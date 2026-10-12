గుంటూరు జీజీహెచ్లో ఉచిత ఐవీఎఫ్ సేవలు - తెనాలిలో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ యూనిట్ - పేదలకు కార్పొరేట్ వైద్యం
Guntur GGH free IVF : గుంటూరు జీజీహెచ్లో రూ.కోటితో ఉచిత సంతాన సాఫల్య కేంద్రం, తెనాలి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేస్తూ పేదలకు సర్కార్ కార్పొరేట్ వైద్యం అందిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 3:39 PM IST
Guntur GGH free IVF : సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్య సేవలను ఉచితంగా చేరువ చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. గుంటూరు జిల్లాలోని ప్రభుత్వ వైద్య రంగాన్ని మరింత పటిష్ఠం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా గుంటూరు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి (జీజీహెచ్), తెనాలి జిల్లా ఆసుపత్రిలో నూతన వైద్య సేవలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో లక్షల రూపాయలు ఖర్చయ్యే వైద్య పరీక్షలు, చికిత్సలను నిరుపేదలకు ఉచితంగా అందించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది.
రూ.కోటితో ఉచిత ఐవీఎఫ్ : సంతాన లేమితో బాధపడుతున్న దంపతులకు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఐవీఎఫ్ (ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్) చికిత్స చేయించుకోవాలంటే రూ.లక్షల్లో ఖర్చవుతోంది. ఇదే అదనుగా కొన్ని ప్రైవేటు క్లినిక్లు ఐవీఎఫ్ పేరిట పేదల నుంచి భారీగా డబ్బు గుంజుతూ దోపిడీకి పాల్పడుతున్నాయి. ఈ దోపిడీ నుంచి నిరుపేదలను రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. గుంటూరు జీజీహెచ్లో ఉచిత సంతాన సాఫల్య కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. సుమారు రూ.కోటి వ్యయంతో జీజీహెచ్లోని మాతా శిశు సంరక్షణ భవనంలో ఈ అత్యాధునిక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీనికోసం వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారులు ఇప్పటికే కసరత్తు ముమ్మరం చేశారు. ఐవీఎఫ్ కేంద్రానికి అవసరమైన అత్యాధునిక ప్రయోగశాల, గదులు, ఇతర మౌలిక వసతుల కల్పనపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
జీనోమ్ కేంద్రం నుంచి ఐవీఎఫ్ వరకు : గుంటూరు జీజీహెచ్లో ఇప్పటికే రోగులకు అనేక ఆధునిక సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్లో అత్యాధునిక జీనోమ్ కేంద్రాన్ని ఇటీవల ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కేంద్రం ద్వారా క్యాన్సర్ రోగుల్లో జన్యుపరమైన వ్యాధులను కచ్చితంగా నిర్ధారించేందుకు మార్గం సుగమమైంది. అంతకు ముందు, రూ.18 కోట్ల భారీ వ్యయంతో పెట్స్కాన్ యంత్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి క్యాన్సర్ రోగులకు సాంత్వన చేకూర్చారు. ఇప్పుడు అదే కోవలో ఐవీఎఫ్ కేంద్రాన్ని సైతం పూర్తి ఉచితంగా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుండటం జీజీహెచ్ చరిత్రలో మరో మైలురాయిగా నిలవనుంది.
తెనాలిలో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ యూనిట్ : గుంటూరుతో పాటు తెనాలి జిల్లా ఆసుపత్రిలోనూ సరికొత్త వైద్య సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి. పక్షవాతం (బ్రెయిన్ స్ట్రోక్) బారిన పడే రోగులకు గోల్డెన్ అవర్లో చికిత్స అందించడం అత్యంత కీలకం. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ను ప్రాథమిక దశలోనే నివారించి, రోగుల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు తెనాలి ఆసుపత్రిలో ఒక ప్రత్యేక యూనిట్ను ఏర్పాటు చేశారు. సరిగ్గా నెల రోజుల క్రితం పైలట్ ప్రాజెక్టుగా దీనికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ చికిత్సకు అవసరమైన ఖరీదైన మందులను గుంటూరు సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టోర్ నుంచి తెనాలికి సరఫరా చేస్తున్నారు.
మొత్తంగా గుంటూరు జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఇలాంటి అత్యాధునిక సేవలు అందుబాటులోకి రావడం పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆర్థిక స్థోమత లేని ఎన్నో నిరుపేద కుటుంబాలకు ఇకపై కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యం పూర్తి ఉచితంగా లభించినట్లవుతుందని వైద్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఉచితంగా మోకీళ్లు, కాలేయ మార్పిడి సర్జరీలు - త్వరలోనే ప్రారంభం
గుంటూరు జీజీహెచ్లో నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్ - ఏఐతో మెరుగైన వైద్య సేవలు