నీట్, జేఈఈలకు తెలంగాణలో ఫ్రీ కోచింగ్ - వెంటనే అప్లై చేసుకోండిలా
ఇంటర్ పూర్తి చేసిన బీసీ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - నీట్, జేఈఈకి ఉచిత లాంగ్టర్మ్ కోచింగ్ ఇస్తున్న మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే బీసీ వెల్ఫేర్ గురుకులాలు - ఈనెల 16వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ
Published : August 12, 2026 at 11:58 AM IST
Free Coaching For Neet And JEE : ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన బీసీ విద్యార్థులు వైద్య, ఇంజినీరింగ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లలో ప్రతిభ కనబరిచి, ప్రముఖ ఇంజినీరింగ్ సంస్థలు, వైద్య కళాశాలల్లో సీట్లు సాధించేలా మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే తెలంగాణ బీసీ వెల్ఫేర్ గురుకుల విద్యాలయాలు చర్యలు చేపట్టాయి. నీట్-యూజీ, జేఈఈ 2027కు గాను ఫ్రీ లాంగ్టర్మ్, రెసిడెన్షియల్ ట్రైనింగ్ను అందిస్తున్నారు. ఇంటర్లో ఉత్తీర్ణులు, నీట్, జేఈఈ -2026లో ప్రతిభ చూపించిన విద్యార్థులు శిక్షణకు అర్హులు.
ఎంపిక విధానం : ఈ ఫ్రీ కోచింగ్కు అడ్మిషన్లు మెరిట్, సీట్ల లభ్యత ఆధారంగా కల్పిస్తారు. దరఖాస్తుల సంఖ్య ఆధారంగా నిర్వహించే స్క్రీనింగ్ పరీక్ష నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థుల సంవత్సర ఆదాయం రూ.1.50 లక్షలు, పట్టణ ప్రాంతాలు రూ.2లక్షలు మించకూడదు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం నిజమైన పేద విద్యార్థులకు వారికి నాణ్యమైన మంచి ర్యాంకు తెప్పించేలా చేయడం.
రెండు కేంద్రాల్లో : ఈ ఉచిత శిక్షణకు సంబంధించి ఆగస్టు 9న దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. అర్హత ఉన్న విద్యార్థులు ఈనెల 16వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బాలికలకు నీట్లో 100, జేఈఈలో 40 సీట్లు, బాలురకు నీట్లో-50, జేఈఈ విభాగంలో 50 సీట్లు ఉన్నాయి. విద్యార్థినులకు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్(సీవోఈ) నాగోల్లో, బాలురకు సీవోఈ కాలేజీ అబ్బుల్లాపూర్మెట్లో లాంగ్టర్మ్ శిక్షణను అందించనున్నారు.
ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి : ఉచిత శిక్షణ పొందాలనుకునే ఆసక్తి, అర్హులైన విద్యార్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా https://mjptbcadmissions.org వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు కోరారు. ఇక్కడ ప్రవేశం పొందితే నిపుణులైన అధ్యాపకులచే భోదన ఉంటుంది. ఉచిత వసతితో పాటు స్టడీ మెటిరియల్ను కూడా అందించనున్నారు. మంచి ర్యాంకు సాధించేందుకు విద్యార్థులకు తగు సూచనలు, సలహాలు ఇస్తారు. ప్రత్యేక ప్రణాళికతో తరగతులు, మాక్టెస్ట్లు, గ్రాండ్ టెస్ట్లను నిర్వహిస్తారు.
"తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో బీసీ గురుకులాల సంస్థ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు నీట్, జేఈఈలకు ఉచిత శిక్షణను అందించనున్నారు. దీని ద్వారా వైద్య, ఇంజినీరింగ్ సంస్థల్లో ప్రవేశాలు పొంది, ఆయా రంగాల్లో ఉన్నత స్థానాల్లో స్థిరపడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది?-జె.రాజేశం, బీసీ గురుకులాల ప్రాంతీయ సమన్వయ కర్త, మెదక్
సద్వినియోగం చేసుకోండి : ప్రతిభ ఉండి పేదరికం కారణంగా నీట్, జేఈఈ శిక్షణ తీసుకోలేకపోతున్న విద్యార్థులకు ఇది నిజంగా సువర్ణవకాశం. ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించకుండానే నిపుణులైన అధ్యాపకుల నుంచి శిక్షణ పొందొచ్చు. తద్వారా మేటి ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో సీటు సాధించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆగస్టు 16 వరకే దరఖాస్తుకు సమయం ఉన్నందువల్ల చివరి తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఉత్తమం. ఈ అవకాశాన్ని వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
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