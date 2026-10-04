పోలీస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? - సూర్యాపేటలో 45 రోజుల పాటు ఉచిత శిక్షణ
నిరుపేద నిరుద్యోగ యువతకు సూర్యాపేట జిల్లా యంత్రాంగం, పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 45 రోజుల పాటు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీ యువతకు పిలుపునిచ్చారు.
Published : October 4, 2026 at 2:02 PM IST
Free Training For Police Job Aspirants : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించిన దరఖాస్తు ప్రక్రియ సైతం పూర్తయింది. ఈ నేపథ్యంలో అనేక మంది నిరుద్యోగులు హైదరాబాద్ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లోని కోచింగ్ సెంటర్లలో రూ.వేలల్లో ఖర్చు చేస్తూ అక్కడే హాస్టల్లో చదువుకుంటూ, శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు.
ఉచితంగా 45 రోజుల పాటు శిక్షణ
నిరుపేద యువత ఆర్థిక భారంతో శిక్షణ పొందలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి అభ్యర్థుల కోసం సూర్యాపేట జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా 45 రోజుల పాటు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. గతంలోనూ ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకున్న అనేక మంది నిరుద్యోగ యువత ఉద్యోగాలు సాధించారు.
ప్రయోజనాలివి
ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకోవడం ద్వారా రాత పరీక్షకు అవసరమైన స్టడీ మెటీరియల్ అందిస్తారు. దీనితో పాటు నిష్ణాతులతో శిక్షణ అందిస్తారు. దేహదారుఢ్యానికి సంబంధించి రన్నింగ్, లాంగ్ జంప్, హై జంప్ వంటి వాటిలో శిక్షణ ఇస్తారు. దీనికి అర్హులుగా గుర్తించేందుకు ముందుగా ఎంపిక పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
దీనిలో అధిక మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థుల్లో 400 మందిని శిక్షణకు ఎంపిక చేస్తారు. ఈ పరీక్షను ఉదయం 10.30 నుంచి 12 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. దీనికి హాజరయ్యే అభ్యర్థులు రిక్రూట్మెంట్ బోర్డుకు సమర్పించిన ఉద్యోగ దరఖాస్తు, ఉచిత శిక్షణకు దరఖాస్తు, ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ తీసుకు రావాల్సి ఉంటుంది.
"నిరుపేద నిరుద్యోగ యువతకు జిల్లా యంత్రాంగం, పోలీస్ శాఖల సమన్వయంతో 45 రోజులపాటు శిక్షణ అందిస్తున్నాం. దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. పరీక్ష కేంద్రాలకు సమయానికి చేరుకోవాలి. జిల్లాలో 2022లో ఇదే తరహాలో 400 మంది శిక్షణకు హాజరయ్యారు. వారిలో 46 మంది ఉద్యోగాలు సాధించారు" - నరసింహ, సూర్యాపేట జిల్లా ఎస్పీ
- 2026లో శిక్షణ - 400
- కోదాడలో - 200 మందికి
- సూర్యాపేటలో - 200 మందికి
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