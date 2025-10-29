ETV Bharat / state

తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఉచితంగా నిత్యావసరాలు - వెయ్యి చొప్పున ఆర్థిక సాయం

ప్రతి కుటుంబానికి 25 కిలోల బియ్యం- కిలో కందిపప్పు, లీటర్ నూనె, కిలో ఉల్లిపాయలు, కిలో బంగాళాదుంపలు, కిలో చక్కెర పంపిణీకి ఆదేశాలు

Free Essentials in Cyclone Affected Areas
Free Essentials in Cyclone Affected Areas (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 1:02 PM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Free Essentials in Cyclone Affected Areas : మొంథా తుపాను ప్రభావిత ప్రాంత ప్రజలకు నిత్యావసర సరకుల పంపిణీకి ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రభావిత కుటుంబాలు, మత్స్యకారులకు వీటిని ఉచితంగా పంపిణీ చేయనున్నారు. ప్రతి కుటుంబానికి బియ్యం 25 కిలోలు (మత్స్యకారులకు 50 కిలోలు), కిలో కందిపప్పు , లీటర్ నూనె , కిలో ఉల్లిపాయలు, కిలో బంగాళాదుంపలు, కిలో చక్కెర పంపిణీకి ఆదేశాలిచ్చారు. బియ్యం, కందిపప్పు, నూనె, చక్కెర సరఫరా చర్యలు వెంటనే ప్రారంభించాలని సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్‌ను ఆదేశించారు. ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు, ఇతర కూరగాయల సరఫరా బాధ్యతలను మార్కెటింగ్ కమిషనర్‌కు అప్పగించారు.

ఒక్కో బాధితుడికి రూ.1000 చొప్పున ఆర్థికసాయం : వీటితోపాటుగా బాధితుడికి రూ.1000 చొప్పున ఆర్థికసాయం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కుటుంబంలో ముగ్గురి కంటే ఎక్కువ ఉన్నా గరిష్ఠంగా రూ.3 వేలు అందివ్వాలని నిర్ణయించినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. పునరావాస కేంద్రం నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లేముందు రూ.3 వేలు ఆర్థికసాయం చేయాలని ఉత్తర్వులు జారీచేసిన విపత్తు నిర్వహణ శాఖ స్పెషల్ సీఎస్ సాయిప్రసాద్ తెలిపారు.

తుపాను బాధితులకు రోజుకు 10 వేల ఆహార పొట్లాలు : కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాలకు ఆత్మకూరు ‘అక్షయపాత్ర’ నుంచి రోజుకు 10 వేల ఆహార పొట్లాలు అందిస్తున్నట్లు హరేకృష్ణ మూవ్‌మెంట్‌ సెంట్రల్‌ రీజియన్‌ ఉపాధ్యక్షుడు విలాసదాస తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి అక్షయపాత్రలో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ అధికారులు, హరేకృష్ణ మూవ్‌మెంట్ ఛారిటబుల్‌ ఫౌండేషన్, అన్నక్యాంటీన్‌ నెట్‌వర్క్‌ ద్వారా తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఆహార పంపిణీ ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు. ఏలూరు, డా.బీఆర్‌.అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాల్లోనూ అన్నక్యాంటీన్ల ద్వారా ఆహారం అందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వీటితోపాటు నిత్యావసర వస్తువుల కిట్లను కూడా సిద్ధం చేసినట్లు వెల్లడించారు.

మొంథా తుపాన్‌ నేపథ్యంలో నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఓ వైపు గాలులు, జోరు వర్షం కారణంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా కూరగాయలు అందిస్తున్నారు. కలెక్టర్‌ ఆదేశాలతో వ్యవసాయ మార్కెటింగ్‌ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మొబైల్‌ కూరగాయల వాహనాలను ఏర్పాటు చేశారు. 15వాహనాలు ఏర్పాటు చేయగా ఒక్కోదానిలో ఐదుగురు సిబ్బంది ఒక్కో గ్రామానికి వెళుతూ కూరగాయలను హోల్‌సేల్‌ ధరలకు అమ్ముతున్నారు.

23.50 టన్నుల అమ్మకాలు : కందుకూరు, కావలి రైతుబజార్‌ల ఆధ్వర్యంలో రెండు, నెల్లూరులోని ఏసీ కూరగాయల మార్కెట్‌ ఆధ్వర్యంలో 13 మొబైల్‌ వాహనాలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ద్వారా టమాటా, మిర్చి, దోస, ఎర్రగడ్డలు, బంగాళదుంప, దొండ, బెండకాయలు అమ్ముతున్నారు. ఒక్కో వాహనం ఒక్కో గ్రామానికి వెళ్లి కూరగాయలను అమ్ముతున్నట్లు మైక్‌ ద్వారా చెబుతున్నారు. సోమవారం వాహనాలను ప్రారంభించగా మంగళవారం సాయంత్రం వరకు 23.50 టన్నుల కూరగాయలు అమ్మారు. ఇళ్లవద్దకు వచ్చి ఇవ్వడంపై ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Last Updated : October 29, 2025 at 1:21 PM IST

FREE ESSENTIALS TO PEOPLE
CYCLONE AFFECTED AREAS
VICTIMS TO REHABILITATION CENTER
MONTHA CYCLONE
FREE ESSENTIALS TO FLOOD VICTIMS

