అర్హులుగా గుర్తించేందుకు ముందుగా ఎంపిక పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

దీనిలో అధిక మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థుల్లో 400 మందిని శిక్షణకు ఎంపిక చేస్తారు. ఈ పరీక్షను ఉదయం 10.30 నుంచి 12 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. దీనికి హాజరయ్యే అభ్యర్థులు రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డుకు సమర్పించిన ఉద్యోగ దరఖాస్తు, ఉచిత శిక్షణకు దరఖాస్తు, ఆధార్​ కార్డు జిరాక్స్​ తీసుకు రావాల్సి ఉంటుంది.

"నిరుపేద నిరుద్యోగ యువతకు జిల్లా యంత్రాంగం, పోలీస్​ శాఖల సమన్వయంతో 45 రోజులపాటు శిక్షణ అందిస్తున్నాం. దీనికి రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. పరీక్ష కేంద్రాలకు సమయానికి చేరుకోవాలి. జిల్లాలో 2022లో ఇదే తరహాలో 400 మంది శిక్షణకు హాజరయ్యారు. వారిలో 46 మంది ఉద్యోగాలు సాధించారు" - నరసింహ, సూర్యాపేట జిల్లా ఎస్పీ

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