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నడిసంద్రంలో ప్రాణదాత - మత్స్యకారులకు 'ట్రాన్స్‌పాండర్‌' తప్పనిసరి

మత్స్యకారుల ప్రాణరక్షణకు 'ట్రాన్స్‌పాండర్‌' పరికరం అంతే అత్యవసరంగా మారింది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లే జాలర్ల భద్రత కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా ఈ ఆధునిక పరికరాన్ని ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి.

Transponders for Fishing Boats
మత్స్యకారులకు 'ట్రాన్స్‌పాండర్‌' తప్పనిసరి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 7:03 PM IST

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Transponders for Fishing Boats : పడవను దారిలో నడిపించడానికి చుక్కాని, చేపలు పట్టడానికి వల, గాలం ఎంత ముఖ్యమో ఇప్పుడు మత్స్యకారుల ప్రాణరక్షణకు 'ట్రాన్స్‌పాండర్‌' పరికరం అంతే అత్యవసరంగా మారింది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లే జాలర్ల భద్రత కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా ఈ ఆధునిక పరికరాన్ని ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలు నిలపడంతో పాటు, వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేసే ఈ సాంకేతికత వాడకంపై మత్స్యశాఖ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.

మత్స్యకారులకు 'ట్రాన్స్‌పాండర్‌' తప్పనిసరి (ETV Bharat)

రూ.36,400 విలువైన పరికరం : మత్స్యకారులకు సముద్రంలో భద్రత కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా 'ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన' పథకం కింద పడవల్లో ట్రాన్స్‌పాండర్లు, ఎర్త్‌ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఒక్కో పరికరానికి సుమారు రూ.36,400 ఖర్చవుతుంది. ఈ మొత్తాన్ని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 60:40 నిష్పత్తిలో భరిస్తూ మత్స్యకారులకు పూర్తిగా ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా లక్ష ట్రాన్స్‌పాండర్లు మంజూరయ్యాయి. ఇందులో మన రాష్ట్రానికి 8,305 యూనిట్లు కేటాయించగా, ఇప్పటికే 7,815 పడవల్లో వీటిని విజయవంతంగా అమర్చారు.

370 కిలోమీటర్ల పరిధిలో శాటిలైట్ ట్రాకింగ్ : ఉపగ్రహ సాంకేతికత ఆధారంగా పనిచేసే ఈ ట్రాన్స్‌పాండర్స్‌ 370 కిలోమీటర్ల పరిధిలో పని చేస్తాయి. పడవ సముద్రంలో ఎక్కడున్నా కచ్చితంగా ట్రాక్‌ చేసేందుకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. పడవ ఏ ప్రాంతంలో ఉంది? ఎంత దూరం ప్రయాణించింది? ఏ దిశగా వెళ్తోంది? వంటి కీలక వివరాలను కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. ఒకవేళ పడవ పొరపాటున భారత సరిహద్దులు దాటితే వెంటనే ఈ పరికరం అప్రమత్తం చేస్తుంది. సముద్రంలో తుపానులు, భారీ ఈదురు గాలులు, రాకాసి అలల తీవ్రత గురించి ముందస్తు సమాచారం అందిస్తుంది. దీనికోసం మత్స్యకారులు తమ మొబైల్‌లో 'నాబ్‌మిత్ర' యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలి. అత్యవసర సమయాల్లో పడవ నుంచే అధికారులు, తోటి జాలర్లకు తెలుగులోనే సందేశాలు పంపుకునే వెసులుబాటు ఇందులో ఉంది.

నిబంధనలు కఠినం : ప్రభుత్వం కోట్లు ఖర్చు చేసి పరికరాలు అమర్చినా, కొందరు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లినప్పుడు వాటిని ఆన్‌ చేయడం లేదు. ఇలాంటి నిర్లక్ష్యం వల్లే ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వారి ఆచూకీ కనుక్కోవడం కష్టమవుతోంది. ఇటీవల విశాఖపట్నం సమీపంలో జరిగిన పడవ ప్రమాదంలో ఆరుగురు గల్లంతయ్యారు. పడవలో ట్రాన్స్‌పాండర్‌ ఉన్నప్పటికీ ఆన్‌ చేయకపోవడం వల్లే ఈ విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో పడవలన్నింటికీ ట్రాన్స్‌పాండర్ల వినియోగాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేసేలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు.

"సముద్రంలో వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారులకు ట్రాన్స్‌పాండర్లు ప్రాణదాతలు లాంటివి. ఇటీవల విశాఖపట్నం సమీపంలో జరిగిన పడవ ప్రమాదంలో ఆరుగురు గల్లంతయ్యారు. పడవలో ట్రాన్స్‌పాండర్‌ ఉన్నప్పటికీ ఆన్‌ చేయకపోవడం వల్లే ఈ విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో పడవలన్నింటికీ ట్రాన్స్‌పాండర్ల వినియోగాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేసేలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం."-అచ్చెన్నాయుడు, మంత్రి

అదనపు బ్యాటరీలు ఇవ్వాలి : ట్రాన్స్‌పాండర్‌ నిరంతరం పని చేయాలంటే విద్యుత్‌ వినియోగం అధికంగా ఉంటుందని మత్స్యకారులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల ప్రభుత్వం అదనపు బ్యాటరీలను అందించాలని కోరుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ సరికొత్త పరికరం వాడకం, నిర్వహణపై కింది స్థాయిలో మరింత అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

"మత్స్యకారుల భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బోటు నుంచే కంట్రోల్ రూమ్‌కు, తోటి పడవలకు వాతావరణ సమాచారం తెలుసుకోవడానికి ఈ ట్రాన్స్‌పాండర్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. మొబైల్ యాప్ ద్వారా తెలుగులోనే సందేశాలు వస్తాయి. దీనిపై మత్స్యకారుల్లో మరింత అవగాహన పెంచుతాం." -రాంశంకర్‌ నాయక్, మత్స్యశాఖ కమిషనర్

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