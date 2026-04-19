ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం అందించాలని రాష్ట్రప్రభుత్వం నిర్ణయం - జూన్‌ 2 నుంచి పథకాన్ని అమలుచేసేందుకు సిద్ధం అవుతోన్న ప్రభుత్వం - హైదరాబాద్‌లో పెరిగిపోతున్న ట్రాఫిక్‌ సమస్యను నియంత్రించేందుకే నిర్ణయం

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 8:41 AM IST

1 Min Read
Free MMTS Travel For All : ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. జూన్‌ 2 నుంచి ఈ పథకాన్ని అమలుచేసేందుకు సిద్ధం అవుతున్నట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్‌ నగరంలో పెరిగిపోతున్న ట్రాఫిక్‌ రద్దీ, కాలుష్య సమస్యలకు చెక్‌ పెట్టేలా ఈ నిర్ణయం దోహదపడనుంది. ఈ ఏడాది జూన్‌ 2 నుంచి పథకాన్ని అమలుచేయాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్ల ద్వారా దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు ఏడాదికి రూ.10 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతోంది. ప్రయాణికుల సంఖ్యతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రస్తుత ఆదాయాన్ని ఇస్తామని ప్రభుత్వం ఎస్​సీఆర్​ సమాచారం ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం ఎంవోయూను పరిశీలించి రైల్వేబోర్డు అనుమతి తీసుకుంటామన్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.

FREE TRAVAEL ON MMTS IN TELANGANA
FREE MMTS TRAVEL FOR ALL
FREE MMTS TRAVEL FOR ALL

