ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం అందించాలని రాష్ట్రప్రభుత్వం నిర్ణయం - జూన్ 2 నుంచి పథకాన్ని అమలుచేసేందుకు సిద్ధం అవుతోన్న ప్రభుత్వం - హైదరాబాద్లో పెరిగిపోతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యను నియంత్రించేందుకే నిర్ణయం
Published : April 19, 2026 at 8:41 AM IST
Free MMTS Travel For All : ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. జూన్ 2 నుంచి ఈ పథకాన్ని అమలుచేసేందుకు సిద్ధం అవుతున్నట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్ నగరంలో పెరిగిపోతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీ, కాలుష్య సమస్యలకు చెక్ పెట్టేలా ఈ నిర్ణయం దోహదపడనుంది. ఈ ఏడాది జూన్ 2 నుంచి పథకాన్ని అమలుచేయాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎంఎంటీఎస్ రైళ్ల ద్వారా దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు ఏడాదికి రూ.10 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతోంది. ప్రయాణికుల సంఖ్యతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రస్తుత ఆదాయాన్ని ఇస్తామని ప్రభుత్వం ఎస్సీఆర్ సమాచారం ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం ఎంవోయూను పరిశీలించి రైల్వేబోర్డు అనుమతి తీసుకుంటామన్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.