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ఉచిత మధుమేహ కంటి పరీక్షల శిబిరం - జూబ్లీహిల్స్ జీవీకే హెల్త్ హబ్‌లో నిర్వహణ

జూబ్లీహిల్స్ జీవీకే హెల్త్ హబ్‌లో జూన్ 1 నుంచి 30 వరకు శిబిరం - జీవీకే డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ స్పెషాలిటీ క్లినిక్స్, ప్రిస్టీన్ ఐ హాస్పిటల్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహణ

Free Diabetic Eye Testing Camp Hyderabad
Free Diabetic Eye Testing Camp Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 8:44 PM IST

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Free Diabetic Eye Testing Camp Hyderabad : మారుతున్న జీవన శైలి, శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం వంటి అనేక కారణాలతో ప్రజలు మధుమేహం బారిన పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డయాబెటిస్ వల్ల వచ్చే కంటి సమస్యలను ముందస్తుగా గుర్తించి, వ్యాధిని నివారించే లక్ష్యంతో జీవీకే హెల్త్ హబ్‌ ఉచిత వైద్య శిభిరాన్ని నిర్వహిస్తోంది. దీనిలో భాగంగా జీవీకే డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ స్పెషాలిటీ క్లినిక్స్, ప్రిస్టీన్ ఐ హాస్పిటల్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మధుమేహ కంటి పరీక్షల శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి.

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్ ఉన్న జీవీకే హెల్త్ హబ్‌లో జూన్ 1 నుంచి జూన్ 30 వరకు నెల రోజుల పాటు ఈ శిబిరం కొనసాగుతుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అపాయింట్‌మెంట్లు, ఇతర వివరాల కోసం రోగులు 040-2888 2888 / 040-2777 2888 ఫోన్ నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.

లక్షణాలు లేకుండానే కంటి చూపుపై ప్రభావం : మధుమేహం అనేది చూపు కోల్పోవడానికి దారితీసే ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి. ప్రారంభ దశల్లో ఎలాంటి స్పష్టమైన లక్షణాలు లేకుండానే ఇది కంటి చూపును దెబ్బతీస్తుంది. సరైన సమయంలో వ్యాధిని గుర్తించి, చికిత్స అందిస్తే రోగుల చూపును కాపాడుకొని, జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుచుకోవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

అనుభవజ్ఞులైన నేత్ర వైద్యులచే ఫ్రీ కన్సల్టేషన్​ : డయాబెటిస్ రోగులలో అవగాహన పెంచడం, క్రమం తప్పకుండా కంటి పరీక్షలు చేయించుకునేలా వారిని ప్రోత్సహించడమే ఈ ఉచిత శిబిరం ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ శిబిరంలో భాగంగా సమగ్ర మధుమేహ కంటి పరీక్షలు, రెటినా పరీక్షలతో పాటు అనుభవజ్ఞులైన నేత్ర వైద్య నిపుణులచే ఉచిత సంప్రదింపులు జరపవచ్చు.

పాత మెడికల్ రిపోర్టులతో రావాలి : మధుమేహంతో బాధపడుతున్నవారు, మసక చూపు లేదా ఇతర కంటి సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలిని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ముందస్తు కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. పరీక్షల సమయంలో కంటి పాపలను వెడల్పు చేసే (డైలేషన్) ప్రక్రియ అవసరమయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, రోగులు తమ పాత మెడికల్ రిపోర్టులతో పాటు ఒక సహాయకుడిని వెంట తీసుకురావాలని సూచిస్తున్నారు.

ఆరోగ్య సంరక్షణను పెంపొందించడమే లక్ష్యం : ఆధునిక సాంకేతికత, అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులు, సమగ్ర డయాగ్నోస్టిక్ సేవల ద్వారా నాణ్యమైన వైద్య సేవలను అందించేందుకు జీవీకే హెల్త్ హబ్ కట్టుబడి ఉంటుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి సామాజిక ఆరోగ్య కార్యక్రమాలతో వ్యాధులను ముందస్తుగా గుర్తించాలని సూచిస్తున్నారు. నివారణ, ఆరోగ్య సంరక్షణను పెంపొందించడమే తమ లక్ష్యమని జీవీకే హెల్త్ హబ్ సంస్థ పేర్కొంది.

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ఉచిత మధుమేహ కంటి పరీక్షల శిబిరం
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