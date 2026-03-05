20 లక్షల కుటుంబాలకు ఉచితంగా సోలార్ - రూ. 24 కోట్లతో సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటుకు లక్ష్యం
20 లక్షల ఇళ్లపై ఉచితంగా ‘సోలార్’ - రూ.24 వేల కోట్లతో అమలుకు ప్రతిపాదనలు - ‘పీఎం సూర్యఘర్’ కింద రాయితీకి కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వినతి
Free Solar for 20 Lakhs Homes on PM Surya Ghar : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదల ఇళ్లన్నింటిపై (రూఫ్టాప్) సౌరవిద్యుత్ ఏర్పాటు చేయడం కోసం కసరత్తు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం మొదటిదశలో 20 లక్షల ఇళ్లపై వచ్చే డిసెంబరు చివరిలోగా రూ. 24 వేల కోట్లతో సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటుకు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రెండు సంవత్సరాలో పేదల ఇళ్లన్నింటికీ విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. ఒకవేళ ఇది విజయవంతమైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పూర్తి ఖర్చును భరిస్తూ పేదల నుంచి పైసా కూడా తీసుకోకుండా రూఫ్టాప్ సోలార్ స్కీమ్ కింద ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరింది. ఈ క్రమంలో సాంకేతిక సమస్యలను అధిగమించి సహకరించాలని విన్నవించింది. దీనిపై ఈ ప్రతిపాదనలపై కేంద్ర నూతన, పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల మంత్రిత్వశాఖ (ఎంఎన్ఆర్ఈ ) తాజాగా సానుకూలంగా స్పందించింది.
సూర్యఘర్ కింద కోటి ఇళ్లపైగా సోలార్ ప్యానెల్స్ : ప్రస్తుతం కేంద్రం పీఎం సూర్యఘర్ కింద దేశంలో కోటి ఇళ్లపైగా సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటుకు ఎంఎన్ఆర్ఈ రాయితీ ఇస్తోంది. ప్రజలెవరైనా ఇంటిపై సౌరవిద్యుత్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఒక కిలో వాట్కు రూ.30 వేలు, రెండు అయితే రూ. 60 వేలు, గరిష్ఠంగా 3 కిలోవాట్లకు రూ.78 వేల చొప్పున రాయితీని ఇంటి యజమాని బ్యాంకు అకౌంట్లో జమ చేస్తుంది. అయితే తాజాగా ఈ నిబంధనే అవరోధంగా మారినట్లు ఎంఎన్ఆర్ఈకి రాష్ట్ర ఇంధనశాఖ పేర్కొంది. తెలంగాణలో ప్రైవేటు సోలార్ కంపెనీలతో పేదలకు చెందిన 20 లక్షల ఇళ్లపై సౌరవిద్యుత్ ఏర్పాటు చేయిస్తామని, అలాగే ప్రజలకిచ్చే రాయితీని ఆ కంపెనీల బ్యాంకు అకౌంట్లకు పంపాలని రాష్ట్ర సర్కార్ కోరింది. ఇప్పటవరకే కొన్ని గ్రామాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా 40 వేల ఇళ్లపై ఇలా కంపెనీలతో సోలార్ ఏర్పాటు చేయిస్తున్నారు. ఈ కంపెనీల ఖాతాలకు రాయితీని పంపడానికి అంగీకరించినందున అలాగే 20 లక్షల ఇళ్లకూ కూడా ఇవ్వాలని తాజాగా రాష్ట్ర ఇంధనశాఖ కోరింది.
నెలకు రూ.240 కోట్ల కరెంట్ ఉత్పత్తి : 20 లక్షల ఇళ్లపై 2 కిలోవాట్ల చొప్పున సామర్థ్య గల సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటుకు ఎంఎన్ఆర్ఈ అనుమతిస్తే ఒక్కో ఇంటికి సగటున రూ. 1.20 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది. ఇందులోనే రూ. 60 వేల చొప్పున రూ. 12 వేల కోట్లను సబ్సీడీ సేకరించి ఈ పథకానికి ఖర్చు చేయాలనే ప్రతిపాదనలున్నాయి. ఒక్కో ఇంటిలో రోజుకు కనీసం 8 యూనిట్ల చొప్పున మొత్తం 20 లక్షల ఇళ్ల నుంచి 1.60 కోట్ల యూనిట్ల కరెంటు ఉత్పత్తి జరిగి విద్యుత్గ్రిడ్కు సరఫరా అవుతుంది.
అయితే ఈ లెక్కన రోజుకు రూ. 8 కోట్ల కరెంటు ఉచితంగా ఈ ఇళ్ల నుంచి గ్రిడ్కు రావడంతో నెలకు రూ. 240 కోట్ల కొనుగోలు భారం డిస్కంలకు తప్పుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు గృహజ్యోతి పథకం 20 లక్షల ఇళ్లకు నెలకు 200 యూనిట్ల కరెంటును ప్రభుత్వం ఫ్రీగా ఇచ్చి ఈ బిల్లుల కింద నెలకు రూ.100 కోట్లను ప్రతి నెల డిస్కంలకు చెల్లింపులు చేస్తోంది. సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటుతో ఈ రూ. 100 కోట్ల ఆర్థికభారం తప్పడమే కాకుండా మరో రూ.140 కోట్ల చొప్పున సర్కారుకు మిగులుతుందని అంచనా.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు ఇలా :
- ముందుగా అధికారిక పోర్టల్ https://www.pmsuryaghar.in వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- ఈ - మెయిల్, విద్యుత్తు కనెక్షన్, సెలఫోన్ నంబర్లతో రిజిస్ట్రెషన్ చేయాలి.
- మొబైల్ నంబర్తో లాగిన్ అయి దరఖాస్తు చేయాలి.
- పూర్వపు విద్యుత్తు వినియోగానికి సంబంధించిన వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- ఈ వివరాలన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాతే మీ దరఖాస్తు రిజిస్టర్ అవుతుంది.
